《名偵探柯南》女主角毛利蘭聲優山崎和佳奈離世｜享年61歲

小蘭姐姐要離開柯南了｜自1996年《名偵探柯南》動畫播出後，一直聲演女主角毛利蘭長達30年的日本女性聲優山崎和佳不幸離世。其節屬經理人公司「青二事務所」剛（15日）公布了一個令人心碎的消息，陪伴我們成長的聲優山崎和佳奈在4月18日因病離世，享年61歲。以後重溫《名偵探柯南》，只能在舊集數聽回這把熟悉聲音。



劇中毛利蘭好友鈴木園子聲優松井菜櫻子於X上公開感言：

「蘭…我會一輩子都是你的朋友哦」

劇中毛利蘭好友鈴木園子聲優松井菜櫻子於X上公開感言： 「蘭…我會一輩子都是你的朋友哦」

山崎和佳奈2月起停工休養｜數月後不幸離世

山崎和佳奈為毛利蘭配音足足30年，今年2月宣布停工休養，由岡村明美代班。近日，日本正上映最新柯南電影《公路的墮天使》，宣傳活動如火如茶，今天電影官方X簡短地引述了「青二事務所」官方網頁上的相關不幸消息。山崎和佳並未開設個人X戶口，網民均在各個《名偵探柯南》官方X上留言表達不捨之情。

30年配音生涯留下甚麼回憶？

由1996年開播至今，她的聲音就是毛利蘭的靈魂。此外，山崎和佳奈還聲演過《One Piece》角色諾琪高（奈美的姐姐），並在柯南作者另一名作《真･武士傳YAIBA》中，與老拍檔高山南（柯南聲優、青山剛昌太太）繼續合作，聲演女主角峰沙耶香。山崎和佳奈家屬已經低調辦妥告別式。痛失這位靈魂人物，真的是我們動漫迷的巨大損失。