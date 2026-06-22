《GTA 6》封面掀世紀論戰！深膚色性感女郎是真實還原或政治正確

Rockstar Games年度大作《GTA 6》（俠盜獵車手6）定於6月25日正式接受預購，並於11月19日發售。官方日前率先公開遊戲的官方封面藝術圖，隨即引發全球機迷轟動。不過，今次封面上一位擁有深膚色、黑捲髮的「封面女郎」卻意外點燃網上火藥庫，甚至有網民出手「瘋狂改圖」幫角色漂白，引爆一場關於「政治正確」與「還原現實」的世紀大論戰！



封面左下角一位擁有深膚色、黑捲髮的「封面女郎」竟意外點燃網上火藥庫。（Rockstar）

今次爭議的導火線，在於封面左下角一位身穿短身Top配比堅尼下身、腰腹印有紋身的深膚色女子。雖然官方澄清她並非雙主角之一的Lucia，但部分對近年遊戲界「覺醒文化（Woke）」極度反感的網民質疑Rockstar向政治正確低頭。有網民更在Reddit等討論區發起「改圖」，將封面女郎「大改」成白皮膚、金髮直髮的傳統西方美女，試圖對抗所謂的審美觀滲透。

有網民將封面女郎「大改」成白皮膚、金髮直髮的傳統西方美女。（X）

更有網民聲稱封面採用的粉紅、霓虹藍及紫色調，與跨性別及雙性戀旗幟高度重合，炮轟Rockstar夾帶私貨。不過，大批機迷隨即反駁，指粉藍霓虹色調自2002年《GTA: Vice City》以來，就是招牌的80年代邁阿密復古風情，根本與現代政治正確無關。

針對這場風波，知名遊戲KOL ElvisBit發文表示：有些人指責Rockstar搞政治正確就因為遊戲封面上的女孩不是白人，一眼就能看出來他們都是遊客。現實中的邁阿密大部分常住人口均為拉丁裔及混血族群，白人反而是少數，封面選用深膚色女性完全是貼合當地的人口結構。同時，當地海灘民眾的日常穿搭正是這種陽光野性風。

同時ElvisBit更反問，難道這些網民從未看過歷代《GTA》封面？由《GTA: SA》的西海岸黑人幫派文化，到《GTA 4》的紐約東歐移民潮，Rockstar向來是「城市原型決定角色風格」，今次根本不存在刻意調整膚色或尺度的政治操作。

除此之後ElvisBit還找出封面圖中這位深膚色性感女郎的原型。

網絡雖然吵翻天，但《GTA 6》在北美區PlayStation Store一開放預購頁面，就瞬間被瘋狂湧入的流量衝擊至伺服器癱瘓，官方Twitter封面圖更在12小時內狂吸逾300萬個讚好。