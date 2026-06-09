《戰神》新作主角換人　克雷多斯亡妻復活　大戰埃及與蒙古眾神祇

稍早，PlayStation在最新一場State of Play發表會中，正式公開《戰神》（God of War）系列最新作《戰神：勞菲》（God of War Laufey），本作將登上PS5平台，目前尚未公開發售日。



克雷多斯的妻子「菲」變成新作主角

這次不只是《戰神》系列的最新作，主角也不再是大家熟悉的克雷多斯（奎托斯，Kratos），而是他的妻子、阿特柔斯（Atreus）的母親，同時也是巨人族戰士的「菲／勞菲」（Faye／Laufey）。

《戰神》系列的最新作的主角，已換為克雷多斯的妻子「菲／勞菲」。（YouTube@PlayStation）

在這次公開的約20分鐘實機展示中，可以看到菲在一座牢獄中醒來，並透過左手所寄宿的神秘力量脫困。隨後她遇上了相當奇妙的新夥伴，包括一個宇宙方塊Phranque，以及一把由魔法緞帶Rue守護的傳奇之劍。

PS5《戰神》新作曝光

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本作故事並非單純的前傳，而是從2018年《戰神》開頭，菲的遺體被火化後開始。原本死亡應該是一切的終點，但菲卻在死後意外於眾神死後世界「萬時界」甦醒，並發現自己生前為保護克雷多斯與阿特柔斯所安排的一切，似乎正面臨崩壞危機。

為了守護自己所愛的人，菲必須穿越這個充滿危險魔法、各大神話體系神祇互相爭權的世界。

從展示片段來看，本作將不再只侷限於希臘或北歐神話，而是讓不同文化中的神明與怪物在同一個死後世界中碰撞。像是埃及神話中的塞赫麥特（Sekhmet），以及蒙古戰神貝格策，都會成為菲在旅途中遭遇的強敵。

她可以在地面與空中流暢切換攻勢，整體風格看起來比近年《戰神》更加敏捷，也帶有一點系列早期希臘篇章的流動感。（YouTube@PlayStation）

官方形容克雷多斯更像是沉重、冷硬、以壓倒性力量推進的存在，而菲則更強調速度、靈活性與魔法。她可以在地面與空中流暢切換攻勢，用更快節奏的連段壓制敵人，整體風格看起來比近年《戰神》更加敏捷，也帶有一點系列早期希臘篇章的流動感。

更重要的是，菲作為巨人族「黃金之手」，擁有操縱靈魂的力量。在展示中可以看到，她能夠用左手將敵人的靈魂從肉體中擊出，接著直接攻擊靈魂本身，甚至把靈魂打向其他敵人，形成新的連段與戰鬥變化。

當然，對粉絲來說，克雷多斯與阿特柔斯是否會登場也很重要。從目前資訊來看，雖然克雷多斯不是本作主角，但菲仍會聽見他的聲音，甚至看見他的幻影。

官方也強調，這並不是無關緊要的旁支故事，而是與2018年《戰神》以及《戰神：諸神黃昏》並行、互相連結的新章節。

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