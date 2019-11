世紀帝國2：決定版（AOE II）Beta 評測：4K 重現經典回憶

如果是 8﹑90 後的玩家,《世紀帝國》(Age of Empires/AOE)絕對是一個熟悉的名字,特別是《世紀帝國 2》(Age of Empires II: The Conquerors)。不論是戰役還是和朋友 IP/樂古 對戰,不少人都應該有《世紀帝國 2》的回憶。筆者雖然玩得不強,但回想起當年玩《世紀帝國 2》和「信長」的時光也是回味無窮。今次拿到《世紀帝國2:決定版》(Age of Empires II: Definitive Edition)的 beta,當然要和大家試玩一下,馬上帶來 Beta 評測。