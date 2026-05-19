Sony宣佈PS Plus 5.20起全球加價！舊用家不改方案、不斷繳可免加

Sony宣佈 PlayStation Plus 5月20日起全球多區加價｜雖然今次加幅未算太誇張，但對於一眾機迷來說，近期 PlayStation 的一連串加價動作，實在讓人吃不消。幸好，官方同時宣佈現有用家仍有「保護機制」可以暫時避開加幅。



（playstation）

目前香港地區基本套餐的價格（playstation）

根據索尼互動娛樂（SIE）的最新官方公告，全新價格將於 5 月 20 日起正式生效。雖然官方並未公開全球所有受影響的地區列表，但從公告中使用的貨幣來看，首當其衝的將是以美元、歐元及英鎊計價的主要市場（如美國、英國及歐洲區）。

當其衝的將是以美元、歐元及英鎊計價的主要市場（如美國、英國及歐洲區）（X）

官方對此表示，調高售價主要是由於「持續變化的市場環境」。

在這次 PS Plus 漲價後，新用家的價格將全面上升。其中 PS Plus Essential 一個月方案從原本的 9.99 美元／8.99 歐元／6.99 英鎊，調整為 10.99 美元／9.99 歐元／7.99 英鎊；三個月方案則提高至 27.99 美元／27.99 歐元／21.99 英鎊。

雖然新用家只能被迫接受，但如果你是現有的訂閲用家，目前還有一把「保護傘」。官方確認，只要你的 PS Plus 會員目前仍在訂閲中，且沒有中斷、取消或更改方案內容，在續訂時依然可以維持舊價格！

不過，這把保護傘非常脆弱，老用家稍不留神就會中招。一旦發生以下情況，保護機制就會即時失效，往後續訂必須套用新售價：

忘記續費導致會員到期失效。

主動取消訂閲後想重新加入。

更改訂閲方案： 例如貪新鮮從 Essential 升級去 Extra/Deluxe，又或者想降回基本方案，都會被即時取消舊價優惠。

雖然現在還暫時沒有香港/台灣地區售價提高的確切消息，但用家們可以提前做好心理準備了。

真是PS用家的真實寫照了（YouTube）

事實上，Sony 近年來的加價舉動已引起不少用家怨言。除了去年 8 月起陸續調漲美國、東南亞、澳洲及加拿大等地的 PS5 主機及硬體價格外，就在不久前的 2026 年 3 月，Sony 才剛進行了新一輪全球規模的硬體大加價。如今硬體加完輪到軟件訂閲加，看來各位 PlayStation 用家要繼續大出血了。



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