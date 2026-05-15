GTA 6 不再延期！香港解禁時間流出！確定11月全城開戰

GTA 6不再延期！香港解禁時間流出！確定11月全城開戰｜在電子遊戲的歷史長河中，很少有作品能像「俠盜獵車手 VI」（Grand Theft Auto VI，簡稱 GTA 6）這樣，尚未發售便已成為一種全球性的文化現象。此前曾預計在 2025 年或 2026 年初推出，但為了進一步打磨品質進行了延期，但皇天不負有心人，玩家們終於等來了。 Rockstar Games 正準備向世界展示，什麼才是真正的「次世代開放世界」。



GTA 6男主角傑森·杜瓦爾（Rockstar Games）

GTA 6女主角露西亞·卡米諾斯（Rockstar Games）

根據官方最新消息指，「GTA 6」（Grand Theft Auto VI）全球解禁時間正式定於 2026 年 11 月 19 日 在 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台發售。

以下是基於各地區時區的具體解鎖時間：

新西蘭 (率先解禁)： 11 月 18 日 19:00

日本／韓國： 11 月 18 日 23:00

香港／台灣： 11 月 19 日 00:00 (凌晨)

英國： 11 月 19 日 08:00

美國： 11 月 19 日 13:00

重點總結：

平台： 僅限 PS5 和 Xbox Series X|S。

PC 版： 傳聞預計於 2027 年 2 月發售。

線上模式： 預計 2026 年 12 月上線。

GTA 6正式推出解禁時間（Rockstar Games ）

GTA 6 核心圍繞著雙主角展開——露西亞（Lucia）與傑森（Jason）

露西亞（Lucia）與傑森（Jason）

這對受「邦妮與克萊德」啟發的犯罪戀人，為系列注入了少見的情感深度。露西亞作為系列首位女性主角，其複雜的入獄背景與堅韌性格，將與傑森共同譜寫一段長達 70 小時以上的主線劇情。玩家將在兩人之間切換，感受他們在犯罪、信任與生存邊緣的掙扎。

更廣闊、更混亂的列歐尼達州

《GTA 6》將帶領玩家重返傳奇般的罪惡城市（Vice City）。但這不再是 80 年代的霓虹復古，而是現代版、充滿社會諷刺與混亂美學的列歐尼達州（Leonida）。

這次的地圖不只是單一城市，而是涵蓋了繁華都會、雜草叢生的濕地、充滿活力的海灘以及各具特色的地區。

+ 9

同時根據業界消息指「GTA 6 Pre Order (Physical Game)」的預訂活動已悄然展開，活動期間定於 5 月 18 日至 5 月 21 日。該計劃為聯盟行銷夥伴提供實體版銷售額的 5% 佣金分成。此資訊最早由 YouTuber Frogboyx1Gaming 在直播中揭露，隨後多位創作者也紛紛證實收到了相同的官方郵件。

由於活動結束日期與 Take-Two 5 月 21 日財報會議時間接近，因此業界亦盛傳 Rockstar 有機會同步公開「GTA 6」第三支預告片，進一步展示遊戲畫面與技術細節。

隨著 2026年11月19日 的腳步臨近，這場集技術、藝術與社會評論於一身的盛宴即將開席。這不僅僅是一場遊戲的發布，更是一次虛擬與現實邊界交織的革命。當我們再次踏上罪惡城市的街道，迎面而來的不僅是夕陽與棕櫚樹，更是開放世界遊戲的新紀元。



不知道玩家們是否期待呢，歡迎留言討論！



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