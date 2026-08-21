Google Pixel 11 Pro Fold實測！更輕薄手感正　30倍變焦升級有感

Google新一代摺疊手機Pixel 11 Pro Fold正式登場，從2023年首款Pixel Fold問世至今，這已是Google第四款摺疊手機。經過幾代調整，這次除了換上Tensor G6處理器，也重新調整機身與螢幕設計，並換上全新轉軸。



《數位時代》取得實體機，體驗Google Pixel 11 Pro Fold嶄新設計與功能，以下為實測心得：

Pixel 11 Pro Fold再瘦一圈！輕了19克、螢幕亮度衝上3,600 nits

打開Pixel 11 Pro Fold的盒裝，內容附上USB-C傳輸線、退卡針和說明書。《數位時代》本次取得的機型為Pixel 11 Pro Fold曜石黑，機背改採玻璃纖維複合材質背蓋，並搭配緞面處理的航太級鋁合金邊框。實際拿在手上質感內斂，霧面表面也較不容易留下明顯指紋。

打開Pixel 11 Pro Fold的盒裝，內容附上USB-C傳輸線、退卡針和說明書。（數位時代提供）

Google Pixel 11 Pro Fold外觀展示：

來到Google第四款摺疊手機，Pixel 11 Pro Fold這次最有感的改變就是「瘦身有成」。摺疊厚度由前代10.8mm縮至10.1mm，展開後則從5.2mm降至5mm；重量也從258克降至239克，一口氣少了19克，約減輕7.4%。

若與今年其他摺疊旗艦相比，Pixel 11 Pro Fold仍不算特別輕薄。Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra重量為215克、摺疊厚度8.9mm，OPPO Find N6則為225克、摺疊厚度8.93mm。

2026年三款旗艦摺疊機規格比較

2026年三款旗艦摺疊機規格比較。（數位時代提供）

OPPO三組IP分別對應三種防水測試：IP56（抗水柱）、IP58（水下浸泡）、IP59（耐高溫高壓），防塵等級皆為5。

螢幕部分，外螢幕從前代6.4吋放大至6.5吋，採用Super Actua OLED面板，解析度為1080×2342、比例為19.5：9，並支援1～120Hz自動更新率；展開後則維持8吋Super Actua Flex OLED內螢幕，解析度為2076×2152。

內、外螢幕峰值亮度皆提高至3,600 nits，較前代提升20%；內、外螢幕HDR亮度皆可達2,000 nits，內螢幕較前代1,800 nits提升。不過，機身變得更輕薄的代價是Pixel 11 Pro Fold電池容量從前代5,015mAh縮減至4,806mAh，但Google仍宣稱，Pixel 11 Pro Fold的日常續航為24小時以上，與前代相同，實際表現仍要視使用情境而定。

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30倍變焦實測，Made You Look也有新動畫

在相機部分，整體規格與前代大致相同，維持4,800萬像素廣角、1,050萬像素超廣角，以及1,080萬像素5倍望遠鏡頭的三鏡頭配置，值得一提的是，Pixel 11 Pro Fold的最高變焦從前代20倍提升至30倍，但仍未搭載Pixel 11 Pro與Pro XL專屬的120倍Pro Zoom。

30倍變焦實測和Made You Look新動畫：

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實際在雨天拍攝台北101，1倍與5倍變焦下取景仍算穩定，但拉到10倍後，手持畫面開始出現明顯晃動，構圖與對準建築都需要多花一些時間；到了20倍、30倍時，晃動感則更為明顯。

此外，Pixel 11 Pro Fold也延續Pixel Fold系列獨有的Made You Look功能，將手機展開拍攝時，外螢幕會播放動畫吸引小朋友或寵物看向鏡頭；這一代也新增兩款動畫。

8吋大螢幕怎麼用？分割畫面＋泡泡一次開3個App

Pixel 11 Pro Fold可透過分割畫面同時開啟兩個App，從底部工作列將App拖至螢幕一側即可啟用，中央分隔線也能調整顯示比例。實測以Chrome搭配Google Maps，一邊查資料、一邊確認地點，比來回切換App直覺不少；另外還能加入懸浮泡泡，最多同時操作3個App。

Pixel 11 Pro Fold可透過分割畫面同時操作兩個App。（數位時代提供）

Google今年同步推出Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL與Pixel 11 Pro Fold，並持續把自家Gemini AI整合進Pixel的系統與應用服務。像是Gboard新增Gemini驅動的語音修飾，可自動去除贅字、補上標點，甚至依語音指令調整文字語氣；Pixel 11 Pro Fold也與Pro、Pro XL同樣搭載HiLight，在手機螢幕朝下時以LED燈效顯示Gemini互動狀態。

實測以Chrome搭配Google Maps分割畫面，並可再加入懸浮泡泡，同時操作3個App。（數位時代提供）

整體而言，Pixel 11 Pro Fold這次沒有大幅翻新，比較像是把摺疊機本身的使用體驗再修得更完整，機身變輕、30倍變焦與大螢幕多工都有感，但若期待相機規格有明顯躍進，這一代的變化仍相對有限。

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