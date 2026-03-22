宏福苑｜荃灣玩具祭售遇難者珍藏模型　賣家指收益歸家屬已徵同意

荃灣愉景新城舉辦玩具祭，今（22日）是最後一天，會場人頭湧湧。有攤檔出售於宏福苑火災逝去友人的珍藏模型，售價數十元至逾百元不等，吸引不少人選購，兩位攤檔負責人與死者相識逾10年，強調已徵得家屬同意，會將收益給予家屬。



有買家花10元購買舊版玩具，稱不介意物品屬死者遺物，「咁你買得二手嘢係咁㗎啦，你二手錶嗰物主都可能過咗身㗎啦，咁咪一樣。」



荃灣愉景新城在3月20日起一連三日舉辦玩具祭，出售動漫模型、玩偶等產品，今午會場人山人海。（董素琛攝）

荃灣愉景新城在周五（20日）起一連三日舉辦玩具祭，出售動漫模型、玩偶等產品，今午會場人山人海。（董素琛攝）

荃灣愉景新城由上周五（20日）起一連三日舉辦玩具祭，出售動漫模型、玩偶等產品，今午會場人山人海，不少人到場尋找心頭好。去年11月發生的宏福苑火災導致生靈塗炭，摧毁逾千戶居民的家園，玩具祭其中一攤檔出售逝者遺下的玩具模型，目測售價由數十元至逾百元不等，吸引不少人選購。

有攤檔出售宏福苑火災遇難者珍藏模型。（Threads）

有攤檔出售宏福苑火災遇難者珍藏模型。（董素琛攝）

檔主：貨品是數名在宏福苑大火不幸逝去友人生前收藏品 賣出過半

該檔兩名負責人紫雲（網名）及羽光（網名）表示，攤檔所售的是數名不幸於宏福苑火災逝去友人生前的收藏品，未有統計過數量，展期至今已售出過半的珍藏，形容銷情較想像中好。他們指，已和逝者家屬商討，得到同意才出售，強調會將相關收益給予家屬，未能出售的商品也會交還予他們處理。

攤檔負責人紫雲（網名）與遇難者相識逾10年。（董素琛攝）

有顧客表明不介意：你二手錶嗰物主都可能過咗身㗎啦

不願出鏡的陳先生，花費10元於攤位購買舊版玩具，形容售價便宜，期望在玩具祭找到中古產品。他指，購買時不清楚產品屬宏福苑火災遇害者的遺物，他笑言不介意，指「你如果畀返屋企人嘅，咁冇問題㗎…… 咁你買得二手嘢係咁㗎啦，你二手錶嗰物主都可能過咗身㗎啦，咁咪一樣。」

王先生認為出售死者遺物的做法無問題，且將物品轉售有「傳承」的作用。（董素琛攝）

另一市民王先生於攤檔走一圈後，沒有發現心儀產品離開。同為玩具銷售「行家」的他期望能在玩具祭「取經」，多了解同行如何推銷產品。他指不清楚攤檔所售產品屬宏福苑死者，但認為相關做法無問題，且將物品轉售有「傳承」的作用。