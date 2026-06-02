台灣婆婆玩《英雄聯盟》超激動影片爆紅　網笑瘋：LOL玩家的日常

《英雄聯盟》果然不分年齡都會讓人血壓飆升。日前在台北南港展覽館一館舉辦的「2026亞洲銀髮電競ATLife長照站」中，一段阿嬤玩家打《英雄聯盟》的影片意外在Threads瘋傳，原因不是神操作，而是她角色陣亡後那個氣到不行的真實反應，直接讓一票網友笑到停不下來。



影片中的高齡玩家，在角色倒下瞬間先是露出超無奈表情，接著一邊和隊友激動溝通、一邊忍不住輕敲滑鼠發洩情緒，整個反應自然到讓人懷疑根本就是平常在打積分的年輕玩家。尤其那種「怎麼又死了」的崩潰感，搭配耳機裡不斷和隊友喊話的模樣，更讓大量玩家直呼：「這根本是所有LOL玩家的真實日常。」

近期一段「阿嬤級玩家」玩《英雄聯盟》，狂敲鍵盤、激烈溝通的片段爆紅。（Facebook/人生再玩一場・銀髮電競、S播tify）

阿嬤打《英雄聯盟》超激動 與所有LOL玩家的日常無異：

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而這場「2026亞洲銀髮電競ATLife長照站」參賽長輩平均年齡其實超過69歲，但現場氣氛完全不輸一般電競賽事。許多長輩戴著耳機、全神貫注盯著螢幕，面對《英雄聯盟》這類講究即時反應與團隊合作的MOBA遊戲，不只已經熟悉玩法，甚至還完全融入比賽那種緊張又刺激的節奏裡。

最讓網友笑翻的，還是阿嬤在遊戲中的超真實勝負欲。許多人看到她因角色陣亡氣到輕敲滑鼠，都覺得可愛到不行，認為長輩其實和年輕玩家根本沒差多少，只要打到逆風一樣會上頭。還有人特別提到，阿嬤透過麥克風和隊友喊話、甚至疑似叫隊友「放生」自己的對話，簡直就是最原汁原味的《英雄聯盟》語音現場。

Threads上也瞬間冒出一堆爆笑留言，有人開玩笑表示：「醫生：你媽最近血壓怎麼比較高？我：她最近在打英雄聯盟。」還有人笑稱：「快給阿嬤吃降血壓藥，不然真的要中風了。」

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更有趣的是，或許因為比賽當下太過緊張，阿嬤在和隊友溝通時似乎一時想不起遊戲技能或裝備名稱，只能一直用「那個」來代替，整段語音中網友唯一聽懂的關鍵字幾乎只有「打龍」，意外成為另一個笑點。不少人甚至開始敲碗，希望阿嬤乾脆直接開台實況，保證人氣絕對輾壓一票實況主。

而這段影片之所以會引發大量共鳴，其實也不只是因為搞笑。許多網友認為，它某種程度上打破了「電競只是年輕人專利」的刻板印象，讓更多人看到電子遊戲其實沒有年齡限制。隨著銀髮電競逐漸受到關注，未來或許真的有機會看到更多阿公阿嬤，在賽場上展現完全不輸年輕人的電競魂。

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