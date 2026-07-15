最近大家都在討論「實體版遊戲的消失」，失去實體光碟／遊戲帶後，你連擁有一隻game的資格也失去了。所以記者非常之看中7月Switch新作《魔法少女的魔女審判》的亞洲區限定實體典藏版box set！

這款Steam壓倒性好評的「百合神作」，在中國及香港均引起話題，這套重量級典藏版除了遊戲帶，還有大量極度精美的game角色紀念品，在市面一盒難求，現在就帶來第一手開箱！



《魔法少女的魔女審判》Switch典藏版開箱｜擁抱實體遊戲的真實感

壓倒性好評｜日本Good Smile Company 合作出續集

《魔法少女的魔女審判》是新創遊戲品牌Acacia的出道作，以禁忌的「監禁」、「審判」、「同性愛」等異色元素，加上非常出色的角色設定，起初在募資平台已經超額33倍完成，絕對是怪物級別。截至2026年中，Steam銷量已破60萬大關，累積超過30000個評價，穩奪96%壓倒性好評。

而推出Figma、「黏土人」（Nendoroid）的日本大型玩具品牌Good Smile Company，更已簽約與Acacia聯手開發續作《魔法少女的因習村》。

《魔法少女的魔女審判》限定版滿滿的實感

首先，這款《魔法少女的魔女審判》是Switch 1代用的實體遊戲卡，絕非需要上網下載內容的「鎖匙卡」，這一點已令到作品更有「真實感」。而只為亞洲區玩家而設的多種精品，水準已達可以擺在日本Animate獨立賣錢的水準，附送精品包括：原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 鐵盒，紀念版音樂盒、13魔女磁吸屏風、13魔女棺木型襟章；HK$999絕對值得買。

《魔法少女的魔女審判》限定版滿滿的實感

13魔女磁吸屏風真的很好玩，每片亞加力膠屏風，背面都有磁石，使用附送的金屬蝴蝶扣，就可以一個駁一個連結起來成為13魔女超長屏風。

13魔女磁吸屏風真的很好玩，每片亞加力膠屏風，背面都有磁石，使用附送的金屬蝴蝶扣，就可以一個駁一個連結起來成為13魔女超長屏風。

13魔女磁吸屏風真的很好玩，每片亞加力膠屏風，背面都有磁石，使用附送的金屬蝴蝶扣，就可以一個駁一個連結起來成為13魔女超長屏風。

13個主角的棺木型襟章，當你計40元一個，都值500元了。

13個主角的棺木型襟章，當你計40元一個，都值500元了。

Steelbook 鐵盒分底面兩邊，有齊兩位女主角的插圖。

限定紀念八音盒

一般版也有很多贈品

想實惠一點，一般實體版（HK$318）Switch實體遊戲帶，都包原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 特製鐵盒等紀念品。

想實惠一點，一般實體版（HK$318）Switch實體遊戲帶，都包原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 特製鐵盒等紀念品。

想實惠一點，一般實體版（HK$318）Switch實體遊戲帶，都包原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 特製鐵盒等紀念品。

13名美少女孤島困獸鬥極度獵奇？

《魔法少女的魔女審判》講述女學生「櫻羽艾瑪」一覺醒來發現被關在與世隔絕的孤島監牢，連同她在內共有13名擁有魔法能力的少女被囚禁。看守的神秘貓頭鷹宣告她們體內潛藏魔女因子，高壓環境會將少女內心的創傷無限放大，引發瘋狂殺戮衝動。劇中包括同性戀百合元素、殘酷描寫的死亡遊戲，以及惡趣味的處刑畫面。而去到遊戲2周目甚至3周目，劇本更玩起打破第4面牆的死亡回溯元素。

女學生「櫻羽艾瑪」一覺醒來發現被關在與世隔絕的孤島監牢，連同她在內共有13名擁有魔法能力的少女被囚禁。

看守的神秘貓頭鷹宣告她們體內潛藏魔女因子，高壓環境會將少女內心的創傷無限放大，引發瘋狂殺戮衝動。

劇中包括同性戀百合元素、殘酷描寫的死亡遊戲，以及惡趣味的處刑畫面。而去到遊戲2周目甚至3周目，劇本更玩起打破第4面牆的死亡回溯元素。

十三魔女一覽｜不乏人氣聲優配音，比如柊優花、三木谷奈奈，LoveLive 四季醬大熊和奏參與

+ 4

精神增幅配偽證系統顛覆傳統推理？

早期接觸遊戲時，的確覺得玩法有點像《槍彈辯駁》，實際體驗此作的根本並不相同，目標並非單純追查「犯案動機」，角色行兇時多數精神崩潰、導致理智斷線，玩家極難難以用「推理」去追尋真兇。記者自己只玩了一半，但網民給我的貼士是要多加利用「魔法能力」作證，更要看準時機「講大話」帶風向。

早期接觸遊戲時，的確覺得玩法有點像《槍彈辯駁》，實際體驗此作的根本並不相同

角色行兇時多數精神崩潰、導致理智斷線，玩家極難難以用「推理」去追尋真兇。

產品名稱：魔法少女的魔女審判（魔法少女ノ魔女裁判）

開發企劃：Acacia Games Re,AER / HYDE

遊戲類型：哥德風推理辯論視覺小說（ADV）

對應平台：Nintendo Switch / PC (Steam)

豪華典藏版定價 HK$999：Switch實體遊戲卡帶、原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 特製鐵盒、限定紀念八音盒、磁吸裝飾屏風

一般實體版HK$318：Switch實體遊戲卡帶、包原創紀念色紙、光柵 PVC 卡、Steelbook 特製鐵盒

Nintendo eShop數位下載版HK$168