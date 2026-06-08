黃仁勳夢幻聯動魔王Faker！調侃舊卡是古董　合簽5090變百萬神卡

黃仁勳夢幻聯動大魔王Faker | 近日英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳開展南韓訪問行程，首站就引爆了全球科技與電競圈的話題。黃仁勳一到首爾，便直奔T1戰隊主題網吧「T1 Base Camp」，與《英雄聯盟》（LoL）傳奇電競選手「大魔王」Faker（李相赫）及T1全隊成員展開一場世紀會面。兩大領域的「GOAT」惺惺相惜，現場互動笑料百出，黃仁勳更是當場送出未上市的旗艦滿配顯示卡GeForce RTX 5090，並與Faker共同親筆簽名，開玩笑稱這張神卡「價值百萬美元」！



黃仁勳到韓第一件事就是見Faker。（X）

很多人好奇，身價貴為全球第一上市企業的總裁，黃仁勳為什麼來到南韓第一站不是去高級會議室，而是直奔電競戰隊T1？黃仁勳在現場表示，遊戲就是NVIDIA的起點，而南韓正是電競的發源地之一。他當年第一次來南韓時，看到大家在電視上看《星海爭霸》（StarCraft）的比賽，那是第一次意識到「原來玩遊戲可以成為一種觀賞性運動」。黃仁勳讚南韓玩家為了贏，會選擇最強的NVIDIA GPU，直言：「NVIDIA能夠有今天，有南韓玩家與電競文化支持很大的功勞！」

黃仁勳現場化身顯示卡檢察官 驚訝Faker還在用「古董」

黃仁勳抵達T1戰隊主題網吧「T1 Base Camp」後，Faker及T1其餘隊員Oner、Keria、Peyz及Doran均有出席。在台上台下打成一片、笑聲不斷之際，黃仁勳化身「顯示卡檢察官」，詢問Faker現在使用的是哪款顯示卡。

Faker老實回答目前使用「RTX 4070」時，黃仁勳忍不住當場調侃：「那已經是古董了吧（That's an antique）！」

隨後拿出尚未正式上市的頂級旗艦顯示卡GeForce RTX 5090，兩人一同在顯示卡上簽名，誕生了這張全球唯一、集結了AI巨頭與電競傳奇的雙簽名神卡。黃仁勳表示：「這上面有我們兩個人的簽名，是全世界獨一無二的，價值可能高達100萬美元（約780萬港元）喔！」甚至一度搞笑大喊：「我要自己收藏了！」

黃仁勳與Faker共同簽名的GeForce RTX 5090。（X）

百萬神卡現場抽獎

雖然開玩笑要私藏，但黃仁勳轉頭就決定將這張價值連城的雙簽名RTX 5090顯示卡作為現場抽獎大獎，大方送給台下的幸運粉絲。有趣的是，當幸運得主上台領獎時，黃仁勳問他目前使用甚麼顯示卡，幸運得主尷尬地表示自己的電腦還停留在RTX 2070。黃仁勳聽完瞬間露出震驚表情，隨即開啟瘋狂補刀模式：

「那簡直是古董中的古董！」

「你真的該買新顯示卡了，因為我需要賺錢（I need money）！」

幽默的自嘲與直白對話讓現場粉絲笑翻。除了這張雙簽名顯示卡外，黃仁勳當天還加碼抽出了兩張預計今年秋季才上市的「RTX Spark遊戲手提電腦」兌換券。

黃仁勳與T1全隊一起擺出Faker的招牌姿勢「噓！」合照留念。（X）

Faker回贈簽名戰衣 Ins發文向黃仁勳致敬

作為回禮，Faker送上印有自己親筆簽名的T1戰隊專屬戰衣。最後，黃仁勳與T1全隊一起擺出Faker的招牌姿勢合照留念。

事後Faker在個人Instagram發文向黃仁勳致敬：「很榮幸能見到遊戲科技領域的先驅——NVIDIA的黃仁勳先生。能與一位和我們一樣熱愛遊戲的人交流，總是件令人開心的事。祝你在南韓度過愉快的時光，Jensen！」

Faker在個人Instagram發與黃仁勳的相片。（Instagram）

有趣的是，T1隊員Oner（文炫竣）自爆在見面前一小時，急忙追買英偉達股票，怎料隨後美股半導體板塊回檔，英偉達股價應聲下跌，讓他當場慘遭套牢。