Famitsu創刊40週年遊戲票選　任天堂霸榜　薩爾達曠野之息成神作

哪一款遊戲才是玩家心中真正的神作？為慶祝創刊40週年，日本知名遊戲雜誌《法米通》（Famitsu）近日向讀者發起大型問卷調查，邀請玩家分享自己人生中最難忘的遊戲體驗，包括第一款接觸的作品、最想推薦給朋友的遊戲、如果失憶後最想重新體驗一次的作品，以及最喜歡的遊戲角色與開發商等項目。超過5000名玩家參與投票，最終結果也讓任天堂成為全場最耀眼的焦點。



在玩家們最早接觸的遊戲回憶中，《超級瑪利歐兄弟》與《超級瑪利歐世界》幾乎包辦前段名次，僅有《寶可夢 紅／綠》擠進前三，顯示瑪利歐系列多年來在日本玩家心中的地位依然難以撼動。這些作品不只是童年回憶，更是許多人踏入遊戲世界的重要起點。

不經不覺，Famitsu已迎來創刊40週年。（famitsu）

玩家們最早接觸的遊戲排行榜（從左到右排名）：

談到最具影響力的遊戲，《勇者鬥惡龍》系列展現驚人號召力，其中初代《勇者鬥惡龍》奪下冠軍，《Final Fantasy VII》緊追在後，《勇者鬥惡龍3》、《寶可夢 紅／綠》以及《勇者鬥惡龍5》同樣榜上有名。

最具影響力的遊戲排行榜（從左到右排名）：

不過若將整個系列綜合計算，《Final Fantasy》被認為是影響玩家最深遠的IP，《勇者鬥惡龍》排名第二，之後依序為《精靈寶可夢》、《超級瑪利歐》以及《女神異聞錄》。值得一提的是，《勇者鬥惡龍》同時也是玩家最期待推出新作續篇的系列。

另一項人氣話題則是「如果失去記憶，最想重新體驗一次的遊戲」。結果由《薩爾達傳說 曠野之息》成功奪冠，不少玩家認為首次探索海拉魯世界的感動難以複製。《超時空之鑰》（CHRONO TRIGGER）獲得第二名，《命運石之門》、《Final Fantasy X》以及《Final Fantasy VII》也都成功進榜。

如果失去記憶，最想重新體驗一次的遊戲排行榜：

而在「最想推薦給別人玩」的票選中，《薩爾達傳說 曠野之息》同樣拿下第一名，擊敗《女神異聞錄5 皇家版》與《超時空之鑰》，成為最受推崇的作品。

至於最受喜愛的遊戲角色，任天堂招牌人物瑪利歐毫無懸念登上冠軍寶座。《Final Fantasy VII》的克勞德與蒂法緊隨其後，《星之卡比》的卡比、《薩爾達傳說》的林克也成功擠進前段班。至於《生化危機》的里昂以及《精靈寶可夢》的皮卡丘，同樣是玩家心中的超人氣代表。

從整體投票結果來看，任天堂旗下《超級瑪利歐》、《精靈寶可夢》與《薩爾達傳說》等經典IP依舊擁有壓倒性人氣，也讓任天堂順利拿下玩家最喜愛遊戲公司的冠軍。排名第二的是打造《Final Fantasy》系列的Square Enix，接著則是Capcom、Atlus與 FromSoftware。

這份充滿回憶的榜單，也讓無數玩家再次回頭翻閱自己的遊戲人生，重新想起那些陪伴自己長大的經典作品，以及曾經投入無數青春時光的冒險旅程。

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