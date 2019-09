【世紀帝國II】推出20周年　開拓從遊戲學習軍事兵器熱

今年是著名電腦遊戲《世紀帝國II:帝王世紀》(Age of Empries II: The Age of Kings)二十周年,相對於兩年前這遊戲第一代二十周年紀念來說,二代在二十周年宣傳上的確相對遜色,但作為武術迷來說,這集的遊戲時間大約是中世紀時代,亦是歷史上全球多國文明並起,軍事兵器開始甚具規模,代表性武器出現,而部份影響至今的時代。《世紀帝國》系列內容龐大,若要認真介紹這款遊戲兵器史,實在是一篇文章所不能勝任,所以《武備志》以概略形式與各位談談這經典遊戲,讓老絲粉回味之餘,亦讓年青輩讀者認識這部作品。