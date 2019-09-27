【世紀帝國II】推出20周年　開拓從遊戲學習軍事兵器熱

今年是著名電腦遊戲《世紀帝國II：帝王世紀》(Age of Empries II: The Age of Kings)二十周年，相對於兩年前這遊戲第一代二十周年紀念來說，二代在二十周年宣傳上的確相對遜色，但作為武術迷來說，這集的遊戲時間大約是中世紀時代，亦是歷史上全球多國文明並起，軍事兵器開始甚具規模，代表性武器出現，而部份影響至今的時代。《世紀帝國》系列內容龐大，若要認真介紹這款遊戲兵器史，實在是一篇文章所不能勝任，所以《武備志》以概略形式與各位談談這經典遊戲，讓老絲粉回味之餘，亦讓年青輩讀者認識這部作品。

《世紀帝國2》遊戲封面。(維基百科) 《世紀帝國》是微軟於1997年發布的即時戰略遊戲，並於1999年9月30日發布第二代作品《世紀帝國II：帝王世紀》，並於2000年發布資料片《世紀帝國II：征服者入侵》(及後更有其他幾個新資料片)。《世紀帝國II》遊戲背景設於中世紀，玩家能夠從以下13個文明中選出其中一個進行遊戲，它們分別是不列顛、拜占庭、賽爾特、哥特、條頓、法蘭克、蒙古、中國、日本、波斯、阿拉伯、土耳其和維京，並以每個文明母語為遊戲士兵配音。玩家要蒐集地圖上天然資源，利用資源修建城鎮、建立軍隊，發展技術，晉級文明，利用所選文明優勢和技術消滅敵人。遊戲設5個基於史實的戰役模式供玩家挑戰，遊戲亦接受單人模式和透過互聯網的多人對戰模式。 《世紀帝國》在九十年代末互聯網開始普及的年代，是網上常用解決「糾紛」決戰平台。筆者記得當年在台灣流行一些以論壇形式運作的虛擬帝國，網友模擬中世紀的歐洲或日本封建帝國，於網上建立王朝及封國，封國間的糾紛或資源分配，往往就是透過《世紀帝國》來解決，在遊戲中的勝負，判定他們在虛擬網絡王朝中的資源。

以史實為基礎兵種科技

而《世紀帝國》除了是一款可以因為由網絡互連對決，而使遊戲變得有趣多變的經典遊戲外，當中涉及的文明和設定，有豐富的歷史背景為支持(當然也有誇張部份)，也讓歷史系、兵器迷遊玩時更感過癮。

《世紀帝國II》遊戲截圖。 首先，遊戲以各文明根據它的歷史背景，各有其優劣科技技術。例如中國文明於《世紀帝國II》中設定上是隋朝到明朝(581-1644)，大約是隋唐北方遊牧文明邁向火器年代的轉變，所以中國文明的特殊單位是「諸葛弩手」，特殊科技則由長城晉級至火箭學；而蒙古文明時間背景設定在鐵木真統一蒙古到忽必烈元朝入主中原(1206-1500)為藍本，遊戲因而強調蒙古族的遊牧特性，並以遊牧為特殊科技，特殊單位為「蒙古突騎」。

歐洲軍事武器發展

在中亞和歐洲方面，在文明和兵種設計上亦甚具特式。例如波斯文明在設定上大約是亞歷山大帝國殞落後(安息帝國、薩珊王朝)到伊斯蘭王朝興起的時代。波斯人繼承了阿契美尼德王朝，所以以騎兵與海軍為優勢。而中亞盛產大象，所以特殊單位亦以戰象為代表；而歐洲法蘭克文明，則參考了法蘭西王國時代，特別強調法蘭克人重騎兵這一點，可以發展騎士精神等。

當然，遊戲與歷史有時一定難免有差距。以上述法蘭克人騎兵和研發「騎士精神」為例，騎士對決遊戲與現實中的分別是：遊戲只是騎在馬上長兵器間對決，而在現實的騎士對決中，是包括步行作戰對決。《武備志》早前更撰文指出，中世紀騎士對決時，兩者皆披著「密不透風」的鎧甲，騎士一旦落入地戰，除了兵器對決外，亦會打摔跤技。這一點與遊戲中呈現情況，便有明顯差異。

承上所述，由於《世紀帝國》遊戲有豐富文明和軍事設定(尤其第二集中世紀時代)，加上歷史和遊戲間差異，啟發了不少人對兵種和兵器的研究。有研究者以遊戲為藍本比較歷史上的兵種、兵器和技術與遊戲異同。(1)更有有歐洲史實武術團體以此遊戲為藍本拍攝短片作宣傳短片。



時至今天，這款遊戲仍然歷久彌新，微軟早兩年亦推出過4K版。現在除了遊戲外，亦有KOL運用《世紀帝國》來作歷史故事或時事新聞解說，可謂甚具創意，讓這遊戲生命力不斷，至今仍然為經典。

(1)https://td026544.pixnet.net/blog/post/31966774-%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E7%9C%9F%E5%AF%A6%E7%9A%84%E4%B8%96%E7%B4%80%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E5%9F%8E%E5%A0%A1%E5%85%B5

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