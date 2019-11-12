世紀帝國2：決定版（AOE II）Beta 評測：4K 重現經典回憶

如果是 8﹑90 後的玩家，《世紀帝國》（Age of Empires／AOE）絕對是一個熟悉的名字，特別是《世紀帝國 2》（Age of Empires II: The Conquerors）。不論是戰役還是和朋友 IP／樂古 對戰，不少人都應該有《世紀帝國 2》的回憶。筆者雖然玩得不強，但回想起當年玩《世紀帝國 2》和「信長」的時光也是回味無窮。今次拿到《世紀帝國2：決定版》（Age of Empires II: Definitive Edition）的 beta，當然要和大家試玩一下，馬上帶來 Beta 評測。

4K 畫面全面進化

2013 年《世紀帝國 2》曾在 Steam 上推出 HD 版，今次的《世紀帝國2：決定版》更是經過 20 年的「最終」更新版。而《世紀帝國2：決定版》最明顯的進步，就是加入了 4K 畫面，即使玩家的螢幕沒達 4K 等級，在高畫質下，畫面的析別度比 HD 版也高出一個層次。遊戲的動畫﹑圖像和效果也有改善，筆者喜歡的就是現在建築物倒塌時的動畫，不論大小建築物，倒塌時都會粒子化散落在地上，非常治癒。

放大可以看到高畫質下的重裝騎士模組，每個單位都非常仔細（《世紀帝國2：決定版》遊戲截圖）

1999 年 AOE II vs 2019 年 Definitive Edition，畫面明顯進步不少（Google 圖片）

加入極多人性化系統

隨遊戲發展和進步，《世紀帝國2：決定版》也加入更多方便玩家的系統。筆者覺得最緊要的，就是終於有縮放功能，被人火燒後門也能早一步發現，但如果能再加強放大功能就更好，可以讓玩家更清晰欣賞到 4K 下的士兵模組。眾多位農夫們也不用再擔心農田收成，現在農田新增了自動補種系統，糧食供應更易控制。雙擊一個單位，系統更會幫你選擇全部，有助玩家再自行設定單位快捷編號，不怕中間混入幾個村民。

農田新增了自動補種系統（《世紀帝國2：決定版》遊戲截圖）

（《世紀帝國2：決定版》遊戲截圖）

新增 4 大文明

說到文明的部分，舊玩家們應該都有很深的個人體會，由大家心領神會禁用的韓國「馬戰車」和「神機箭:投石車」，到蒙古突騎快攻或匈奴的 200 人口，都是舊玩家們難以忘懷既體驗。《世紀帝國2：決定版》更加入全新的 4 個文明，包括：保加利亞（東歐）﹑立陶宛（東歐）﹑庫曼（新中亞建築），以及韃靼（中亞）。

1﹑保加利亞（東歐）的城堡兵為：保加利亞騎兵。平常為重騎兵單位被擊殺後會下馬變成重裝步兵單位(不須額外費用) 2﹑立陶宛（東歐）的城堡兵為：烈提司。特殊騎兵單位，攻擊可無視護甲值。 3﹑庫曼（新中亞建築）的城堡兵為：欽察騎射手。特殊馬弓騎兵單位，可射出多發箭矢。 4﹑韃靼（中亞）的城堡兵為：蒙古騎射手。特殊騎兵單位，攻擊時可得到額外黃金。

筆者試玩過 4 個新的文明後，發現保加利亞特別快上手。第一，保加利亞特殊科技「馬鐙」，令斥侯系與保加利亞騎兵攻擊速度+25%，開埸不久就可以用斥侯干擾對手的村民，前期用作打亂對手的節奏。同時保加利亞的民兵系可以免費升級（無劍兵勇士）。建造城鎮中心也只花 50 石和可以蓋堡壘。估計高手們用上保加利亞，應該很快可以練到 16 分鐘內進入城堡時代的境界（利申：筆者做不到...）。

《世紀帝國2：決定版》製作人 Adam Isgreen

訪問 Adam Isgreen

筆者早前有幸訪問《世紀帝國2：決定版》的製作人 Adam Isgreen，Adam 題到這次的 4K 版重製採納了很多玩家的意見，他們最終的結論是千萬不是改動遊戲玩法，因此《世紀帝國2：決定版》的重點放到如何令玩家可以更有效操作（如縮放功能）和提供更出色的畫面。就算你上一次玩《世紀帝國2》已經是十多年前，現在重新加入《世紀帝國2：決定版》也不會有太陌生的感覺，除了那太過清晰的畫面之外。《世紀帝國2：決定版》將於 11 月 15 日推出，Steam 和 Windows Store 兩個平台可共同對戰遊玩。