13歲女童瞞家長課金3萬！《戀與深空》遭轟含性暗示！央視再點名

《戀與深空》再遭央視點名引網民熱議 | 近日，內地傳出一宗極具爭議的案例，一名13歲女童因沉迷人氣手遊《戀與深空》，在短短數月內瞞著家長花費近3萬人民幣（約3.2萬港元），引發社會對於遊戲尺度及年齡驗證漏洞的廣泛討論。這表面上是小朋友失控花錢，但背後其實揭示了「遊戲認證太落後」與「網上黑心賣家幫忙過關」這兩大技術問題。



《戀與深空》再遭央視點名引網民熱議。（戀與深空）

盜用家長身份註冊，私買「成品號」繞過監管

事發於內地浙江寧波，該名13歲女童在2025年9月被《戀與深空》的宣傳廣告吸引下載遊戲。由於遊戲設有「18+」年齡限制，女童偷偷取用母親的身份證資料輸入系統，順利通過實名認證。在隨後的3個月內，她悄悄在遊戲內增值超過7,000元人民幣。

以女性為第一視角，主打戀愛養成的成人遊戲。（CCTV）

當家長無意中發現帳單並封鎖其帳號後，女童並未就此罷手，反而私下購買了一部新手機，並在網購平台搜尋賣家，購買他人已完成實名認證的「成品號」繼續進場。加上購買遊戲週邊商品的開支，女童前後累計消費近3萬元人民幣。

課金女童的家長展示部分消費記錄。（CCTV）

據家長透露，女兒為了玩遊戲常熬夜至凌晨一兩點，而最让家長难以接受的是，在这款游戏的「温泉卡池」等场景中，虚拟角色呈现「半裸」形象、举止暧昧甚至带有性暗示的擦边内容，严重影响未成年人身心健康。

疑似有多項性暗示擦邊內容。（戀與深空）

1. 認證只查一次：就像門口保安只看一眼身份證

現在絕大多數手遊的防沉迷系統，運作方式就像「入口保安」：只要註冊時填對了身份證號碼和姓名，系統就會把你當成成年人。之後不管你甚麼時候登入、玩到凌晨幾點、或者一口氣花幾千元，系統都不會再要求「本人出來開門」。小朋友只要拿到家長的證件資料，防線就等於完全瓦解。

小朋友只要拿到家長的證件資料，防線就等於完全瓦解。（戀與深空）

2. 網上黑心商家：專門賣「通行證」給小朋友

網上有不少違規商家利用電腦程式：自動化腳本（Bots）、接碼平台及虛擬機（VM），大量註冊並維護通過實名認證的「人頭帳號」。部分賣家甚至提供自動化換綁服務，繞過遊戲廠商的風險控制。即使遊戲設有「裝置指紋」（Device Fingerprinting）識別，黑產團夥亦能透過軟體偽造裝置資訊（MAC位址、IMEI碼），形成一條技術化的越獄通道。

電商平台大量「成品號」在售。（CCTV）

3. 為什麼不每次課金都「掃臉」？

事件曝光後，大眾呼籲「大額增值或深夜登入必須強制人臉辨識」。然而，遊戲廠商遲遲未全面落地動態生物識別。可能是受到以下兩點的限制：

【1】成本極高：每次系統幫玩家「掃臉」，遊戲公司都要給技術供應商付一次錢。玩家基數這麼大，如果動不動就掃臉，技術營運費用會非常恐怖。

【2】私隱疑慮：玩家的面孔屬於敏感的個人私隱，如果遊戲公司天天收集玩家臉部資料，一旦資料外洩，會面臨嚴重的法律責任，一般玩家也會覺得「掃臉」會被侵犯私隱。

同時這次已經是《戀與深空》一個月來第二次被央視點名。遊戲先前曾因劇情中出現「人體試藥實驗檔案編號A-0731」，遭玩家質疑影射侵華日軍731部隊的活體實驗；其後新角色「敖尹」的劇情動畫，又被指涉嫌「違背女性意願」及「戲謔獨居女性安全」，直接觸碰廣大女性玩家的底線，引發遊戲開服以來最大規模的抵制浪潮。如今再爆出防沉迷系統形同虛設。