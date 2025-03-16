《名偵探柯南》動畫人物比例失衡　網民笑翻：進化成精靈寶可夢了

日本漫畫家青山剛昌在 1994 年開始連載的推理漫畫《名偵探柯南》，現在可以說是數一數二的國民級吸金 IP，高中生偵探工藤新一被黑暗組織灌下藥物 APTX4869 導致身體縮小後，化名為江戶川柯南試圖調查該組織以及破獲其他各種案件，長達多年柯南就透過各式各樣的殺人事件於漫畫和電視動畫、電影不斷拓展「偵探宇宙」。



毛利小五郎與柯南（twitte@conan_file）

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不過由於《名偵探柯南》電視動畫不時會有脫離原著漫畫的情節，作畫品質更是十分不穩定，就在 2021 年播出的《名偵探柯南》動畫大出包！

可以看見柯南跟著目暮警官、毛利小五郎一行人前去調查，但所有人站在一起的背影中柯南簡直迷你到根本不是一班人類小學生的比例，讓大量網友笑翻：

「柯南終於進化成精靈寶可夢了？」、

「柯南不要再嗑藥了，最後會縮成倉鼠」、

「好怕目暮警官一群人轉身就把柯南踩死」、

「借物少男柯南（有部吉卜力電影叫作《借物少女艾莉緹》）」、

「我懷疑現在柯基都可以打死柯南」、

「這大小根本是剛出生的嬰兒吧？」、

「我看了 5 秒鐘才找到柯南」。



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沒想到身為國民番的《名偵探柯南》電視動畫依然會出現比例尺崩壞的明顯失誤，讓粉絲好氣又好笑。事實上之前動畫組也曾數度因為奇特的編劇而在日本網友之間掀起討論熱潮：《名偵探柯南》動畫男死者被穿女裝、嘴塞螃蟹，荒謬死狀引網友吐槽：

「這什麼鬼劇情？」

不知不覺《名偵探柯南》電視動畫已變成了喜劇而非犯罪影集了？

《名偵探柯南》動畫被害人詭異的死法也曾引起大量網友吐槽（matome.naver.jp）

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