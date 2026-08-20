《黑神話：鍾馗》15分鐘實機曝光｜Boss多階變化　法術﹑召喚戰鬥

《黑神話：悟空》推出後在全球市場取得相當高的關注度，而由遊戲科學（Game Science）開發的「黑神話」系列第二部作品《黑神話：鍾馗》，自然亦成為不少玩家期待的新作。相比早前公開的內容主要集中在過場動畫、世界觀及中國神怪氣氛，官方今次終於公開長約15分鐘的實機遊玩影片，首次讓玩家更完整看到實際戰鬥方式。



從影片所見，今次展示的內容包括一般敵人戰鬥及Boss戰，除了連招、格擋、閃避及處決之外，法術亦明顯佔有重要位置，令戰鬥不只是單純近身互砍。

終於有大量實戰畫面 連招、格擋、閃避都有

今次15分鐘影片扣除前後部分劇情後，中段有相當長篇幅直接展示戰鬥，主要可以分成一般敵人及Boss兩部分。

感覺這個角色就如《黑神話：悟空》一樣，不是鍾馗本人，但正在走有關鍾馗的故事

面對一般敵人時，玩家可以使用不同近戰連招攻擊，同時亦需要因應敵人的動作作出格擋及閃避，部分情況更可以使用處決動作。換言之，實際操作並非單純不停按攻擊鍵，而是需要在攻守之間作出判斷。

角色受傷後則可以飲用葫蘆回復生命值，這種設計相信對玩過《黑神話：悟空》的玩家並不陌生。不過，《黑神話：鍾馗》亦展示出自己的一套戰鬥特色，其中法術與武器之間的配合尤其值得留意。

法術不只直接攻擊 更可轉化成武器附魔

從實機影片可以看到，玩家在近戰以外亦能施放法術，而且法術並非只作為另一種傷害輸出手段。其中一個較有特色的設計，是施法攻擊敵人後，可以進一步吸收相關力量，轉化成武器的附魔效果，令武器獲得額外屬性攻擊。

這種玩法令法術與近戰系統形成連動，玩家不用單純依靠使用道具為武器增加效果，而是可以將施法、吸收力量及近身攻擊串連起來。如果正式版沿用這套玩法，如何在戰鬥期間靈活利用不同法術，相信會成為《黑神話：鍾馗》戰鬥系統的重要部分。

Boss會隨血量改變狀態 不能只靠狂攻

一般敵人只是熱身，影片中的Boss戰就更能看到今集的戰鬥方向。從展示內容所見，Boss並非由頭到尾維持同一套攻擊方式，而是會隨着血量變化進入不同狀態。因此玩家除了要觀察Boss動作、閃避及招架攻擊，亦需要等待適當時機反擊。這種設計意味一場Boss戰並非只要熟悉最初幾招便能輕鬆過關，當戰鬥進入不同階段後，玩家亦要重新適應Boss的狀態及攻擊節奏。

召喚、符籙都用得 玩家亦有方法控制戰局

值得留意的是，Boss變強並不代表玩家只能一直被動閃避。《黑神話：鍾馗》今次展示的法術亦可以直接影響Boss的攻擊節奏。例如影片中可以看到類似召喚的法術，可以協助攻擊，甚至化作召喚物進行操縱攻擊；另一種符籙則能夠干擾甚至中斷Boss出招，為玩家製造攻擊機會。

影片最後出場的背影，感覺這個才是鍾馗本人

這亦令Boss戰多了一層策略性。玩家除了研究Boss何時出招之外，亦要決定甚麼時候使用法術。如果能夠在危險攻擊出現之前成功打斷，再趁空檔輸出，整場戰鬥的主導權亦可能完全不同。

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《黑神話：鍾馗》戰鬥輪廓開始清晰

相比之前以氣氛、劇情及神怪世界觀為主的預告，今次15分鐘實機影片最大的意義，是終於讓玩家看到《黑神話：鍾馗》實際玩起來是甚麼模樣。目前所展示的戰鬥已經包括連招、格擋、閃避、處決、回血、法術、武器附魔及多階段Boss等元素，而且法術並非獨立存在，而是可以與近戰及Boss攻略互相配合。

當然，一段15分鐘實機影片仍不足以代表完整遊戲，角色成長、武器種類、法術數量以及完整Boss設計等內容仍有待官方日後進一步公布。不過對一直想知道《黑神話：鍾馗》究竟「打起來如何」的玩家而言，今次影片至少已經首次展示出相當完整的戰鬥輪廓。