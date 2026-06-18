高達/海賊王/ Keroro食玩景品｜萬代夏日快閃店登陸元朗YOHO MALL
撰文：鍾世傑
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瑞午節三連休想去哪裡玩？萬代Summer Pop-up Fest 2026於6月16日至7月1日登陸元朗YOHO MALL，現場集結Banpresto、食玩及原創潮玩三大品牌，更有《海賊王》路飛及高達等打卡位，動漫迷準備好去朝聖未？
萬代夏日快閃店｜有什麼限定打卡位？
現場不只有最新的商品開賣，還設計了不少海洋、森林等夏日自然主題的打卡熱點。最吸睛當然是國民級動漫《海賊王》主角路飛，以及高達食玩 FW GUNDAM CONVERGE 系列的人氣機體。如果你喜歡可愛風格，現場還有療癒系MOCCHIRI KORORIN小狗及Yurugun馬沙專用渣古II立像，相機記憶體記得清空才去。
場內有大量已／未發售萬代食玩／景品展出
「Banpresto」展出陣容包括： 《MAXIMATIC PLUS》、 《Grandista》、 《KING OF ARTIST》、 《EFFECTREME》及《GENKAI TOPPA》等人氣系列！
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萬代夏日快閃店｜現場展出食玩景品圖輯
食玩方面有原創設計的可愛動物系列「小狗」全新登場！觸感和慵懶的姿勢與表情療癒你的日常。明盒包裝，將你心愛的狗狗帶回家～同期還有很多高達的食物、盲盒展出，
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萬代夏日快閃店｜購物滿額有什麼禮物？
逛完一圈總想帶點戰利品回家。現場買滿指定金額有不同贈品，適合平時有收藏習慣的玩家。記得每張單分開計算，而且贈品數量有限，下手要快。
元朗YOHO MALL 萬代夏日快閃店｜活動資訊
活動名稱：BANDAI Summer Pop-up Fest 2026 @YOHO MALL
舉行日期：2026年6月16日至7月1日
地點：元朗YOHO MALL