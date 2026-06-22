科隆Major落幕！Team Falcons橫掃FURIA奪冠！NiKo奮戰11年終圓夢

科隆Major落幕！2026年6月22日凌晨，CS2頂級賽事IEM科隆Major 2026圓滿落幕。在萬眾矚目的總決賽中，沙特電競戰隊Team Falcons直落三局擊敗巴西勁旅FURIA成功登頂。這場歷史對決不僅誕生新的Major冠軍，更見證了傳奇步槍手NiKo打破多年魔咒，奪得生涯首座Major冠軍獎盃。



Team Falcons3:0橫掃FURIA奪冠.（X）

IEM科隆Major總決賽於今日凌晨迎來巔峰對決，Team Falcons以直落三局3:0橫掃巴西勁旅FURIA，成功捧起隊史首座Major冠軍獎盃，並終結了自PGL布加勒斯特2025以來、長達434天的大賽冠軍荒。這場歷史性勝利亦見證了傳奇誕生：明星選手NiKo終於打破多年魔咒，斬獲生涯首座Major冠軍；而傳奇教練zonic則在捧盃後，將個人執教紀錄推高至史無前例的6座Major冠軍，成就橫跨3支戰隊、歷時9年的執教神話。

Falcons零封FURIA登頂

在日前落幕的總決賽中，Team Falcons展現出無可匹敵的統治力，以大比分3:0（三局比分均為13:8）橫掃巴西強隊FURIA，勇奪歷史首座Major冠軍。Falcons本次奪冠之路含金量極高，他們在八強賽先以2:1擊敗世界排名第二、力爭三連冠的Vitality；隨後在四強與世界第一的Team Spirit展開血戰，歷經兩度加時後以2:1險勝，成功終結隊伍長達434天的大賽冠軍荒。

NiKo超常發揮，奪冠後振臂狂歡。（X）

奮戰十一載打破魔咒，NiKo首奪冠軍成就傳奇

本次賽事最矚目的焦點，莫過於波斯尼亞傳奇步槍手NiKo迎來職業生涯的輝煌時刻。征戰賽場11年、接觸CS長達20年的NiKo，在經歷過去16屆Major的遺憾與失意後，終於在第17次挑戰中奪得冠軍，正式擺脫「無冕之王」的宿命。NiKo在總決賽中，以1.43的Rating（評分）傲視全場，賽後他親吻獎盃並感言：「我將20年的歲月與11年的職業生涯全心奉獻給這項運動，只為成就這一刻。要成為電競界的傳奇、留下姓名，Major冠軍是不可或缺的。這是一個重要的里程碑，但我更希望，這只是個開始。」。

NiKo賽後表示「永不放棄」。（X）

M0NESY榮膺決賽MVP，教練zonic六奪Major續寫神話

除了NiKo圓夢外，Falcons的其他成員亦寫下歷史新頁。陣中天才狙擊手m0NESY憑藉全場精彩發揮，毫無懸念榮膺本次Major的DHL MVP殊榮；傳奇教練zonic則在隊伍捧盃後，將個人Major執教紀錄推高至史無前例的6座（橫跨3支戰隊）。此役過後，Falcons的VRS世界排名預計將飆升至全球第二位，僅次於Team Spirit。

Falcons的VRS世界排名預計將飆升至全球第二位，僅次於Team Spirit。（HLTV）

逾二百七十五萬人網上觀看，締造CS電競史上最高收視紀錄

這場充滿宿命感的巔峰對決不僅在賽場內高潮迭起，更徹底引爆全球玩家的狂熱。根據權威數據網站統計，這場關鍵戰役最高吸引了超過275萬人同時網上觀看（此數據不含中國內地平台），一舉打破CS電競歷史上所有收視紀錄，成為該項目有史以來最多人觀看的賽事。