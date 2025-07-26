模型之都靜岡市：高達玩具與四驅車誕生地　公共電話郵筒也是模型

坐擁日本第一高峰富士山與世界遺產名勝三保松原的靜岡市，同時也是日本塑膠模型出貨額全國第一的城市。從高達（Gundam）模型、迷你四驅車到遙控模型，這座城市持續孕育出深受國內外玩家喜愛的產品。本文走進這些作品背後，認識這座城市延續「職人製造精神」的發展歷程。



公共電話和郵筒也變成了塑膠模型

走在靜岡市街頭，無論是在車站、政府機關，還是商業鬧區，處處可見令人眼睛一亮的裝置藝術。導覽牌、公共電話、郵筒等公共設施，全都被設計成宛如「尚未組裝的塑膠模型」模樣。每個零件都還連在被稱為「Runner」的框架上，就像打開模型盒子時第一眼看到的畫面。那種「接下來要怎麼組裝呢？」的期待感隨之湧上心頭，彷彿回到了童年時光。

靜岡市街頭處處可見令人眼睛一亮的巨型仿模型裝置藝術。（nippon.com授權使用）

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靜岡市內聚集了10家模型相關企業，包括負責製作人氣動畫《機動戰士高達》塑膠模型「鋼普拉（GUNPLA）」的「BANDAI SPIRITS」製造據點，及以迷你四驅車與遙控車聞名的田宮（TAMIYA）總部，合計出貨量佔全日本塑膠模型市場的八成以上。為了彰顯這項代表性產業，靜岡市自詡為「模型的世界首都」，甚至在2022年度於市役所內設立了專門負責推動模型產業的「塑膠模型振興科」。為了加強「模型之都」的形象，市內目前已設置15處組裝模型造型「塑膠紀念碑」，可見其對推廣模型文化的熱情。

田宮（TAMIYA）的公關負責人表示：

受到疫情期間在宅需求的帶動，塑膠模型的銷售明顯提升。特別是親子一起動手組裝的機會增加，既能同樂又具教育意義，因此至今仍維持亮眼的銷售表現。

同一時期也興起露營風潮，越來越多人會把遙控車帶到戶外，和家人或朋友一同玩樂。其中，也有對模型情懷再度升溫的中高年族群，補償性地大量買回那些童年時買不起、卻一直夢想擁有的模型產品。

靜岡市作為傳遞模型魅力的推廣基地，在JR靜岡車站南口附近設立了「靜岡Hobby Square」。館內陳列了各大模型品牌的代表作與人氣塑膠模型，並展示了許多珍貴資料，能深入了解模型產業的歷史、製造流程，甚至一窺高達模型的金屬模具與設計圖等幕後細節。館內也設有商店，販售最新模型商品及讓模型迷心動不已的周邊小物，是挑選靜岡特色伴手禮的絕佳去處。

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誕生出深受全世界喜愛的高達模型——靜岡市

靜岡市內的小學與中學積極將塑膠模型活用為教材。其中，最積極投入小學生模型教學的是「BANDAI SPIRITS」，其位於葵區、JR東靜岡車站附近的「萬代模型工廠（BANDAI HOBBY CENTER）」便是高達模型的生產據點。他們推出的「GUNPLA ACADEMIA（高達模型學園）」教學方案，透過實際組裝高達模型，讓學生親身體驗「動手做」的樂趣，並將這套教材推廣至全日本。

只要學校提出申請，便可免費獲得完整教學套組，包含組裝模型包、工廠參觀影片與學習單等。自2021年10月以來，這項計畫已在全日本超過9,400所學校實施，累計參與人數達66.7萬人。

高達模型自1980年開賣以來，累計出貨量已突破8億個。在萬代模型工廠工作的員工，每個人都身穿以地球聯邦軍制服為靈感設計的工作服，沉浸在高達的世界觀中，投入商品的企劃與設計工作。

萬代模型工廠的1樓展示區陳列著歷代高達模型，2樓則設有玻璃觀景窗，可近距離欣賞生產線的實際運作。雖然自新冠疫情爆發以來暫停對外開放參觀，但官方表示，預計將於2025年1月完工的新工廠中重新啟動導覽計畫（開放時間尚未確定）。

由家康召集而來的職人們所扎根的「職人製造精神」

靜岡市的製造文化深受德川初代將軍家康（1542–1616年）的影響。德川家康在19歲之前，曾以人質身分在駿府（今靜岡市）生活長達12年。40歲時，他重新掌握此地，隨後從濱松遷居至駿府，並於1589年（天正17年）興建駿府城。隔年雖移居江戶建國，但在統一天下、建立德川幕府後，便立即將將軍之位讓給長子秀忠，於1607年返回駿府城。此後，實際掌握幕府政權的家康，在駿府度過晚年歲月。

矗立於靜岡車站北口廣場的「德川家康公之像」（nippon.com）

除了擴建與整修駿府城之外，德川家康也為了重建曾作為祈求戰勝的靜岡淺間神社，從全國各地召集宮殿木匠、雕刻師、漆藝師與金工師等職人齊聚駿府。1616年（元和2年）家康逝世後，久能山東照宮（位於駿河區）即建於其墓所所在之地。

歷代將軍高度保護這些技藝與職人，持續進行營建與修繕之下，這些職人們逐漸定居於駿府。他們善用當地豐富的森林資源，創作出各式工藝品，也在這片土地上深植了「職人製造精神」。直到今日，「駿河竹千筋細工」等10項縣定「鄉土工藝品」皆被完整傳承。

從一位飛行員開啟的模型產業之路

靜岡的模型產業，起源於該市首位民間飛行員——青嶋次郎。他於1924年（大正13年）創立「青嶋飛機研究所」，結合自身的航空知識與靜岡當地的木工技術，於1932年（昭和7年）推出以橡皮筋為動力的木製模型飛機。當時正值戰事陰影籠罩的年代，為了培育航空技術，這款模型飛機被選為學校指定教材，普及日本全國。1940年，青嶋成立了「靜岡縣模型航空機工業協同組合」，並擔任理事長。

二戰結束後，駐日盟軍總司令部（GHQ）頒布了禁止生產與試驗航空器的「航空禁止令」。在連模型飛機都難以飛行的限制下，模型產業轉而將主力商品改為木製艦船模型，藉此逐步重建並走向復興。

自1950年代後期起，具備高度精密造形能力的塑膠模型陸續從海外進入日本市場，讓木製模型的人氣逐漸退燒。靜岡的模型公司也紛紛轉型投入塑膠模型的製造。雖然初期因材料與製程的改變面臨諸多挑戰，但在一脈相承的製造精神支持下，最終成功轉型為深受全球支持的國際級模型品牌。

從青嶋飛行機研究所起家的青嶋文化教材社（商標：AOSHIMA），至今仍是靜岡代表性的塑膠模型製造商之一。旗下產品如無需黏著劑與上色的「樂Pla」（輕鬆模型）為人氣系列商品。

從製材公司起家 成長為世界級模型廠牌的田宮（TAMIYA）

戰後模型產業的發展軌跡，從以遙控車與迷你四驅車風靡全球的田宮（TAMIYA）歷史中便可見一斑。田宮的前身是二戰後隔年、1946年創立的製材公司「田宮商事合資公司」，到了1948年開始涉足模型教具領域，並在五年後正式轉型為專營木製模型的公司。田宮於1960年推出首款塑膠模型「1/800 戰艦大和」，當時市場反應平淡。然而，兩年後推出的「1/35 豹式坦克」成為熱銷商品，也促使公司將塑膠成型部門獨立出來。到了1976年，田宮又推出電動遙控車「保時捷934 Turbo」。受到70年代後期掀起的超跑熱潮帶動，遙控車在1980年代初期也迅速走紅。

迷你四驅車的第一款產品，是1982年推出的「福特 Ranger 4×4」。1986年，田宮推出車高更低、速度更快的「Racer Mini四驅車」，並與兒童漫畫雜誌合作宣傳，成功掀起第一波迷你四驅熱潮。此後陸續推出的「全罩式迷你四驅車」、「Mini四驅 PRO」等系列，也引發話題。即使是現在，日本全國仍有眾多設有專用賽道的「迷你四驅車站點」，由田宮主辦的官方比賽更是從小朋友到大人，每場比賽都吸引超過千人參與。

田宮開始積極拓展海外市場，陸續在美國、歐洲與亞洲設立據點。1994年，更在菲律賓宿霧島設立海外唯一的生產基地，正式邁向全球化，發展為世界規模最大的模型品牌。

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甚至影響汽車業界的模型製造商

模型被廣泛運用為教具，也與其原型所屬的汽車製造商等企業建立起良好關係。其中最具象徵性的例子，便是田宮總部（位於駿河區）大廳內展示的三台F1賽車。F1史上唯一的六輪賽車「泰瑞爾P34六輪車」（1976–77年），以及以「John Player Special」之名深受車迷喜愛、全車採黑色塗裝的「Lotus 91 Ford」（1982年），這兩台車不論是塑膠模型還是遙控車皆大受歡迎。其兩旁延伸的「Lotus 102B」，更可見車頭翼板上醒目的「TAMIYA」字樣。這台「Lotus 102B」，是車隊在1991年戰績低迷時所使用的賽車。當時的Lotus陷入財務困境，而田宮答應了對方提出的請求後與其簽訂贊助合約，展現出雙方互相扶持的夥伴關係。

孩子們在組裝塑膠模型、遙控車或迷你四驅車的過程中，不僅培養了對真實汽車的憧憬與駕駛樂趣，也激發了對技術的興趣，最終在成為大人後進而購車。在日本面臨「遠離汽車」的當下，這樣的模型文化無疑扮演著培育下一代駕車族的重要角色。活躍於汽車產業的賽車手與工程師之中，也有不少人是資深的遙控車迷，這也正是模型對車界影響力的證明之一。

在位於駿河區的「駿府工坊 匠宿」中，設有由田宮監修的模型工房，除了可以體驗組裝迷你四驅車與恐龍塑膠模型，還能動手製作飾品與鑰匙圈。匠宿園區內除了這座模型工房，還有4間可親自體驗駿河傳統工藝的工作坊，並設有匯聚精選工藝品的藝廊、禮品店與咖啡廳等。工房內可近距離觀賞現役職人的製作過程，欣賞模型產業的傳統職人技藝之餘，沉浸在模型創作中，也別有一番樂趣。

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