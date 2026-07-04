柯南劇場版人氣榜！《獨眼的殘像》稱霸　貝克街的亡靈僅排第5

《名偵探柯南》劇場版哪一部最受關注？《引爆摩天樓》、《貝克街的亡靈》等早期神作榜上有名，冠軍討論量竟逼近第二名兩倍。



「唯一看透真相的，是一個外表看似小孩、智慧卻過於常人的名偵探柯南！」《名偵探柯南》自1997年推出首部劇場版《引爆摩天樓》以來，幾乎每年都會推出新作，2026年《高速公路的墮天使》已是系列第29部作品。從早期著重線索與推理，到後來加入更多動作場面與人氣角色故事，每一代影迷心中都有自己的最愛代表作。

究竟近兩年哪些柯南劇場版最受網友關注？（YouTube@Anime & Movie 普威爾）

柯南更有「走到哪裡，命案就發生到哪裡」的特殊體質，摩天大樓、豪華郵輪、跨海大橋，甚至深海設施，都曾瞬間變成大型犯罪現場。網友也常開玩笑盤點歷年爆炸、墜毀與建築總損失金額。

究竟近兩年哪些柯南劇場版最受網友關注？《網路溫度計DailyView》曾於2022年調查柯南劇場版網路聲量，如今隨著多部新作上映，再度重啟調查，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網路討論，整理出最新「十大柯南劇場版聲量排行」。近年新作能否靠上映話題攻占前段班？《貝克街的亡靈》、《迷宮的十字路》等影迷神作，又能不能守住經典地位？榜單一次揭曉。

No.10 《名偵探柯南：世紀末的魔術師》

網路聲量：1,915則

香港上映年份：2006年



《世紀末的魔術師》是怪盜基德首度登上柯南劇場版，也被不少影迷視為早期電影的巔峰作品。故事圍繞俄羅斯皇室祕寶「回憶之卵」展開，這項虛構寶物以現實中著名的法貝熱彩蛋為原型，從外觀機關、皇室歷史到能夠投影照片的設計都藏有細節。柯南追查基德行蹤之際，又被捲入專門射擊受害者右眼的連續狙擊案，故事一路從大阪城、豪華郵輪延伸至神祕古堡。

除了尋寶與推理，小蘭對柯南真實身分的懷疑也在本片逼近臨界點。她幾乎認定柯南就是新一，怪盜基德最後卻化身工藤新一現身，替柯南守住祕密。網友表示：「怪盜基德的出場與柯南被揭穿的身分，為故事增加許多張力。」也有人認為：「《世紀末的魔術師》真的難得是以推理為重，後面的劇場版動作戲比例開始漸漸增加，直到現在已經根本不算推理片的程度。」

上映超過20年，《世紀末的魔術師》仍讓影迷念念不忘，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，2026年5月便出現一波討論高點，有Threads網友發文寫下：「誰懂這部，光是這顆蛋的設定就細節滿滿，投影相簿那段配上音樂很讓人感動，兇手依然很漂亮，拉斯普欽、浦思青蘭，然後國中教一戰就可以聯想俄皇的故事，雖然部分是虛構的，看了真的想一刷再刷。」也有影迷看到相似的彩蛋收藏品後直接入手，直呼：「愛這部愛到在荷蘭看到這顆蛋就買下來了。」

No.9 《名偵探柯南：往天國的倒數計時》

網路聲量：2,191則

香港上映年份：2007年



提到柯南系列「鼻屎大的動機，汪洋般的殺意」，《往天國的倒數計時》幾乎就是教科書級案例。這句網路迷因用來形容犯人的動機看似微不足道，報復手段卻異常激烈。片中的日本畫家如月峰水原本買下能眺望富士山的山丘作為住處與工作室，學生常磐美緒興建的雙塔摩天大樓卻正好擋住景色，最終成為他向相關人士痛下殺手的導火線。

不過，這部作品可不只有犯案動機出名。《往天國的倒數計時》也是黑衣組織首度正式進入劇場版主線，灰原哀面對組織陰影的心境、少年偵探團受困火海，以及最後駕車飛越雙塔大樓的驚險場面，都讓作品留下極強記憶點。荒唐動機、黑衣組織與高空逃生同時塞進一部電影，也讓它成為不少老粉絲心中很有代表性的一部。

No.8 《名偵探柯南：迷宮的十字路》

網路聲量：2,399則

香港上映年份：2007年



喜歡服部平次故事線的觀眾，對《迷宮的十字路》應該不陌生。這部作品少見地把較多篇幅放在愛情線上，除了平次與柯南聯手追查「源氏螢」相關命案，也帶出他在京都尋找多年來念念不忘的初戀女孩，以及他與和葉之間若即若離的感情。

相較於近年劇場版強調大型動作場面，本片更靠歷史暗號、京都氛圍與完整推理受到影迷喜愛。每當網路討論「柯南劇場版神作」，《迷宮的十字路》總會被點名。網友表示：「這是柯南劇場版裡難得沒有爆破場面＋有縝密推理的劇場版」，也有人說：「同感，最愛《貝克街的亡靈》跟《迷宮的十字路》。」

No.7 《名偵探柯南：萬聖節的新娘》

網路聲量：2,584則

香港上映年份：2022年



《萬聖節的新娘》從高木涉與佐藤美和子的婚禮展開，曾與警校五人組交手的炸彈犯「普拉米亞」再度現身，安室透也被套上液體炸彈項圈。案件一路牽回松田陣平、萩原研二、伊達航、諸伏景光與安室透的過往，友情與遺憾成為全片重要看點。

《名偵探柯南：萬聖節的新娘》預告片截圖：

+ 3

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，《萬聖節的新娘》在2025年4月出現一波討論高點，起因是一名Threads網友分享Netflix最近上架許多柯南電影的情報，同時也分享：「看《萬聖節的新娘》看到超生氣，有夠難看。」留言區隨即有人護航：「《萬聖節》很好看欸，警校五人組的故事你有了解嗎」、「我看你是不懂《緋色的彈丸》喔，《萬聖節》已經算好看了」，也有人直接把戰火燒向其他作品：「《緋色的彈丸》絕對是史上最難看。」還有影迷開玩笑表示，近年的柯南電影「就是不用太認真看，然後記得找朋友一起看，比賽誰可以看到最多劇情槽點，這樣就會好看很多」，一場負評意外引發影迷熱烈論戰，也推升《萬聖節的新娘》的網路聲量。

No.6 《名偵探柯南：黑鐵的魚影》

網路聲量：3,524則

香港上映年份：2023年



你是「新蘭黨」還是「柯哀派」？《黑鐵的魚影》上映後，兩派CP支持者再度掀起討論。故事以八丈島近海的海洋設施「太平洋浮標」為舞台，黑衣組織企圖利用「全年齡辨識」技術追查雪莉，讓灰原哀的身分再次面臨曝光危機。電影最終在日本創下138.8億日圓票房，更成為柯南劇場版首部在日本跨過百億日圓門檻的作品。

最讓社群熱議的，莫過於柯南與灰原之間的深海互動。灰原以人工呼吸的方式將氧氣渡給失去意識的柯南，被不少「柯哀派」視為感情線高峰，也讓「新蘭黨」加入論戰。有人喜歡黑衣組織正面交鋒與灰原的情感描寫，也有人認為感情戲搶走案件焦點；這場深海名場面，更成為不同角色派別多年後仍會拿出來討論的關鍵橋段。

No.5 《名偵探柯南：貝克街的亡靈》

網路聲量：6,515則

台灣上映年份：2002年



柯南一行人參加虛擬實境遊戲「繭」的發表會，現場卻突然發生命案。柯南為了尋找線索進入遊戲，人工智慧「諾亞方舟」隨即接管系統，並以50名體驗者的生命為籌碼，要求眾人成功破關。柯南等人選擇進入19世紀的倫敦，在福爾摩斯世界中追查開膛手傑克。

《貝克街的亡靈》上映至今已超過20年，人工智慧、虛擬實境與階級世襲等題材卻仍不顯過時。電影一邊讓柯南在遊戲中追捕開膛手傑克，一邊追查現實世界的殺人事件，完整的雙線推理及同伴接連出局的壓迫感，讓不少影迷至今仍將它視為系列天花板。

No.4 《名偵探柯南：引爆摩天樓》

網路聲量：7,490則

台灣上映年份：1998年



不只老粉絲有情懷，原作者青山剛昌也對首部劇場版《引爆摩天樓》投入不少心力。當時柯南電影尚未確定會發展成一年一部的長壽系列，青山剛昌與編劇古內一成密切合作，仔細整合新一、小蘭的感情線與角色設定。柯南劇場版「走到哪炸到哪」的傳統，也從第一部就已經開始；米花市接連發生炸彈事件，犯人不斷透過電話丟出線索，逼迫柯南在倒數時間內找到炸彈，另一頭，小蘭則受困在即將倒塌的大樓中。

新一與小蘭隔著一道門共同拆彈，命懸一線的最後關頭，只能從紅、藍兩條電線中做出選擇，成為不少影迷至今難忘的名場面。帶起討論的另一個原因，2026年4K數碼修復版於5月初重返大銀幕，超多柯南迷重溫此作。相較於近年越做越大的動作場面，《引爆摩天樓》把案件線索、犯人動機、倒數危機與新蘭感情線收得相當集中，也難怪第一部電影就替整個系列立下難以超越的起點。

過去《網路溫度計DailyView》盤點柯南劇場版時，《貝克街的亡靈》便被形容為不少鐵粉心中難以超越的神作；每逢新作上映，也常有觀眾再次拿它作為比較標準。網友表示：「《貝克街的亡靈》第一名真的當之無愧，劇情精彩也緊湊，且最後一段柯南跟弘樹對話那段我覺得很感人。」靠著長年累積的口碑與重刷討論，本片以6,515則聲量衝上第4名。

No.3 《名偵探柯南：高速公路的墮天使》

網路聲量：14,706則

台灣上映年份：2026年



「風之女神」萩原千速騎著白色警用重機，在橫濱街頭追逐神祕黑色重機，《高速公路的墮天使》從預告開始就把速度感拉滿。故事透過黑白重機對決，串起千速與弟弟萩原研二、松田陣平的過往，不只警校組粉絲高度關注，千速英氣十足的表現也成為作品一大亮點。

上映後，不少觀眾稱讚重機追逐、音樂與後段動作場面夠刺激，也有人覺得推理比重較少、犯人不難猜。比起本格推理，這部更像是一場以萩原千速為主角的高速公路動作秀，角色魅力與速度感也讓它衝進聲量前三名。

No.2 《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》

網路聲量：17,998則

台灣上映年份：2024年



哪一部柯南劇場版最賣座？目前答案仍是《100萬美元的五稜星》，日本票房累積158億日圓，至今穩坐系列冠軍。怪盜基德與服部平次兩大人氣角色正面交鋒，再加上函館尋寶、平次向和葉告白，以及工藤新一與黑羽快斗家族間的重大祕密，幾乎把粉絲最想看的元素一次端上桌，從上映到結尾彩蛋都有話題。

高人氣同樣帶來不同評價。有人喜歡密集推進的案件節奏，表示：「劇情非常緊湊，推理的部分不斷出現，整整兩小時都能不斷思考。」也有觀眾認為安排的推理、動機與支線太多，「敘事上也因此較為混亂」，甚至有種「為推理而安排」的感覺。票房紀錄、人氣角色與結尾伏則輪番製造話題，也讓本片在這次排行中坐上第二名。

No.1 《名偵探柯南：獨眼的殘像》

網路聲量：30,520則

台灣上映年份：2025年



想看毛利小五郎不靠麻醉針、親自認真辦案，《獨眼的殘像》正好滿足不少影迷的期待。這部作品少見地讓小五郎站上故事核心，長野縣警的大和敢助、諸伏高明與上原由衣也首度在劇場版擔任主要角色。故事從長野縣八岳連峰的一場槍擊案展開，大和敢助在追捕嫌犯時遭遇雪崩，左眼也因此受傷。數月後，國立天文台又發生襲擊事件；同一時間，毛利小五郎收到昔日警察同僚的聯絡，兩條線索逐漸指向同一樁案件。

上映後，小五郎久違展現刑警時期的判斷力，成為最受影迷稱讚的亮點之一；長野縣警三人組之間的默契與過往，也讓喜歡這條故事線的觀眾相當滿足。比起部分近年作品將重心放在人氣角色與大型動作場面，本片更著重案件調查、角色過去與謎團之間的連結，被不少觀眾形容為近年較有推理感的一部。雖然仍有人認為部分動作橋段延續劇場版一貫的誇張尺度，但整體口碑以正面討論居多。

票房方面，本片在日本上映19天便突破100億日圓，最終票房超過140億日圓，也讓《名偵探柯南》成為日本影史首個連續三部作品突破百億日圓的電影系列。從角色翻身、推理回歸到票房表現，《獨眼的殘像》話題一路延燒，最終以30,520則聲量拿下第一名，討論量接近第二名的兩倍。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月22日至2026年6月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



2026年柯南劇場版排行榜TOP 10。（網路溫度計DailyView授權使用）

【延伸閱讀】名偵探柯南夢幻聯動光之美少女！死神小學生跨界客串震撼動漫界（點擊鏈接看原文）

+ 4

延伸閱讀：

柯南2026劇場版上映時間、口碑一次看！歷代神作第一名是誰？

柯南、膽大黨、進擊的巨人...2025上半年院線動畫片TOP 10 話題大公開

年度最強十大動畫大洗牌！動物方城市2剛上映就強攻榜單 Kpop獵魔女團、鬼滅誰是第一？

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】