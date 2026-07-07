《GTA 6》實體版真沒「光碟」！R星：目前遊戲上市後暫無印碟計畫

玩家等待超過一個世代的《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，GTA 6），日前終於正式開放預購，讓全球更加期待能在11月準時玩到這款曠世之作。不過，遊戲雖然會推出所謂的「實體版」，但盒內並不會有光碟，只有一組下載碼，也讓部份玩家感到難過。



「實體版」不只是一個信仰，也利於玩家後續的轉手販售，但此次《GTA 6》雖有實體版，但最後我們手上僅能得到一個遊戲盒。

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Rockstar客服信件一度帶來希望 但其實只是誤會

根據《The Hollywood Reporter》報導，Rockstar Games（以下簡稱：R星）目前不只沒有在首發時印製《GTA 6》光碟的計畫，就連遊戲上市後數月內，也暫無推出光碟版的安排。

值得注意的是，有玩家發信詢問R星客服，未來是否會推出《GTA 6》的光碟版本？客服回覆中提到，玩家「將能在接下來幾個月取得實體副本」，讓不少人解讀為R星打算在遊戲上市後補推出真正的光碟版。

R星官方於信中所稱的「實體副本」，指的仍是官方先前公布、盒內只放下載碼的版本。（Wikipedia）

後續確認這封信確實出自R星，但知情人士指出，這段文字被過度解讀了，信中所稱的「實體副本」，指的仍是官方先前公布、盒內只放下載碼的版本，所謂「接下來幾個月」，也不是指11月19日上市後的未來數月，而是指預購公告發布後到發售前的期間。

當《GTA 6》都不印光碟 產業會怎麼看？

數位下載早已是遊戲市場主流，對發行商來說也有不少好處，既能減少製造、物流與庫存成本，降低實體版本提早流出的風險，同時也能讓所有玩家都回到平台與帳號生態系統裡完成消費。

但《GTA 6》不是一般遊戲，這是R星睽違多年推出的系列正統續作，也是2026年遊戲產業最具指標性的超級大作之一。當連《GTA 6》這種等級的作品，都選擇不把遊戲內容裝進光碟，而是以下載碼取代時，對整個實體遊戲市場將造成衝擊。

部分實體遊戲零售商也已經對此表態，認為「盒內只有下載碼」並不是真正的實體遊戲，因此拒絕販售或開放預購。

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