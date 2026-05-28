PlayStation Days of Play優惠｜PS Plus六七折！$77玩Biohazard4

PlayStation Days of Play優惠｜PlayStation 年度優惠活動 Days of Play 將於 2026 年 5 月 27 日正式回歸，活動會橫跨 PlayStation Store、PlayStation Plus、遊戲試玩、配件優惠及線上比賽等多個範疇。今次焦點包括 PS Plus 12 個月會籍低至六七折、PS5 配件減價、數百款數碼遊戲及追加內容推出優惠，以及 6 月份每月遊戲陣容公開。



Days of Play 5 月 27 日開跑

PlayStation 公布，Days of Play 2026 將於各地區當地時間 5 月 27 日凌晨 12 時 01 分開始，並持續至 6 月 10 日晚上 11 時 59 分。

PS Plus 新加入或升級低至六七折

今次 Days of Play 最吸引不少玩家的優惠，相信是 PlayStation Plus 會籍折扣。官方表示，在活動期間，新用戶加入 PlayStation Plus 12 個月會籍，可享低至六七折優惠。

現有 PlayStation Plus 會員如果將剩餘會籍由基本或升級方案提升至高級方案，亦可享六七折升級優惠。換言之，若玩家本身已經是 PS Plus 會員，但想試用高級方案的遊戲目錄、經典遊戲或遊戲試玩功能，今次會是較平入場的機會。

6 月每月遊戲公開

Days of Play 期間，PlayStation Plus 亦會加入多項新內容。首先是 6 月份每月遊戲，將於 6 月 2 日起提供給所有 PlayStation Plus 會員。

今次 6 月每月遊戲包括《Grounded》、《Nickelodeon All-Star Brawl 2》及《戰鎚40K：黑潮》。另外，《EA SPORTS FC 26》原本屬於 5 月份每月遊戲陣容之一，官方表示將會延長提供至 6 月 16 日，未領取的會員仍可把握時間加入遊戲保存庫。

對 PS Plus 基本會員來說，每月遊戲仍然是最直接的福利；即使未打算升級至更高級方案，今次 6 月陣容亦可先領取備用。

PS5 配件及光碟遊戲同步減價

今次 Days of Play 亦會帶來 PS5 配件優惠。根據官方資料，PlayStation VR2 會提供 HKD790 折扣，PULSE Elite 無線耳機組減 HKD322，DualSense Edge 無線控制器減 HKD108，DualSense 無線控制器則減 HKD60。

熱門 PS5 光碟版遊戲亦會有優惠，官方提到的作品包括《羊蹄山戰鬼》、《DEATH STRANDING 2：ON THE BEACH》、《宇宙機器人》及《劍星》等。至於不同零售商實際售價，仍要以各店公布為準。

如果玩家一直想入手第二個手掣、升級高階控制器，或者考慮購買 PS VR2，今次活動可作為格價參考。

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PlayStation Store 數百款遊戲優惠

除了實體配件和光碟版遊戲，PlayStation Store 亦會推出數百款數碼遊戲與追加內容優惠，多款熱門遊戲都有比一般優惠更高的折扣，包括R《Resident Evil》﹑《對馬戰鬼》﹑《仁王》﹑《雙影奇境》等。