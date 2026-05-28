名偵探柯南夢幻聯動光之美少女！死神小學生跨界客串震撼動漫界

兩大童年經典卡通宣布夢幻聯動啦！迎來動畫開播三十週年的《名偵探柯南》和系列第23部作品《名偵探光之美少女！》於5月24日正式宣佈雙方將進行夢幻聯動，並在之後播映的集數中讓對方的角色客串登場，讓粉絲驚訝表示：「這什麼神奇組合？」



《名偵探柯南》將和《名偵探光之美少女！》進行夢幻聯動！

即將迎來動畫播映三十週年的《名偵探柯南》與系列第23作品的《名偵探光之美少女！》於5月24日宣佈雙方將進行夢幻聯動，這個偵探的合作將會讓彼此作品的角色交互客串，讓雙邊的粉絲都相當驚喜。

《名偵探柯南》將和《名偵探光之美少女！》進行夢幻聯動！（朝日電視台）

《名偵探光之美少女！》聯動回預告：

+ 4

首先登場的是將於5月31日播映的《名偵探光之美少女！》第18集「名偵探的共演 Assemble」，再來則是6月6日將播映的《名偵探柯南》聯動回「完美的真相 Answer」！

《名偵探光之美少女！》聯動回預告登場！

而率先登場的《名偵探光之美少女！》聯動回預告已經正式登場，從預告可以看到柯南和毛利父女都將登場這次的聯動集數，劇情講述在美術館出現大量贗品後，主角明智安娜試圖要偵破案件時巧遇了柯南一行日，於是雙方決定一起合作解決案件！

【延伸閱讀】海綿寶寶中章魚哥曾經占過星 毒舌6大星座 狠批雙魚座全屬騙子（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

珊迪在比奇堡的「20 年樹屋合約」今天過期！網歪樓：他有申請租補嗎？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】