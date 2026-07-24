PTCG Pocket新卡包「天空主宰」7.30推出｜新增必得4星保底機制

手機卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》，即將推出全新擴充包「天空主宰」。新卡包將於 7 月 30 日上午 9 時登場，最大焦點是首次加入超級烈空坐，並帶來超級巨金怪、超級艾路雷朵等mega進化寶可夢 ex。配合新卡包上線，遊戲亦會加入牌組 QR Code 分享、圖鑑登錄方式調整，以及特定條件下必定抽到高稀有度卡牌的保底機制。



「天空主宰」7 月 30 日正式登場

全新擴充包「天空主宰」將於 7 月 30 日加入卡包陣容。今次內容以豐緣地區及超級進化寶可夢為重點，當中最受注目的自然是首次在遊戲登場的「超級烈空坐」。

烈空坐一直是寶可夢系列中人氣極高的傳說寶可夢，其超級進化形態在外觀及氣勢上都相當突出。官方亦以「壓倒性的存在感」形容超級烈空坐，相信會成為今次新卡包最具代表性的收藏目標。

超級烈空坐、巨金怪及艾路雷朵加入

今次公布的高稀有度卡牌，包括「超級烈空坐 ex」、「超級巨金怪 ex」及「超級艾路雷朵 ex」，三張均屬於強力的超級進化寶可夢 ex。

超級烈空坐相信會成為卡組構築及收藏市場的焦點，而超級巨金怪與超級艾路雷朵亦各有不少支持者。對喜歡豐緣地區寶可夢的玩家來說，今次卡包的吸引力相當高。除了超級進化寶可夢 ex，卡包亦收錄可達鴨、阿勃梭魯及蓋諾賽克特等寶可夢。其中部分卡牌會以完整插畫呈現風暴前夕的氣氛，除了對戰用途，亦有一定收藏價值。

訓練家卡支援進化及能量玩法

「天空主宰」亦會加入多張新的訓練家卡，包括風露、滿充及虹色洞窟。官方資料提到，這批卡牌會帶來與進化寶可夢及能量相關的效果。這意味着新卡包不只是加入高攻擊力的寶可夢，也可能改變現有牌組的運作方式。玩家除了追求超級烈空坐等稀有卡，亦要留意訓練家卡能否與現有卡組配合，從而發展出新的對戰玩法。

8 月推出超級烈空坐收藏冊及收藏板

配合新卡包推出，遊戲將於 8 月 1 日加入以超級烈空坐為主題的新收藏冊和收藏板。

玩家可透過開啟卡包及參與得卡挑戰取得卡牌，再利用收藏冊及收藏板設計自己的展示頁面。對以收集卡牌為主要目標的玩家來說，主題收藏用品可讓整套卡牌看起來更完整，亦能突出今次「天空主宰」的核心角色。

牌組可用 QR Code 分享

今次更新其中一項較實用的功能，是加入以二維碼分享牌組。更新後，玩家可以把自己使用的牌組轉成 QR Code，再分享給其他人。朋友只需掃描二維碼，便可查看相關牌組資料，毋須逐張搜尋或手動輸入卡牌。

圖鑑登錄方式改變

遊戲亦會調整卡牌登錄圖鑑的方式。更新後，如果一張卡牌同時被收錄於多個擴充包，玩家只要取得該卡牌，便會自動登錄到所有相關擴充包的圖鑑。

例如玩家取得「最強的基因」版本的超夢 ex，該卡牌會同時在「最強的基因」及「高級擴充包 ex」的圖鑑中顯示為已取得。過往已經擁有的卡牌亦會按新機制補回相關圖鑑紀錄。由於不再需要按擴充包區分相同卡牌，「交換」及「分送」功能中的選擇擴充組選項亦會一併取消。

開包加入高稀有度保底機制

另一項重要更新，是開啟卡包時加入「必得四鑽以上卡牌」機制。官方表示，當玩家在指定卡包滿足一定條件後，下一次開啟同一個擴充組的卡包時，必定會出現四鑽或以上稀有度卡牌。現階段官方未有在公告中列出觸發保底的完整條件，詳細安排要待更新後查看遊戲內的「提供比例」。因此，玩家暫時不應自行推算需要開多少包才可觸發。

任務畫面及回歸獎勵同步更新

除了開包及圖鑑系統，遊戲亦預計進行多項便利功能更新，包括修改任務畫面，以及為主題收藏和牌組任務加入「全部領取」功能。對一段時間未有登入的玩家，遊戲亦會新增「回巢任務」。合資格玩家完成指定內容後，可獲得包括 120 個開包沙漏在內的道具，方便回歸後追趕卡包進度。

完成任務可獲得精英牌組

由 7 月下旬至 10 月下旬，遊戲將舉行「精英牌組好禮任務」。玩家完成指定任務後，可以取得一套能直接投入對戰的鬥屬性牌組。這套精英牌組收錄「波導奏動」的超級路卡利歐 ex，以及「超級崛起」的快拳郎 ex。兩張寶可夢 ex 都可以用較少能量發動招式，適合希望快速建立實用牌組的新手及回歸玩家。

多項夏季活動陸續展開

由 7 月下旬開始，遊戲內亦會推出多項限時活動。首先登場的「便利卡牌得手任務」，可讓玩家取得葉子及娜姿等實用訓練家卡，活動預計持續至 10 月下旬。同期亦會舉辦「夏季活動任務」，玩家透過登入和參與對戰，可以取得擴充包及不同道具。這項活動預計由 7 月下旬舉行至 8 月上旬。

到 8 月上旬，「天空主宰 勳章活動」會按玩家在對戰中的勝出場數派發個人勳章，並設有可取得閃亮沙子等報酬的任務。

交換活動及超級黑魯加 ex 掉落活動

8 月上旬至中旬，遊戲會舉行「社群週」。期間玩家可透過交換及分送完成任務，取得交換沙漏、特別周邊物品及其他獎勵。8 月中旬至下旬則會推出「超級黑魯加 ex 掉落活動」。玩家在指定單人對戰中勝出後，可取得特典卡牌包 B 系列第 11 波。同一時期亦有得卡挑戰活動，帕奇利茲及鐵啞鈴的特典卡將加入得卡挑戰。玩家亦可完成任務，取得活動商店券及特典卡兌換券，再換取指定卡牌。

「高級擴充包 ex」期間限定回歸

遊戲亦宣布，「高級擴充包 ex」將於 8 月中旬至下旬再次登場。配合更新後的圖鑑登錄方式，玩家在重開卡包時，即使抽到同時收錄於其他擴充包的卡牌，也可以自動補回所有對應圖鑑紀錄。對早前未能完成圖鑑或錯過部分卡牌的玩家來說，這次回歸提供了重新收集的機會。