東西方遊戲女角設計引熱議！當「精緻靈動」遇上「同質化僵硬」

近期，海外社交平台熱議遊戲女性角色的設計審美差異。主流輿論傾向於認為，中日韓團隊塑造的角色在視覺呈現、細節雕琢及氣質塑造上更為精緻考究，具有極高的辨識度與感染力；反觀部分歐美團隊，其近年來的角色設計因缺乏個性與審美共鳴，常受到玩家的詬病。



有玩家做出各國遊戲女性形象對比圖。（X）

來自中國、日本及南韓的遊戲開發商，在女性角色的塑造上似乎更能精確擊中玩家的喜好。這些角色往往具備高度的辨識度，無論是細膩的面部刻畫、靈動的眼神，還是極具風格化的服裝設計，都展現出極高的審美水準。

以近期《劍星》續作《劍星：血雨》為例，雖然其女主角設計在近期引起部分外媒爭議，但作品憑藉高品質的戰鬥體驗與鮮明的審美取向，成功在市場突圍。因此有玩家批：「性感了說物化女性，幼態了說打擦邊球，合著正常的審美設計在他們眼裡全是錯的」。證明了好看的角色永遠擁有龐大的受眾基礎。對於玩家來說，這些角色不僅「好睇」，更具有記憶點，這也是近年亞洲手遊及3A大作在國際市場上能頻頻突圍的關鍵原因。

西方社群認為新女主角「Evie」的臉過於幼態而替本作貼上戀童癖、未成年的標籤。（YouTube）

反觀歐美遊戲工作室，近年推出的女性角色卻頻頻惹火，引發玩家對「DEI（多元、平等、包容）審美綁架」的強烈不滿。不少玩家批評，受意識形態影響，西方作品的人物設計愈發趨向「安全牌」，角色造型往往中性化、表情僵硬、甚至刻意規避美感，失去了過去蘿拉等經典形象那種兼具藝術美感與個性魅力的靈魂。

現在東西遊戲女性形象對比。（X）

這場全球性的爭議，實質上是玩家對遊戲角色設計話語權的爭奪，不少玩家表示，他們要的是賞心悅目的角色，而非被強制灌輸的說教與單一的中性模板。

來源：X（Twitter）