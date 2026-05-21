黃仁勳：英偉達基本上已將中國AI晶片市場讓給華為

英偉達（輝達，Nvidia）行政總裁黃仁勳接受CNBC訪問時表示，隨着美國出口限制持續重塑全球人工智能(AI)晶片市場的格局，英偉達已在很大程度上將中國AI晶片市場讓給華為。



黃仁勳指出，「中國市場需求非常大……華為實力非常強勁。他們去年創下了紀錄，未來一年也很可能會表現非凡。由於我們退出了這個市場，中國本土晶片企業生態的發展也相當不錯」，黃仁勳接著說道，「我們基本上已經把那個市場讓給他們了。」



2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

黃仁勳也對中國市場重新開放持保守態度，他表示，英偉達已向投資人說明，對於是否能恢復對中國銷售先進晶片，「現階段不要抱任何期待」。

黃仁勳稱自己沒有任何期待，「這也是為什麼我把我們所有的財測、所有的數字、以及與分析師和投資人溝通時，都以『預期歸零、不抱期待』為前提」，但他也表示，若情況有所改善，英偉達仍希望能重返中國市場。

黃仁勳稱，非常樂意服務這個市場，「英偉達在中國深耕30年，在當地有許多客戶和合作夥伴。」

據了解，英偉達更高端的H200晶片已獲得美國批准在中國銷售，但美國總統特朗普透露，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，他們想自己開發」。

黃仁勳上週在最後一刻隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華，這項消息令外界猜測，英偉達可能在人工智能晶片輸華方面取得突破，5月18日黃仁勳在拉斯維加斯舉行的戴爾科技集團（Dell）年度全球技術峰會期間，接受彭博電視訪問時說，「中國政府必須決定要在多大程度上保護國內市場。我的感覺是，隨着時間的推移，中國市場終將開放。」

據路透社5月20日報道，英媒稱，黃仁勳訪華期間，中國將英偉達的遊戲晶片列入禁售名單。

黃仁勳北京掃街大口吃炸醬麵 喝豆汁皺眉問：這是什麼東西｜有片