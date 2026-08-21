《Pokémon Trading Card Game Pocket》（Pokémon TCG Pocket）又有新卡包！全新主題擴充包「火箭隊的野心」將於8月27日上午9時正式加入遊戲。今次整個卡包以經典反派火箭隊為核心，不但有火箭隊版本的急凍鳥ex、閃電鳥ex及火焰鳥ex，更會加入大量帶有火箭隊特色的寶可夢及訓練家卡。配合新卡包推出，8月底至9月亦會陸續舉行多項期間限定活動。



「火箭隊的野心」8月27日登場

今次「火箭隊的野心」與一般以不同寶可夢為主角的擴充包相比，主題相當鮮明。整套新卡將圍繞火箭隊展開，除了收錄火箭隊使用的寶可夢之外，卡牌插畫亦會呈現火箭隊企圖作惡，以及手下們較搞笑的一面。

收藏方面亦有特別元素，部分卡牌會採用帶有火箭隊「R」標誌的特別設計，對以儲卡為主要玩法的玩家而言，相信會是今次卡包其中一個吸引之處。官方已經公開「火箭隊的野心」介紹影片，而卡包預定8月27日上午9時正式推出。

火箭隊版三神鳥ex登場

今次率先公開的卡牌之中，最矚目的自然是三隻經典傳說寶可夢，包括「火箭隊的急凍鳥ex」、「火箭隊的閃電鳥ex」以及「火箭隊的火焰鳥ex」。除了三神鳥，火箭隊版本的拉普拉斯、戴魯比及巨鍛匠亦會收錄其中，而且部分卡牌插畫更可以看到火箭隊手下登場，進一步突出整個擴充包的主題。

「火箭隊的老大」訓練家卡同步加入

新卡包亦會加入多張火箭隊專屬訓練家卡，目前公開的包括「火箭隊的竊盜機」、「火箭隊的大作戰」以及「火箭隊的老大」。換言之，「火箭隊的野心」並非只是在寶可夢卡牌的插畫上加入火箭隊元素，而是由寶可夢到訓練家卡都圍繞同一主題建立。另外，遊戲將於9月1日推出全新收藏冊及收藏板，設計主題為火箭隊老大與貓老大。玩家開包或參加得卡挑戰取得新卡後，可以利用新的收藏用品展示自己的火箭隊卡牌。

火箭隊特別任務 取得「可疑票券」

新卡包推出後，遊戲內亦會陸續舉辦火箭隊主題活動。其中「火箭隊的特別任務」預定由8月下旬玩至9月下旬，玩家完成指定任務後，可以獲得「火箭隊的可疑票券」。有趣的是，官方目前未有直接說明票券的實際用途，只透露它可以在遊戲中的「某處」使用，並叫玩家自行尋找，因此亦為活動加入一點解謎元素。同期亦會推出「火箭隊的野心 勳章活動」，玩家與其他玩家對戰並累積勝場後，可以取得設定於個人資訊的限定勳章，同時亦有任務可以取得「閃亮沙子」等獎勵。

9月再有拉普拉斯掉落活動

踏入9月後，活動仍會繼續。「火箭隊的拉普拉斯 掉落活動」預定在9月上旬至下旬舉行，只要在指定「單人對戰」取得勝利，就有機會獲得特典卡牌包B系列第12波。到了9月中旬至下旬，得卡挑戰活動亦會登場，「火狐狸」及「超能妙喵」特典卡會加入得卡挑戰。同期任務亦可以取得活動商店券及特典卡兌換券，讓玩家換取指定特典卡。因此，由8月底新卡包登場開始，一直到9月下旬都有不同活動接力舉行，今次火箭隊主題並非單純推出一個新卡包，而是延伸成接近一個月的遊戲活動。

官網仲有「解謎大作戰」送開包沙漏

除了遊戲內活動，官方亦準備「火箭隊的野心～解謎大作戰～」活動網站。玩家只要在活動期間解開特設網站上的謎題，就可以獲得序號，再兌換開包沙漏。詳細玩法將於8月27日起正式公布，因此目前仍未知道謎題內容及完整參加方式。