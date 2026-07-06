《名偵探柯南》TV動畫原來已播出了30年，不少人「由小朋友看到有小朋友」，如果柯南也是你的童年回憶，【名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展】將於7月23日起震撼登陸九龍啟德雙子匯，你絕不能錯過。這展覽全面解密《名偵探柯南》動畫版的幕後世界 ，早鳥特價門票由7月10日起開賣，再送極具價值的「柯南動畫版30週年」珍藏特典壓克力色紙 ，立刻看門票預售攻略 。



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啟德雙子匯動漫風暴！日本台北大熱後終於襲港

「真相只有一個！」這句陪伴無數人成長的經典對白，即將在啟德雙子匯響起 。繼日本巡迴及海外首站台北場大獲好評後 ，【名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展】在2026年7月25日隆重開幕 ，絕對是今夏動漫發燒友必到的打卡熱點 。

首度公開動畫製作幕後！全方位解密三十年歷程

展覽以「動畫製作的幕後世界」為主軸，帶各位粉絲深入了解這部神作的誕生歷程 。展區透過專屬的週年企劃，一口氣公開從企劃、分鏡、配音到主題曲的完整秘辛 。觀眾可以看透柯南與30位人氣角色如何在銀幕上動起來 ，科技與動漫迷必看 。

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經典推理戀愛場面重現！直擊新一小蘭甜蜜互動

除了幕後秘辛，展區最後更特別規劃30年來的精華名場面 。不論是精彩的案件推理瞬間、黑暗組織步步逼近的緊張壓迫感 ，還是粉絲最愛的新一與小蘭戀愛甜蜜互動 ，全部都會一次過震撼呈現，保證勾起大家跨越30年的集體感動 。

經典推理戀愛場面重現！直擊新一小蘭甜蜜互動

除了幕後秘辛，展區最後更特別規劃30年來的精華名場面 。

柯南的音樂世界｜經典金曲你記得幾多首？

由倉木麻衣的〈Secret of my heart〉起，加上由大野克夫大師作曲的〈名偵探柯南主題曲〉（名探偵コナンメイン・テーマ），動畫版《名偵探柯南》每一季都有靚歌做OP/ED，展覽亦特別以歌曲為主題設計了一個不只用眼看，更要用心聽的專區。

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柯南30週年｜30位重要角色介紹

毛利小五郎、灰原哀、怪盜基德、安室透、服部平次……《柯南》誕生以來，作品中人物眾多、角色性格鮮明，展覽特別選出30年來30位要角作出細心介紹。

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門票格價攻略！買預售雙人票即慳58元最划算

身為精打細算的消費者，入場前一定要學懂格價 ！主辦方推出超抵預售門票，由2026年7月10日起開售 。當中「預售雙人票」只需178元 ，對比正式開展後在現場購買兩張正價單人票的236元 ，網上預購直接幫你激慳58元，省下來的錢用來買精品更爽 。

柯南30週年展｜更有不斷播出完場ED歌曲的小劇場

名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展

日期：2026年7月25日至9月13日

地點：九龍啟德雙子匯1期10樓

時間：11am-9pm

購票連結：01空間

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早鳥預售票 (2026年7月10日至2026年7月24日)

單人票：$98

雙人票：$178

特典門票：$170 （附珍藏特典色紙一張）

01空間｜選購《柯南30週年展》早鳥預售票

展期票 (2026年5月23日至2026年7月12日)

單人門票：$118

特典門票：$188（附珍藏特典色紙一張）

優惠票：$98

01空間｜選購《柯南30週年展》特典門票（加送色紙）

特典門票必搶！送台北同款超精緻珍藏壓克力色紙

如果你是收藏控，就必須鎖定限量特典票 。預售特典票只需170元，包含單人票及一張精緻的珍藏壓克力色紙 。這款贈品尺寸為13乘18厘米 ，設計沿用大受歡迎的台北場設計 ，極具紀念價值 。粉絲只要網上預購，開展後即可到現場兌換 。

圖中入場門票為台北版本，香港場之門票款式或有不同，以大會公佈為準。

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ACG及現場購票指南！一家大細出動最啱玩

錯過預售的話，7月24日起可在ACG現場購買限定雙人票或特典票 。7月25日開展後現場提供118元單人票 。年滿60歲長者、持有效學生證或3歲以上幼童可享98元優惠票 ；未滿3歲及90公分以下幼童更可免票 ，最適合一家大細周末出動 。