《Age of Empires世紀帝國4》PV曝光　4月初公開新作及重製版消息

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-24 16:26

Microsoft（微軟） 旗下 Xbox 的熱門遊戲系列《世紀帝國 Age of Empires》自從 2017 年宣布將發表第四代之後就讓許多粉絲們非常期待新作的登場，如今等待了四年的時間，官方終於發佈了最新的遊戲預告，光是從影片中就可以感受到十足逼真的遊戲場景，讓許多粉絲看了都是迫不及待想立馬體驗新遊戲！ 文：Lorry Liao, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

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其實 Microsoft 在 2019 年就曾經率先公佈了一段遊戲畫面，超逼真的場景、音效等都讓遊戲體驗更上一層，由遺蹟娛樂（Relic Entertainment）所打造的這款《Age of Empires IV 世紀帝國 4》如今再次釋出新預告，不僅展現了最新的大規模戰鬥畫面，整體極具臨場感，打造更真實、更刺激的遊戲感受。

官方隨著這次的預告釋出，宣布將於美西時間 4 月 10 日上午 9 點（香港時間 4 月 11 日凌晨 1 點）為粉絲帶來專屬預覽，預計將會透露此次遊戲的最新畫面，以及《Age of Empires II》、《Age of Empires III》 的重製版本 Definitive Edition 相關發布訊息，最重要的是預計也會釋出更多新作的資訊，有興趣的朋友屆時再請持續關注了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：睽違四年！Microsoft 正式發佈《Age of Empires IV 世紀帝國 4》遊戲預告，一窺最新遊戲場景！】