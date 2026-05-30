瑪利歐電影推續作　重溫任天堂招牌傳奇：如何靠頂蘑菇征服全球

膾炙人口的電玩遊戲角色「超級瑪利歐」推出了全新的電影作品，日本於4月24日正式上映。如今「瑪利歐」已成為家喻戶曉的電玩界代表巨星，登場作品超過250部，其動畫電影在全世界創下了空前的票房佳績。讓我們一起回顧這位戴著紅帽又蓄鬍的水管工人，一步步成為全球流行文化代表的歷程。



作者：多根清史，遊戲相關執筆人，文章橫跨遊戲、動畫、政治到產業歷史等多面向。

電玩遊戲的代名詞

1981年，年輕的宮本茂（現任任天堂代表董事技術長）設計了一款電玩遊戲《大金剛》，當時瑪利歐以「跳跳人」（Jumpman）之名首度登場，設定為在工地與大金剛戰鬥的木匠，主要技能是以跳躍閃避木桶。

「瑪利歐之父」宮本茂。（Getty Images）

瑪利歐成為正式命名，是從1983年推出《瑪利歐兄弟》開始的；由於遊戲關卡多設定在地下，因此職業也變更為水管工人。關於名字的由來，最廣為流傳的說法是取自當時任天堂美國分公司義大利裔的美籍倉庫房東瑪利歐．西格爾（Mario Segale）之名。

宮本茂曾表示，在瑪利歐誕生前，原打算讓他以「電玩先生」之名，於各種作品中登場。隨後，瑪利歐的職業不斷變換：在紅白機（任天堂家用遊戲機）遊戲《網球》中擔任裁判、在《高爾夫》中化身高爾夫球員，而在《拆屋工》中則成為拆除工人。

1985年推出的《超級瑪利歐兄弟》是奠定其人氣地位的關鍵作品。橫向捲軸遊戲結合豐富多樣的機關，透過跳躍與踩踏來打倒敵人的動作玩法，掀起全球熱潮屢創銷售佳績，改寫了家用遊戲機的歷史。像是吃到香菇會巨大化、透過水管連接的地底世界等，諸多貫穿系列作的核心要素也多在此時產生。

1985年推出的《超級瑪利歐兄弟》是奠定其人氣地位的關鍵作品。（Wikipedia）

之後隨著新型主機推出亦同步進化，系列作擴展了遊戲的世界觀與作品類型風格。載著瑪利歐四處探險的恐龍「耀西」、死對頭「瓦利歐」皆大受歡迎，並擁有以自己為主角的外傳作品。當然其他個性鮮明的夥伴們也有得以大顯身手的系列作，如《瑪利歐賽車》、《瑪利歐網球》等。宮本茂曾形容瑪利歐是「能運動能搞笑的綜藝咖」，瑪利歐也確實成長茁壯為任天堂的「門面」，是真正名副其實的「電玩先生」。

而現今，瑪利歐已然成為超越電玩框架的流行文化象徵。2021年，日本大阪環球影城（USJ）重現瑪利歐世界的「超級任天堂世界瑪利歐園區」正式開幕，成功將影城訪客數推升至亞洲第一，讓環球影城成為主題樂園的霸主。

2021年，日本大阪環球影城（USJ）重現瑪利歐世界的「超級任天堂世界瑪利歐園區」正式開幕。（Wikipedia）

2023年上映的好萊塢電影《超級瑪利歐兄弟電影版》，創下了電玩改編電影史上最高的全球票房紀錄。宮本茂過去便經常提到「早在《大金剛》時期開始，就已考量到了美國市場」。他從企劃初始便全程投入的這部作品大獲成功，可說是這40多年來努力耕耘海外市場所收穫的豐收果實。

這位戴紅帽的水管工人，在這部全新的續集《超級瑪利歐銀河電影版》中，甚至擺脫了重力的束縛，飛向浩瀚宇宙。相信在未來，他也會繼續帶著全球影迷，踏上一場又一場充滿刺激的冒險旅程。

「瑪利歐」簡易年表

※依日本發售年份排序

1981：於電玩遊戲《大金剛》中首次登場。

1983：電玩遊戲《瑪利歐兄弟》發售。路易吉首次登場。

1985：紅白機遊戲《超級瑪利歐兄弟》發售，創下4024萬套的驚人銷售紀錄。庫巴、碧姬公主、奇諾比奧首次登場。

1989：Game Boy首款遊戲《超級瑪利歐樂園》發售。黛西公主首次登場。

1990：超級任天堂首款遊戲《超級瑪利歐世界》發售（海外為1991年發售）。恐龍耀西首次登場。

1992：《超級瑪利歐賽車》發售，創下超級任天堂專用遊戲軟體最高銷售紀錄。

1993：好萊塢製作的首部真人版電影《超級瑪利歐：魔界帝國的女神》上映。

1996：任天堂64的首款遊戲《超級瑪利歐64》發售，為系列首款3D動作遊戲。

2002：GameCube《超級瑪利歐陽光》發售，庫巴二世（庫巴Jr.）首次登場。

2006：回歸2D橫向捲軸遊戲的《新超級瑪利歐兄弟》發售，創下任天堂DS專用遊戲軟體最高銷售紀錄。

2007：Wii《超級瑪利歐銀河》發售。羅潔塔首次登場。

2009：《瑪利歐賽車》系列獲金氏世界紀錄認證為「最暢銷賽車遊戲系列作（5000萬套以上）」（截至2025年紀錄更新為1億8812萬套）。

2012：Wii U首款遊戲《新超級瑪利歐兄弟U》發售，為首款支援HD高畫質系列作品。

2017：推出任天堂Switch《瑪利歐賽車8豪華版》，為2014年Wii U版的強化移植版，刷新了瑪利歐系列歷史銷售紀錄（截至2025年為7059萬套）。

2019：推出智慧型手機遊戲《瑪利歐賽車巡迴賽》，推估下載數超過一億次。

2021：日本大阪環球影城的「超級任天堂世界瑪利歐園區」正式開幕，美國好萊塢環球影城也於2023年開幕，奧蘭多環球影城「環球史詩宇宙」（Universal Epic Universe）則是於2025年啟用。

2023：3DCG動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》上映，獲金氏世界紀錄認證為「史上最賣座電玩改編電影」（13.6億美元）。

2023：以3D方式重製1996年超級任天堂經典作品，全新推出任天堂Switch《超級瑪利歐RPG》。

2025：任天堂Switch 2首款遊戲《瑪利歐賽車世界》發售。

2025：瑪利歐系列獲金氏世界紀錄認證為「史上最暢銷電玩遊戲系列（約8億9346萬套）」。

2026：2023年動畫電影續集《超級瑪利歐銀河電影版》正式上映。



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