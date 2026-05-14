任天堂宮本茂爆《薩爾達傳說》電影提前　預計2027年4月30日上映

全球任天堂粉絲期盼已久的好消息來了！任天堂代表董事宮本茂親自透過官方X帳號宣布，旗下殿堂級IP《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）改編的真人版電影，上映檔期將提前至2027年4月30日。距離電影正式躍上大銀幕已不到一年的時間！



《薩爾達傳說》為任天堂遊戲代表作之一，推出多年仍歷久常新。（《薩爾達傳說》遊戲圖片）

檔期一波三折 宮本茂承諾團隊正「全力以赴」

《薩爾達傳說》真人版電影的上映檔期可謂一波三折。最早於去年3月宣布定檔2027年3月26日，隨後延期至2027年5月7日；如今官方再度帶來驚喜，確定較上次的檔期提早一週，改為2027年4月30日於全球同步上映。

《薩爾達傳說》真人版電影由Bo Bragason飾演女主角薩爾達公主。（《薩爾達傳說》電影劇照）

《薩爾達傳說》真人版電影由Benjamin Evan Ainsworth飾演劍士林克（《薩爾達傳說》電影劇照）

宮本茂在貼文中感性表示，目前距離電影正式上映已不到一年的時間，製作團隊正全力以赴，希望能盡快將這部充滿誠意的作品呈現給各位，並十分感謝全球粉絲的耐心等待。

宮本茂在X（原Twitter）貼文表示《薩爾達傳說》改編真人演出電影將提早至2027年4月30日上映。（X截圖）

先前外界曾目擊劇組於紐西蘭多處搭景與取景，包括普爾本水庫一帶，以及奧塔哥地區的格萊諾基等地；後者也曾是《魔戒》（Lord of the Rings）系列的取景地點之一。

任天堂遊戲《薩爾達傳說》真人版電影劇照曝光。（《薩爾達傳說》電影劇照）

《薩爾達傳說》劇照出爐後，造型令不少觀眾聯想到《魔戒》電影系列。（《哈比人》電影劇照）

拍攝正式殺青！製作團隊與卡司陣容總覽

除了檔期提前，索尼影業（Sony Pictures）也對外證實，電影的主要拍攝工作已經正式殺青，目前全面進入後製階段。《薩爾達傳說》真人電影版電影攝影師Gyula Pados曾在個人社群帳號分享了片場的場記板（clapperboard）照片等內容，以此紀念劇組完成拍攝工作；不過該貼文目前已被刪除。

Gyula Pados分享的電影場記板，繪有《薩爾達傳說》主角「林克」的插圖，但暫時無法證實是否為劇中造型。（IG圖片）

Gyula Pados此前曾在社媒分享了《薩爾達傳說》電影部分工作人員合照。（IG圖片）

Gyula Pados亦同時分享了劇組的一些花絮照片，但現在已全數刪除。（IG圖片）

電影由任天堂代表宮本茂及曾製作包含《秘境探險》（Uncharted）等多部熱門電影的製片公司加拿大動畫製作公司Arad Productions創辦人Avi Arad一同領軍製作，由《移動迷宮》（The Maze Runner）系列導演Wes Ball執導，任天堂更斥資過半製作成本，並與Sony電影公司一同合資，將全球發行及共同投資則交由索尼影業負責。 演員陣容方面，電影由，《木偶奇偶記》（Pinocchio）男主角Benjamin Evan Ainsworth及Bo Bragason分別飾演劍士林克及薩爾達公主，力求完美還原海拉魯大陸的奇幻史詩。

《秘境探險（Uncharted）》。（電影海報）

《移動迷宮（The Maze Runner）》。（電影海報）

雖然電影的拍攝已經告一段落，但目前關於具體的電影劇情走向、世界觀設定以及前導預告片等皆處於最高機密狀態。粉絲們不妨好好期待官方未來釋出的更多精彩畫面！