全港首間《葬送的芙莉蓮》期間限定店，將於 2026 年 5 月 29 日起至 6 月 7 日 在大圍圍方 The Wai 舉行。香港日系女團薄明エルフリーデ的成員幽幽和Hinako都常常與HashTECH小記一起去各大動漫遊戲活動試玩打卡，今次由另一成員綾舞（IG @hakumei_ayamai） 帶路，直擊現場 8 米高巨型芙莉蓮及全球首發的香港美食主題精品。



8米高芙莉蓮震撼現身！綾舞：可愛死🥺🥺🥹🥹

走進大圍圍方中庭，綾舞 Ayamai 第一時間就被那個震撼全場的 8 米高巨型芙莉蓮吹氣公仔吸引 。這個公仔屬全港首次亮相，以Q版造型還原動漫中「面癱」得來又帶點萌感的表情，絕對是今次必拍的頭號位 。綾舞與公仔合照，站在下面感覺縮小成小矮人。

萩原綾舞IG（@hakumei_ayamai） 薄明エルフリーデIG (@hakumei_info)

在 8 米高巨型芙莉蓮面前，綾舞顯得非常嬌小可愛。

綾舞 Ayamai 來到圍方中庭，大讚限定店規模很大！

同場其他打卡人物立牌及打卡牆｜芙莉蓮變身「雞蛋仔吃貨」

綾舞最驚喜的是看到香港獨家首賣的美食系列，還在巨型打卡牆旁邊打卡合照。這個設計師非常有心思地將芙莉蓮融入香港地道文化，例如她蜷縮在雞蛋仔裡睡覺、對著熱奶茶呼呼吹氣的呆萌樣子 。

綾舞對著熱奶茶插畫做出呼呼吹氣動作，神還原！

這面美食系列打卡牆太萌了！綾舞也忍不住學起動作。

當然還有大量角色打卡立牌啦。

當然還有大量角色打卡立牌啦。

連初代勇者團隊的角色打卡立牌都有，很細心。

連初代勇者團隊的角色打卡立牌都有，很細心。

100% 還原立體「寶箱怪」

除了巨型公仔，綾舞還特別推薦大家去玩那個 100% 還原的立體「寶箱怪」 。這個互動位重現了芙莉蓮每次都想鑽進去尋寶的經典畫面，綾舞現場還拿著精品示範被寶箱怪「咬」的動作，完美還原了「明知危險也想冒險」的魔導書精神 ！現場還有費倫、修塔爾克以及新舊勇者小隊的立牌，讓粉絲可以跟著綾舞的腳步逐一合影 。

綾舞好「殘忍」呀！推阿芙給立體「寶箱怪」吃…

100% 還原的立體「寶箱怪」是打卡靚位，可惜不能真的將上半身探入箱內。

Pop Up Store 有超過 200 款精選周邊

現場Pop Up Store 有不少香港限定產品，包括飲茶系列、魔法御守、大型玩偶、寶箱怪枕頭，以及芙莉蓮與寶箱怪收納袋等，從日常實用到珍藏限量一應俱全。單筆消費滿指定金額並完成打卡，還有機會獲得貼紙、鐳射票及角色襟章等贈品，數量有限，送完即止。

Q 版角色咕𠱸牆也是打卡熱點

寶箱怪收納袋HK$180/個（不連公仔）

美食系列搖搖樂（HK$35 / 個）

美食系列壓克力磁石貼（HK$99 / 套）

+ 1

場內有抽卡機，卡牌的設計非常精美，不過綾舞就抽不到想要的主角款，更笑言：「幫大家減少咗抽中冷角機率⋯⋯」

《葬送的芙莉蓮》期間限定店

開放日期： 2026 年 5 月 29 日至 6 月 7 日

地點： 圍方 The Wai 商場 L2 中庭（大圍站出口直達）

開放時間：星期一至五：12:00 - 21:00

星期六、日及公眾假期：11:00 - 22:00

6 月 7 日（最後一天）：11:00 - 20:00