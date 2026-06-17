台場1:1獨角獸高達退役 | 壓軸全新拉花進程　最後夜間匯演詳情

台場1:1獨角獸高達退役｜早前本頻道報道過，陪伴大家近9年的東京台場1:1實物大獨角獸高達（RX-0 Unicorn Gundam），已落實於今年8月底正式退役。而在正式告別前，官方籌備的壓軸企劃：全新機身拉花工程，正進行得如火如荼，還有最後階段的全新夜間燈光匯演時間表。



作為壓軸之作，它將以「RX-0 獨角獸高達 Ver. TWC FINAL」的形式展出。（X）

模型將擁有50個發光部件。（X）

為了給這座高19.7米、重達49噸，並以招牌變身機關、眼部發光及噴霧特效聞名的傳奇立像畫上完美句號，官方早前宣佈在展出的最後階段舉行特別告別活動。由6月20日起，機身將會重新裝飾，以全新的「RX-0 獨角獸高達 Ver. TWC FINAL」版本姿態與粉絲見面。

就在今日（6月16日）早上，台場現場已傳來最新直擊情報！這台獨角獸高達已經悄悄展開了換裝工程，其左肩上已率先加上了亮眼的紅色全新標誌。據悉，目前的裝飾與標貼工程尚未完全竣工，後續還會有更多機身裝飾細節陸續登場。雖然尚未完全完成，但獨角獸高達的素面狀態已於日前被拍攝到，這也是它最後一次以素面狀態示人。

同時，官方亦正式公開了最後階段的全新夜間燈光匯演時間表。這次的告別演出陣容鼎盛，每日由晚上7點起隆重上演，多款高達迷耳熟能詳的震撼畫面與旋律，將會配合強烈燈光與噴霧特效，全數投射在全新拉花的獨角獸機身上。這場史詩級的演出在8月底後便會成為絕響，錯過便永不復再！

夜間匯演時間表

19:00：《機動戰士高達 閃光的哈薩威》特別短片

19:30：MidNight Cha Cha

20:00：《機動戰士高達UC》特別短片 Ver. 2.0 “Cage”

20:30：Fly! Gundam 2017

21:00：Mobile Suit Gundam UC Perfectibility

21:30：Gundam Beyond

來源：X（Twitter）

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