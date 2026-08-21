Insta360 Luna Ultra VS DJI OSMO Pocket 4P 的雙鏡迷你雲台相機大戰反有支持者，這一邊戰火未平，影石 Insta360 又開拓「新戰線」，今天（8 月 21 日）宣佈推出全新單鏡頭雲台相機 Insta360 Luna Pro。

Luna Pro 定價人民幣 3,399元，擁有Leica 監修的1吋感光元件，可以直屏拍攝8K影片，對準同為單鏡機卻只支援直屏3K的Pocket 4，以下為你帶來深度產品解析。



Insta360 Luna Pro有Leica一吋 8K 鏡頭加持｜$3,399專打Pocket 4

徠卡Leica 聯合開發 1吋 8K感光元件

Insta360 Luna Pro 搭載了與徠卡Leica 聯合開發的 1 吋 8K CMOS 感光元件與 Summicron F1.8 光圈鏡頭，以迷你雲台相機來說，獨家性能非常搶眼：

Insta360 Luna Pro 搭載了與徠卡Leica 聯合開發的 1 吋 8K CMOS 感光元件與 Summicron F1.8 光圈鏡頭

8K 杜比視界（Dolby Vision）：支援高達 8K 30fps 的杜比視界影片錄製，動態範圍高達 14 檔，無論是高光抑止還是暗部細節呈現，都具備影院級色彩。

4K120fps 超高幀率升格：滿足極致慢動作拍攝需求。

AI 雙芯加持夜景：搭載專業影像晶片與 4nm 旗艦晶片，在極暗光環境下依舊能拍攝純淨的 4K 60fps 夜景人像與影片。 對於重視色彩質感的創作者，Luna Pro 機身內建了獨家「徠卡大師色彩」與 10-bit I-Log 模式，為後期調色留足了空間。

行業首創「4K 豎拍」與「可拆卸圖傳遙控屏」

在過往的口袋雲台產品中，豎拍往往意味著畫面裁切或解析度降低，今次終於由 Luna Pro 打破限制：

原生的 4K 豎拍體驗：透過 6K 超採樣技術，用戶只需旋轉螢幕，即可直接開啟無裁切的 4K 30fps 豎屏錄製，無縫對接 TikTok、IG Reels 與小紅書等短影音平台。

20 米無線可拆卸圖傳屏：跟Luna Ultra 一樣，機身上的 2 吋 OLED 觸控螢幕，可以直接拆下來當作遙控使用，不單內置螢幕，更可充當無線咪。方便1人自拍時構圖／錄音。

內置記憶卡及超長電量

Luna Pro 將內置儲存加大至 47GB ，同時最大支援 2TB 記憶卡擴充。

240 分鐘超長續航：內建 1550mAh battery，連續錄製時間長達 4 小時。配合快充技術，只需 23 分鐘即可充至 80% 電量。