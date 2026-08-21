瀨戶環奈 Cos 春麗挑戰《街霸6》 （ Street Fighter 6 ）｜日本知名AV女優瀨戶環奈在個人官方 YouTube 頻道「セトカンちゃんねる」發布最新打機影片，繼穿起《SLAM DUNK》湘北14號三井壽球衣打籃球、Cosplay《Final Fantasy VII》Tifa後，今次換上經典格鬥遊戲女角「春麗」的藍色性感旗袍，挑戰最新格鬥大作《街頭霸王6》。



瀨戶環奈 Cos 春麗挑戰《街霸6》 （ Street Fighter 6 ）

瀨戶環奈的「油管」向來行健康路線，今次就輕度「派福利」，影片以斜下角度鏡頭拍攝，瀨戶環奈一腿「黑絲」在性感旗袍開叉口中若隱若現。

影片以斜下角度鏡頭拍攝，瀨戶環奈一腿「黑絲」在性感旗袍開叉口中若隱若現。

瀨戶環奈早前也在YouTube Cosplay 《Final Fantasy VII》Tifa

瀨戶環奈早前也在YouTube Cosplay 《Final Fantasy VII》Tifa

穿起《SLAM DUNK》湘北14號三井壽球衣打籃球



穿起《SLAM DUNK》湘北14號三井壽球衣打籃球

遊戲經驗告白：連 PS5 手掣都沒摸過的「終極小白」

影片剛開場，工作人員詢問她的遊戲經歷，瀨戶環奈的回答讓現場人員捧腹大笑：

平時常玩遊戲嗎？ 「完全不玩。」

以前玩過哪些？ 「只玩過 Nintendo Wii 的《Wii Sports》跟《集合啦！動物森友會》。」

玩過格鬥遊戲嗎？ 「第一次，連 PS5 主機的手掣也是第一次摸！」

可以說，她是完全零經驗的「格鬥小白」。在連基礎教學都沒過的情況下，直接穿著春麗裝備上陣，拉開了這場爆笑挑戰的序幕。

過格鬥遊戲嗎？瀨戶環奈： 「第一次，連 PS5 主機的手掣也是第一次摸！」

是AV女優瀨戶環奈完全零經驗的「格鬥小白」。直接穿著春麗裝備上陣，拉開了這場爆笑挑戰的序幕。

亂搓搖桿連爆奇蹟！「Guriguri」成為必殺口訣

進入遊戲後，瀨戶環奈完全不懂何謂「昇龍拳」或「波動拳」的指令。工作人員教她「Guriguri」（日文意為咕嚕咕嚕轉動搖桿），她就照著字面意思狂搓左搖桿，搭配右手毫無規律地瘋狂按連打鍵。

瀨戶環奈完全不懂何謂「昇龍拳」或「波動拳」的指令。工作人員教她「Guriguri」（日文意為咕嚕咕嚕轉動搖桿）

令人驚訝的是，這種「亂按流（Mashing）」戰術居然奇蹟般地發揮了作用！春麗在螢幕上不斷打出百裂腳與旋風氣功，把電腦對手踢得毫無招架之力。每當發動必殺技，瀨戶環奈自己都會嚇一跳大叫：「欸？發生了甚麼事？我剛才做了甚麼？」

每當發動必殺技，瀨戶環奈自己都會嚇一跳大叫：「欸？發生了甚麼事？我剛才做了甚麼？」

嘴砲戰術爆發！對手慘被封為「家暴男」與「情緒勒索女」

整部影片最高潮、也是最招牌的笑點，莫過於瀨戶環奈的「情緒導向打法」。原本玩得有些手忙腳亂的她，一旦被電腦對手連招打痛，就會瞬間來個幽默吐槽：

她一看到對手的肥佬相撲手E·本田（E. Honda）已經生力抗拒，而環奈被本田的百裂張手打到崩潰時，直接爆氣大喊：「這男的根本是 DV 男（家暴男）吧！太過分了，居然一直重壓在女孩子身上！」（根本是AV情節😂）

瀨戶環奈爆氣大喊：「這男的根本是 DV 男（家暴男）吧！太過分了，居然一直重壓在女孩子身上！」

工作人員笑稱，瀨戶環奈似乎只要一開始罵對手「壞蛋」或「家暴男」，戰鬥力就會呈幾何級數暴增。最終，她憑著「正當防衛」的強烈正義感，硬是用亂按連招將敵人反殺！最終達成5連勝目標，可以收工！