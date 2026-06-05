守護甜心LCX期間限定店｜男仔近排翻興《爆旋陀螺》，女仔集體回憶又有著落嗎？有！2026年6月13日至7月12日，陪伴無數千禧世代及 Gen Z 成長的動漫《守護甜心！》（香港TVB譯名：《守護蛋精靈》），將於海港城LCX舉行主題展覽及期間限定店，現場帶來多個Y2K龐克風少女打卡位，更復刻經典閃卡機，限定店開售逾50款獨家限定周邊！準備大出血掃貨、我的荷包 Unlock！



直擊Lines of EVANGELION EVA展香港站｜詳睇香港打卡位及限定品

Gen Z 女生的集體動漫回憶

《美少女戰士》的「我要替月行道，儆惡懲奸！」屬於90後，《守護甜心》的「我的心靈，Unlock！」變身口號一出，00後香港女生的童年回憶立刻湧現。這部陪伴無數千禧世代成長的經典少女漫畫，最近因為官方宣布推出續集而再度掀起話題。這次活動把原著經典的紅黑格紋與龐克搖滾元素，融入近年大熱的粉紅與棕色Y2K美學，直接在尖沙咀打造出一個讓粉絲找回初心的夢幻空間。

「Shugo Chara! in HONG KONG」期間限定店

舉行日期：2026年6月13日至7月12日

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

開放時間：上午10時至晚上10時

入場費用：免費

我的心靈Unlock！守護甜心LCX期間限定店打卡位＋必買精品攻略

守護甜心LCX期間限定店｜必影「心靈場景」

「My Heart, Unlock!心靈之牆」位於展覽正門，大面積紅黑格紋組成，主角日奈森亞夢率領聖夜學園的守護使者們一字排開迎接大家，換上Y2K穿搭跟角色合照非常吸睛。

「My Heart, Unlock!心靈之牆」位於展覽正門

「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋，除了小蘭、美琪、小絲和方塊，連黑化的「惡蛋」都有現身，視覺效果豐富。

「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋

「角色鏡面互動自拍區」有人氣角色星名歌唄與月詠幾斗會在這裡驚喜現身，站在鏡前拍照很有互動感。

「角色鏡面互動自拍區」有人氣角色星名歌唄與月詠幾斗會在這裡驚喜現身

復刻閃卡機｜40多款珍藏卡重溫童年抽卡回憶

現場最令人興奮的互動絕對是特別設置的 Collection Card 抽卡機。全系列一共收錄40款香港站獨家小卡，嚴格劃分為UR、SR、R及N四個稀有度。最高級別的UR卡用上了高級燙金工藝與閃粉塗層，收錄了亞夢最終變身 Amulet Fortune 及幾斗化身 Seven Seas Treasure 的限定造型，完美復刻小時候在文具店盲抽閃卡的緊張與期待。

+ 7

期間限定店50款獨家周邊｜兩階段發售

第一階段由6月13日開始，主打日常穿搭配件，包括以守護甜心為靈感的髮夾、合成皮革折疊鏡，以及極具初夏Vibe的主題T-Shirt。

守護甜心主題T-Shirt HK$380/件

守護甜心亞克力髮夾 HK$100/件

守護甜心合成皮革折疊鏡HK$180/件

第二階段由6月27日起，收藏控最期待的精靈守護蛋毛絨盲盒和四款經典變身造型的亞克力立牌將會正式開售，很適合放在辦公室或房間裝飾。

守護甜心合成皮革折疊鏡HK$180/件

守護甜心亞克力吊飾盲盒 HK$80/件

在限定店購物滿200元可以隨機換領每週更新的角色學生ID卡。消費滿500元則可獲贈細緻還原原著畫風的精美原畫色紙。

在限定店購物滿200元可以隨機換領每週更新的角色學生ID卡。

消費滿500元則可獲贈細緻還原原著畫風的精美原畫色紙。

只要在社交平台發佈現場打卡帖文或限時動態並標註指定帳號，就能免費換領活動限定明信片，數量有限，送完即止。