AV女優瀨戶環奈首次同框河北彩花　神還原《男兒當入樽》經典一幕

備受話題的「2026TRE台北國際紅人展」儘管已盛大落幕，但周邊話題，卻持續引發網絡社群的討論熱潮。包括如河北彩花（前名河北彩伽）、宮下玲奈和石川澪喜愛的「台灣料理」掀起議論，今回「現象級新人」瀬戸環奈破格升級「白金階級」一事，更獲得到粉絲們的密切關注，並對其的展會表現，寄予了高度厚望。



驚人的是，儘管出道尚未滿兩年時間，瀬戸環奈就大秀精湛的舞台魅力、圈粉了大批男女粉絲外，甚至隨著二度出席TRE台北國際紅人展，貌似更讓她的熱情，徹底感染了大批的頂流要角！

7月7日，河北彩花首度在個人X（前稱Twitter，推特）公開私下與瀬戸環奈的夢幻同框圖像（兩人先前僅有工作同框，並未有私下合照），掀起了網民們的討論熱潮。（圖/翻攝自X@Saika_Kawakita）

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因為就在稍早（7月7日），「天下第一人」河北彩花就首度在個人X（前稱Twitter，推特）公開私下與瀬戸環奈的夢幻同框圖像（兩人先前僅有工作同框，並未有私下合照），並寫下「謝謝你來找我說話」文字，就掀起了網民們的討論熱潮。

包括在一天的時間，該「最強聯動」照片就吸引了近3.5萬人按讚，更有網友寫下「這是什麼難得一見的畫面」、「史上最強的雙王牌」和「這份感動，簡直就像看到櫻木花道和流川楓擊掌一樣」留言，驚嘆著河北彩花、瀬戸環奈私下的罕見合影。

另外，不光是河北彩花特別發文道謝，大批影業要角如：神木麗、渡部穗乃和逢沢みゆ等人，都特意po出被瀬戸環奈圈粉的貼文，藉此，十足能想見「現象級新人」天生自帶著光環與魅力！

大批影業要角如：神木麗、渡部穗乃和逢沢みゆ等人，都特意po出被瀬戸環奈圈粉的貼文，藉此，十足能想見「現象級新人」天生自帶著光環與魅力！（X@riri_nntmr）

然而，隨著此回瀬戸環奈在TRE2026締造下精湛表現，相信在之後，她的人氣也將水張船高地飆升，那麼乘著這股勢態，瀬戸環奈會不會又在2026下半年現身台灣，呈現精彩可期的活動行程呢？對此感興趣的朋友，不妨就持續鎖定我們的後續報導吧。

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