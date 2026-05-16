東京台場獨角獸高達退役倒數？你準備好最後朝聖了嗎？｜最新高達50週年發佈會，實在令粉絲百感交集。自2017年9月起接棒RX-78元祖高達，站立於台場Diver City 長達8年11個月的1： 1實物大獨角獸高達（RX-0 Unicorn Gundam），已確認會在2026年8月底正式退役。



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臨別最後一擊｜台場獨角獸高達有新拉花

而在8月底前，萬代將為台場獨角獸高達換上新的機身「拉花」圖案（當然少不了大量Gunpla高達模型啦），並將安排特別的發光變形表演show，各位同事真的要買定機票，好好安排最後的朝聖之旅了。

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記者個人對 1：1 獨角獸高達相當有感情，由興建中已特別飛去東京拍攝，實在不捨。

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萬代正籌備全新高達地標

官方更透露，正籌備一個全新的「Gundam Landmark 高達地標構想」，打算在日本建新設施，但就未肯定是否於原址建造；而最多人會知的，就是「下一個新地標會是那部高達」？記者就認為高達50週年，沒有任何一部機能夠比RX-78-2更具代表性！從橫濱搬遷到大阪世博會場的可動高達，會否再一次推出改良版2.0呢？實在叫人期待！

官方更透露，正籌備一個全新的「Gundam Landmark 高達地標構想」

不如用中國超矮版1：1高達！

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Seed Freedom 前傳電影突發公佈！

講完不捨的消息，跟着來的全是重磅炸彈。上次《Seed Freedom 》電影版票房破紀錄，官方果然乘勝追擊，直接宣佈開拍前傳電影《Seed Freedom Zero》，把福田導演當年寫好的隱藏劇本搬上大銀幕。

高達50周年有甚麼大動作？

加上2029年就是高達系列50周年，官方連串攻勢簡直是不留喘息空間，到底我們的銀包還能撐多久？元祖高達落實會做高清重製，《高達W》也有全新影像銳意製作中，老粉絲這次真的可以大飽眼福。現在先來看一看BANDAI特別為50週年活動製作的短片「少年與高達」吧！