薩爾達時之笛／KH4／劍星／鬼武者登陸Switch 2｜任天堂昨晚（9日）公開大量即將登陸 Nintendo Switch 2 的重磅遊戲，SE驚喜公佈《Kingdom Hearts IV》、當然還有任天堂自家《薩爾達傳說 時之笛》重製版！熱賣作《Pokémon Pokopia》推出免費／收費DLC。加上《Final Fantasy》、《Tales of》以及戰棋類《火焰之紋章：萬縷千絲》等新作，馬上精選出20款必玩game，面對 9 月 Switch 2 主機加價，這份名單是否讓你更有衝動入手？



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《Kingdom Hearts IV 王國之心4》

選擇Nintendo Direct登場、唔完唔俾面索尼

類型：動作冒險｜推出日期：發售日未定

大神野村哲也親手打造的SE x Disney KH宇宙，終於公佈正式第4集《Kingdom Hearts IV》，主角開啟全新的「失落大師」篇章，故事講述主角「索拉」被困在擬真世界「夸德拉圖姆」，而夥伴唐老鴨與高飛則展開營救看；預告「索拉」甚至會在疑似涉谷街頭大戰，實在吸引。遊戲預計會同時在 PS5、Xbox Series X|S、PC 及 Nintendo Switch 2 等平台推出，不過Square Enix 選擇Nintendo Direct 而不是 Sony SOP公開此大作，實在是不給PS5面子。

《Kingdom Hearts IV》

《薩爾達傳說：時之笛 Remake》史上最偉大遊戲完美重現？

類型：動作冒險｜推出日期：發售日未定

遊戲介紹：本身是今次 Nintnedo Direct 壓軸核彈級消息！史上最偉大作品《時之笛》宣佈推出 Switch 2 全新重製版。目前僅透露德庫樹、林克與妖精相遇的經典序章畫面，但次世代光影與細緻場景已預示神作將以全新面貌回歸。

《薩爾達傳說：時之笛 Remake》

《鬼武者 Way of the Sword》經典劍擊動作系列迎來次世代升級

類型：動作 / 劍擊｜推出日期：2026年9月25日｜定價：約港幣 439 元

遊戲介紹：《鬼武者：刀劍之道》舞台搬至江戶時代京都，玩家扮演擁有鬼之力量的宮本武藏斬妖除魔。本作強化了格擋、彈刀與「一閃」反擊系統，打擊感更細緻。更完美支援全新 Joy-Con 2 動感操作，帶來直覺揮劍的劍豪快感。

《鬼武者 Way of the Sword》

《ONE PIECE 海洋盛宴》經營草帽一夥的海上餐廳？

類型：模擬經營 / 冒險｜推出日期：2026年10月22日｜定價：約港幣 399 元

遊戲介紹：《ONE PIECE 海洋盛宴》（ONE PIECE 海のごちそうレストラン）玩家與草帽一夥共同經營「芭拉蒂 2 號店」，需開發菜單、佈置店面並出海尋找食材。最有趣的是將惡魔果實融入烹飪（如燒燒果實烤牛排）。遊戲預計收錄超 400 位原作角色，充滿經營成就感。

《ONE PIECE 海洋盛宴》

《信長之野望・飛翔》戰國歷史策略長青樹表現如何？

類型：歷史模擬戰略｜推出日期：2026年冬季｜定價：約港幣 529 元

遊戲介紹：本作以「大義名分」為核心，玩家可扮演戰國大名透過內政、外交與軍事統一日本，並強調「報仇」或「幕府興復」等歷史大義。遊戲首度加入完整的劇情模式，引領玩家體驗織田信長的一生並輕鬆上手。

《信長之野望・飛翔》

《Lies of P Complete Edition》黑暗童話完全版有何特色？

類型：暗黑魂系 / 動作 RPG｜推出日期：2026年8月6日｜定價：約港幣 469 元

遊戲介紹：暗黑風小木偶魂系動作遊戲以完全版登陸新平台。玩家在人偶暴走的城市中尋找真相與「人性」。戰鬥硬核且極具挑戰，可自由改裝義肢與武器。完全版更直接收錄了前傳故事的全新 DLC。

《Lies of P Complete Edition》

《Orbitals》雙人銀河同樂好玩嗎？

類型：雙人合作 / 冒險｜推出日期：2026年9月3日｜定價：約港幣 299 元

遊戲介紹：專為雙人合作打造的銀河冒險遊戲，兩位玩家需操控各自角色穿梭星球解救家園。關卡融合融冰開路、節奏機關與合力逃生等巧思。支援「分享遊玩」，只需購買一份遊戲即可雙人連線同樂。

《Orbitals》

《Star Fox 星際火狐 FOR NS2》王牌飛行員重出江湖？

類型：3D 飛行射擊｜推出日期：2026年6月25日｜定價：約港幣 399 元

遊戲介紹：火狐麥克勞德回歸！本作主打浩大宇宙戰艦對決與流暢 3D 戰機纏鬥。官方已於 Eshop 推出免費體驗版，包含完整操作教學與第一關內容，玩家可立即下載體驗太空激戰。

《Star Fox 星際火狐 FOR NS2》

《劍星》（Stellar Blade）美女登陸任天堂主機

類型：動作｜推出日期：2026 年內｜定價：未定

官方預告片確認該作將於 2026 年登陸 Nintendo Switch 2，打破 PS5 獨佔局面。移植版本將包含所有冒險內容、服裝及《勝利女神：妮姬》聯動合作，並針對 Joy-Con 2 支援體感操作。

《劍星》（Stellar Blade）

《朧村正怪奇譚》幕末忍者的命運對決？

類型：和風動作 RPG｜推出日期：2027 年初推出｜定價：約港幣 439 元

遊戲介紹：濃厚和風動作 RPG，講述 6 位叛逃忍者在動盪幕末為生存與信念而戰的故事。戰鬥節奏明快，結合華麗忍術、刀劍斬擊與飛簷走壁動作。水墨畫般的精緻美術風格極具視覺吸引力。

《朧村正怪奇譚》

《寶可夢Pokopia》寶可夢拓展深海版圖？

類型：生活模擬 / 寶可夢養成｜推出日期：2026年8月（免費大更新）｜定價：本體免費、擴充包約港幣 189 元

遊戲介紹：寶可夢版動森《Pokopia》將迎來大型更新，8月免費解鎖「潛水」技能，讓玩家與水系寶可夢在海底種植海草、建屋。付費擴充包《泡泡海底小鎮》則追加全新深海城鎮、家具與限定寶可夢。

《寶可夢Pokopia》大型免費／付費更新

《Fire Emblem: Fortune's Weave 萬縷千絲》正統戰棋系列最新主線？

類型：戰術策略 / 角色扮演｜推出日期：2026年9月17日｜定價：約港幣 479 元

遊戲介紹：《Fire Emblem:》系列最新正傳《萬縷千絲》，講述四國主角參與帝國願望大會的故事。遊戲採多線敘事，依選用主角展開不同劇情。戰鬥延續經典回合制走格子、武器克制與兵種搭配，並運用新主機效能呈現震撼的 3D 交鋒畫面。

《Fire Emblem: Fortune's Weave 萬縷千絲》

《節奏天國 奇蹟之星》

類型：節奏｜推出日期：2026年7月2日｜定價：約港幣 329 元

任天堂節奏game新作《節奏天國 奇蹟之星》登陸 Nintendo Switch/Switch 2，有80多款小遊戲，可 2～4 多人協力或對戰的「多人同樂」模式。

《節奏天國 奇蹟之星》

《Ninjala 2》泡泡糖動作玩出新花樣？

類型：多人線上動作｜推出日期：2027年春季｜定價：基本免費遊玩（道具收費）

遊戲介紹：二代全面轉型為開放世界！玩家因誤觸封印被傳送至異世界，需利用特製泡泡糖飛簷走壁尋找回家之路。遊戲保留了趣味的泡泡糖武器變形，還可召喚巨型機器人，並支援最多 4 人組隊打怪。

《Ninjala 2》

《DK Challenge》 (Nintendo Switch Online專用)

類型：復古動作挑戰｜推出日期：2026年6月10日至9月1日｜定價：NSO 會員免費（限時活動）

遊戲介紹：NSO 高級會員專屬限時活動，玩家可挑戰歷代《大金剛》經典關卡以獲取限定虛擬卡片。若擁有《大金剛 歡樂吧》，還能解鎖與《超級瑪利歐》聯動的特別模式，道具與敵人皆會變為瑪利歐風格。

《DK Challenge》

《三麗鷗派對樂園》派對神器適合多人同樂嗎？

類型：派對遊戲 / 益智｜推出日期：2026年10月29日｜定價：約港幣 359 元

遊戲介紹：收錄超 140 位三麗鷗人氣角色，玩家可創建虛擬分身，在卡通樂園中遊玩逾 40 種趣味小遊戲與大富翁。遊戲具備豐富的換裝與貼紙收藏系統，玩法輕鬆療癒，非常適合家庭聚會同樂。

《三麗鷗派對樂園》

《Tales of Eternia Remaster》經典JRPG回歸表現如何？

類型：日系角色扮演 (JRPG)｜推出日期：2026年10月15日｜定價：約港幣 319 元

遊戲介紹：經典 JRPG 高清重製，講述獵人少年與神秘少女相遇，阻止兩個世界相撞毀滅的故事。本作全面提升了戰鬥畫面流暢度並優化線性動作戰鬥系統，讓玩家以最高畫質重溫感人的銀河冒險。

《Tales of Eternia Remaster》

《德比駿馬 2 (Derby Stallion 2)》專業賽馬模擬如何深化？

類型：賽馬模擬 / 培育｜推出日期：2026年9月24日｜定價：約港幣 439 元

遊戲介紹：正統賽馬培育續作。玩家將從配種、照顧幼馬到高強度訓練，打造最強賽馬。新一代馬匹動態與播報更趨真實，首度加入日本地方競馬及美國頂級 G1 賽事，並支援線上與全國馬主對決。

《德比駿馬 2 (Derby Stallion 2)》

《Xenoblade 異度神劍 三部曲 Switch 2 版》

類型：開放世界RPG｜推出日期：6月9日起陸續推出｜定價：三部曲各約港幣 479 元

遊戲介紹：神作一、二、三代推出 Switch 2 專屬強化版，支援 60 幀、電視模式 4K 及掌機 Full HD 畫質。除了提升畫面與讀取速度，各代更加入新內容（如一代載具、二代傭兵團強化、三代全新挑戰模式）。

《Xenoblade 異度神劍 三部曲 Switch 2 版》

《Xenoblade Genesis》全新故事序章正式開啟？

類型：開放世界 RPG｜推出日期：發售日未定｜定價：價格未定

遊戲介紹：系列全新正統續作！預告揭示由「六個太陽」照耀的宏大世界，以「阿尼馬」大地能量為力量泉源，操控者將左右戰局。憑藉壯闊的場景美術與高規格過場動畫，已成 RPG 玩家的必買清單。

《Xenoblade Genesis》

《Nintendo Switch 運動度假村》體感運動全方位進化？

類型：體感運動 / 派對｜推出日期：2026年10月22日｜定價：約港幣 399 元（含腿部固定帶套裝）

遊戲介紹：全新度假村版本收錄 12 種體感運動（含拳擊、滑板、開飛機等）。搭配 Joy-Con 2 更細膩的感應，讓保齡球弧度或拉弓力道極其真實，並新增趣味「指相撲」項目供玩家爆笑對決。

《Nintendo Switch 運動度假村》

《龍族教義 2 Dragon's Dogma 2》硬核暗黑冒險爽快度如何？

類型：暗黑奇幻 / 動作冒險｜推出日期：2026年10月9日｜定價：約港幣 469 元

遊戲介紹：CAPCOM開放世界動作遊戲。玩家扮演被奪走心臟的「覺醒者」，率領 AI 隨從討伐巨龍。Switch 2 版追加全新極寒地帶迷霧地圖，玩家可攀爬巨型怪物攻擊弱點，享受流暢砍殺快感。

《龍族教義 2 Dragon's Dogma 2》

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《地球防衛軍 5 & 6 for Switch 2》科幻射擊大作雙發震撼？

類型：科幻 3D 射擊｜推出日期：2026年10月8日｜定價：單款售價約港幣 359 元

遊戲介紹：《地球防衛軍 5》與《6》同時移植至新平台！玩家可從四大特色兵種中挑選，操作誇張重武掃射滿屏巨型昆蟲。

《地球防衛軍 5 & 6 for Switch 2》

《東方紅魔鄉 New Classic》經典彈幕始祖重塑歸來？

類型：復古彈幕射擊｜推出日期：2026年9月10日｜定價：約港幣 159 元

遊戲介紹：彈幕頂點《東方紅魔鄉》迎來首度官方完全重製。主角們將以全新高清形象在華麗彈幕中解決異變。除了重新編曲經典神曲，更完整收錄保留當年像素風味的「經典模式」，重現始祖魅力。

《東方紅魔鄉 New Classic》

《Final Fantasy Resonance》絕美點陣光影冒險新作？

類型：日系角色扮演 (JRPG)｜推出日期：2026年10月22日｜定價：約港幣 529 元

遊戲介紹：全新 FF 衍生大作。採用 HD-2D 美術風格，將 2D 點陣角色融入唯美 3D 光影中。故事講述年輕騎士踏上拯救水晶王國的旅程，戰鬥中可透過水晶力量召喚歷代英雄幻影一同作戰。

《Final Fantasy Resonance》

《王國之心 精選輯 Kingdom Hearts Collection》

類型：動作 RPG｜推出日期：2026年10月8日｜定價：三合一精選輯約港幣 599 元

遊戲介紹：緊隨《KH4》發表的還有《王國之心》再再再一次出高畫質合輯。