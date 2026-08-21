AV女優瀨戶環奈扮春麗打街霸6｜罵相撲手家暴男：竟壓在女人身上!
瀨戶環奈 Cos 春麗挑戰《街霸6》 （ Street Fighter 6 ）｜日本知名AV女優瀨戶環奈在個人官方 YouTube 頻道「セトカンちゃんねる」發布最新打機影片，繼穿起《SLAM DUNK》湘北14號三井壽球衣打籃球、Cosplay《Final Fantasy VII》Tifa後，今次換上經典格鬥遊戲女角「春麗」的藍色性感旗袍，挑戰最新格鬥大作《街頭霸王6》。
瀨戶環奈的「油管」向來行健康路線，今次就輕度「派福利」，影片以斜下角度鏡頭拍攝，瀨戶環奈一腿「黑絲」在性感旗袍開叉口中若隱若現。
瀨戶環奈早前也在YouTube Cosplay 《Final Fantasy VII》Tifa
穿起《SLAM DUNK》湘北14號三井壽球衣打籃球
遊戲經驗告白：連 PS5 手掣都沒摸過的「終極小白」
影片剛開場，工作人員詢問她的遊戲經歷，瀨戶環奈的回答讓現場人員捧腹大笑：
平時常玩遊戲嗎？ 「完全不玩。」
以前玩過哪些？ 「只玩過 Nintendo Wii 的《Wii Sports》跟《集合啦！動物森友會》。」
玩過格鬥遊戲嗎？ 「第一次，連 PS5 主機的手掣也是第一次摸！」
可以說，她是完全零經驗的「格鬥小白」。在連基礎教學都沒過的情況下，直接穿著春麗裝備上陣，拉開了這場爆笑挑戰的序幕。
亂搓搖桿連爆奇蹟！「Guriguri」成為必殺口訣
進入遊戲後，瀨戶環奈完全不懂何謂「昇龍拳」或「波動拳」的指令。工作人員教她「Guriguri」（日文意為咕嚕咕嚕轉動搖桿），她就照著字面意思狂搓左搖桿，搭配右手毫無規律地瘋狂按連打鍵。
令人驚訝的是，這種「亂按流（Mashing）」戰術居然奇蹟般地發揮了作用！春麗在螢幕上不斷打出百裂腳與旋風氣功，把電腦對手踢得毫無招架之力。每當發動必殺技，瀨戶環奈自己都會嚇一跳大叫：「欸？發生了甚麼事？我剛才做了甚麼？」
嘴砲戰術爆發！對手慘被封為「家暴男」與「情緒勒索女」
整部影片最高潮、也是最招牌的笑點，莫過於瀨戶環奈的「情緒導向打法」。原本玩得有些手忙腳亂的她，一旦被電腦對手連招打痛，就會瞬間來個幽默吐槽：
她一看到對手的肥佬相撲手E·本田（E. Honda）已經生力抗拒，而環奈被本田的百裂張手打到崩潰時，直接爆氣大喊：「這男的根本是 DV 男（家暴男）吧！太過分了，居然一直重壓在女孩子身上！」（根本是AV情節😂）
工作人員笑稱，瀨戶環奈似乎只要一開始罵對手「壞蛋」或「家暴男」，戰鬥力就會呈幾何級數暴增。最終，她憑著「正當防衛」的強烈正義感，硬是用亂按連招將敵人反殺！最終達成5連勝目標，可以收工！