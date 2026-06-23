Steam Machine 售價公開｜由 Valve 開發的實體家用遊戲機公開售賣消息，宣佈這部客廳迷你PC將於今夏全球上市，首批需於6月25日前登記，新機定價1049美元起，共推4種不同規格，換言之所有型號開價均超過8千港元，馬上來看外媒的實機測試表現。



售價破八千元算貴嗎？定價與硬件拆局

1049美元起跳，很多人第一反應是覺得比PS5貴一大截。Valve解釋全球RAM供應緊張加上零件加價，令整體成本大增。我拿同級硬件計過自行組裝的價錢，其實相差無幾。買它的最大賣點是免卻組裝煩惱，開機直入Steam模式，即插即玩。

512GB 型號：€1,039 歐元 / £879英鎊 / $1,049 美元

512GB 搭配 Steam 控制器／€1,108 歐元 / £938 英鎊 / $1,128 美元

2TB 型號：€1,359 歐元 / £1,149 英鎊 / $1,349 美元

2TB 搭配 Steam 控制器：€1,428 歐元/ £1,208 英鎊 / $1,428 美元

外型設計有驚喜？6吋方塊融入客廳

有別於PS5科幻高塔或Xbox的「雪櫃」造型，新版Steam Machine是個平平無奇的6吋小方塊。這種低調設計放進電視櫃不覺突兀。最聰明的是散熱設計，全機僅後方一把風扇，前方吸入冷風吹過巨型散熱鰭片再排出。只要確保前後通風，不用顧慮左右散熱空間。Valve之前開售的手掣暗藏跌手掣會發出尖叫聲的小彩蛋，不知新主機又有沒有甚麼抵死幽默的gimmick？

4K畫質打機實測｜以記錄卡直接與Steam Deck互換資料

機體配備6核Zen 4處理器及RDNA 3顯示卡。想全開光追玩4K坦白講有點吃力，但將畫質調到中等，跑《Cyberpunk 2077》即飆升至64 fps，《Forza Horizon 6》亦有57 fps，絕對滿足客廳打機需求。正面更設MicroSD卡槽，有玩Steam Deck的玩家直接換卡插入就能玩，非常順手。

首批供貨有限？6月25日截止登記

受零件短缺影響，首批貨源相當有限。Valve今次轉用隨機抽籤系統，想買機記得在6月25日前上官網登記排隊。登記時需選定512GB或2TB版本，以及是否加配手掣，之後系統會隨機發送購買電郵。

產品性能表

處理器：AMD Zen 4 (6核12線程)

顯示卡：AMD RDNA 3 (28 CUs)

記憶體：16GB

儲存空間：512GB / 2TB

系統：SteamOS (可裝Windows)

登記截止：2026年6月25日