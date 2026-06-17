《超級瑪利歐兄弟》卡帶2340萬港元成交！全球僅存3盒40年未拆封

《超級瑪利歐兄弟》卡帶2340萬港元成交！近日遊戲界迎來一項震驚全球的歷史性拍賣。一盒具有接近40年歷史、未拆封的初代美版紅白機（NES）《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）實體遊戲卡帶，在Heritage Auctions（海瑞德拍賣行）以高達300萬美元（約2340萬港元）的天價成交。這次拍賣打破了2021年由同款遊戲經私下交易創下的200萬美元（約1570萬港元）紀錄，正式成為電子遊戲史上公開拍賣中最昂貴的遊戲。一盒當年的實體遊戲卡帶為何在今天能炒出神級身價？



40年歷史、未拆封的初代美版紅白機（NES）《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）實體遊戲卡帶。（Heritage Auctions）

2026年6月12日Heritage Auctions宣布了此次拍賣，確認這款開啟瑪利歐平台跳躍冒險之旅的任天堂遊戲，經專業體育鑑定機構（PSA）評級為9.6 A++的版本，成交價超過2021年創下的200萬美元紀錄。同時這個價格也幾乎是同年有人購買的全新未拆封版《超級瑪利歐64》價格的兩倍。

為什麼會有如此天價呢？

任天堂在1986年初進軍美國市場早期，曾短暫採用這種亮面貼紙進行盒蓋封口，取代了短暫使用的霧面貼紙（霧面貼紙僅用於任天堂1985年10月試銷市場的首發版本）。由於目前尚未發現任何全新未拆封的第一版，因此這是已知最早的全新未拆封版本。再之後便全面改用大眾熟知的熱縮膠膜（Shrink-wrap）包裝。據業界專家透露，目前全球已知現存的同款亮面貼紙封口的卡帶僅有3盒，稀缺程度堪比古董。

當年的遊戲外盒僅採用厚紙板製造，在缺乏外層塑膠膜保護的情況下，經過數十年歲月，極其容易出現磨損、褪色或刮花。然而，這盒卡帶在權威評級機構PSA鑑定後，獲得9.6 A++的極高評分。這意味著卡帶在外盒結構、印刷色彩及貼紙完整度上，都保持著近乎剛出廠時的完美狀態，在現存的3盒中品相最頂級。

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見證歷史起點的「時間膠囊」

更讓人驚嘆的是，據Heritage Auctions拍賣行稱，這盒遊戲卡帶與一台首發版NES Control Deck主機一同存放在一個盒子裡，至今40年未曾開啟，直到幾個月前有人在這台未拆封的主機包裝盒內意外發現了這盒卡帶。這批產品正正源於任天堂當年在美國「洛杉磯測試市場」推出時的產物，見證了任天堂開拓西方遊戲市場的歷史起點。

Heritage Auctions拍賣行驚喜彩蛋

為了促成這段遊戲界的佳話，拍賣行將與卡帶一同被發現、同樣具有40年歷史的未開封NES初代主機，當做額外禮物贈予成功投得的買家。

一盒當年的家用機遊戲，憑藉極端稀缺的特殊版本、奇蹟般的完美保存狀態，以及無法複製的歷史紀念價值，最終造就了這場高達2340萬港元的歷史性拍賣。

Heritage Auctions拍賣行表示：「就許多層面而言，這件珍品讓收藏家得以跨越時空，親手觸碰《超級瑪利歐兄弟》扭轉乾坤的歷史瞬間，正是它將家用主機從垂死掙扎的短暫熱潮，昇華為人類文化中不可或缺的永恆經典。」