名偵探柯南完結｜青山剛昌親證最終回分鏡已畫好結局：非常有趣

名偵探柯南完結｜追了32年！《名偵探柯南》要大結局了。青山剛昌親證：最終回分鏡草稿已完成。陪伴無數人長大的「萬年小學生」工藤新一，真的要恢復原本的身分了嗎？



青山剛昌受邀參與日本電視台年度節目《24小時TV49 -愛拯救地球-》的特別前導節目。（ntv）

連載長達32年的日本國民級經典漫畫《名偵探柯南》，原作者青山剛昌（Aoyama Gosho）近日在電視節目受訪時，投下震撼全球動漫圈的重磅炸彈。他親口證實，《名偵探柯南》最終回的分鏡草稿（ネーム）已經全部繪製完成，這意味著這部跨越世代的世紀推理大作，正式進入終局倒數。

身為日本演藝圈內「柯南狂粉」的女歌手Chanmina，以及SixTONES成員京本大我，獲得踏入青山剛昌工作室進行專訪的機會。（ntv）

青山剛昌為何選在此時曝光？「當初以為很快就會結束」

在電視訪問中，現年63歲的青山剛昌談起《名偵探柯南》這32年來的創作心路歷程。他坦言，1994年剛開始在《週刊少年Sunday》連載時，自己從未想過這部作品會獲得如此巨大的成功，甚至一度以為「應該很快就會結束了」。

轉折點出現在漫畫首次被改編成動畫電影（劇場版）的那一刻。青山剛昌感歎：「那時候才第一次覺得『原來這麼被大家喜愛啊』。」

隨著作品逐漸發展成每週播出的長壽動畫，青山剛昌還在節目中分享了他與另一部日本巨作《ONE PIECE》（《海賊王》）作者尾田榮一郎（Eiichiro Oda）的私下交流。兩人曾私下開玩笑說：「每週自己畫的漫畫都能變成動畫，全日本應該就只有我們兩個了吧。」

正是這份跨越數十年的創作堅持，讓《柯南》成為全球流行文化的一部分。

最終回的分鏡草稿已經畫好了……很好玩喔（笑）。 青山剛昌

青山剛昌在訪談結尾調皮地透露了這句話。雖然他並未透露任何具體的情節細節，但這句「很好玩喔」，已足夠讓全球幾代粉絲徹底沸騰。

青山剛昌笑著承諾，最終回的故事內容非常有趣。（ntv）

最終章的三大懸念：黑衣組織BOSS、APTX4869解藥與「新蘭」結局

《名偵探柯南》自1994年連載至今，單行本已超過百冊，改編動畫與劇場版每年更是在全球狂攬數百億日圓票房。然而，隨著連載時間不斷拉長，粉絲最關心的三大核心懸念始終懸而未決：

【1】黑衣組織的幕後黑手：雖然此前劇情已指向「烏丸蓮耶」，但幕後組織的真正全貌與終極目的究竟為何？

【2】APTX4869的最終解藥：灰原哀能否成功開發出永久解藥，讓柯南徹底變回工藤新一？

【3】情感線的歸宿：毛利蘭與工藤新一的感情，最終將以何種方式劃下完美句號？

如今青山剛昌證實最終回分鏡稿已備妥，意味著這些縈繞在讀者心中幾十年的謎團，答案早已隱藏在他的工作檯上。

名偵探柯南已連載32年。（Facebook）

32年IP的終局：一個時代的符號

對於許多80後、90後甚至是千禧後的讀者來說，《名偵探柯南》不僅僅是一部漫畫，而是貫穿了整個童年與青春的記憶符號。從「真相只有一個」（真実はいつもひとつ）這句經典台詞，到每年電影上映時的固定儀式感，《柯南》早已超越了單純的商業作品。

「真相只有一個」（真実はいつもひとつ）。（Facebook）

如今，最終回分鏡稿完工的消息確鑿，這場持續了長達32年的「尋找解藥與正義」之旅，終將迎來落幕時刻。

日本出版業界消息指出，儘管分鏡草稿已經繪製完成，但考慮到週刊連載節奏、劇場版檔期排播以及相關商業衍生產業鏈，正式漫畫的最終回刊載日期仍需由小學館（Shogakukan）官方正式公布。全球讀者正屏息以待，等待青山剛昌親手揭開這場世紀大結局。

正式漫畫的最終回刊載日期仍需由小學館（Shogakukan）官方正式公布。（Facebook）

來源：X（前稱Twitter）