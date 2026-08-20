GTA6 實機洩露！R星緊急封殺　外媒銳評「無突破與前作差不多」？

GTA6 實機洩露！距離官方預定發售日越來越近，《GTA 6》再次掀起驚天風波。自稱為「CYBERLEEK」的神秘組織日前在網上公開多段未經證實的遊戲實機片段以及全地圖洩露圖，畫面展示男主角在豪宅前打籃球、公路劫車及與警方展開六星通緝追逐的過程。母公司Take-Two隨即在全球社交平台發起大規模DMCA版權封殺，反而坐實了片段的真實性。然而，部分外媒與玩家看過流出畫面後卻大潑冷水，直言「看似毫無突破，跟《GTA5》差不多」。



Netflix將於香港時間8月28日凌晨3時率先播出加長版預覽。（Netflix）

洩露片段藏哪些新玩法？豪宅打籃球還能升級狀態？

今次流出的實機片段主要聚焦於男主角傑森（Jason）。其中一段畫面顯示，傑森從豪宅陽台一躍而下，順手拾起路邊的籃球投籃。遊戲畫面上甚至出現了投籃提示，顯示成功投進或入樽後，角色將能獲得2%的「專注度」（Focus）加成。

成功投進或入樽後，角色將能獲得2%的「專注度」（Focus）加成。（Bilibili）

另一段長達數分鐘的駕駛與犯罪片段中，傑森駕駛車輛在高速公路上橫衝直撞，隨後與一名快遞員發生肉搏打鬥，甚至動用扳手將對方擊斃，隨即引來警方追捕。片段UI清晰展示了全新的車輛油量表、引擎損壞度，以及比《GTA5》更為嚴苛的「六星通緝系統」（6-Star Wanted Level）。更值得注意的是，角色車尾箱開啟時出現了裝備庫選單，意味著本作可能採取類似《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）的物理載具背包機制，玩家無法再像過去般「口袋淘出火箭炮」。

傑森駕駛車輛在高速公路上橫衝直撞，隨後與一名快遞員發生肉搏打鬥。（Bilibili）

外媒銳評「毫無突破」？社群吵翻天

儘管洩露內容資訊量極大，但網上評價卻呈現兩極分化。包括知名科技與遊戲媒體在內的初步評測指出，單從目前流出的畫面來看，遊戲的物理引擎、槍戰動作以及車輛操控感，與十多年前的《GTA5》相比並未帶來「跨時代的震撼」。部分網民甚至嘲諷：「這看起來就像是《GTA5》換了個畫質Mod」。

對於外媒與部分玩家的失望評價，多個技術分析帳號及第一手新聞來源如Push Square報導指出，影片中的數據檔案編碼顯示，這些流出畫面大概率來自2023至2024年間的早期開發測試版本（Early Build）。在開發階段中，開發團隊通常會優先測試代碼與碰撞箱（Hitbox），視覺光影與物理細節往往要到最後階段才會進行優化渲染。

R星瘋狂刪除影片，黑客發起加密貨幣投票挾持情報

面對洩密危機，Rockstar Games（R星）與母公司Take-Two Interactive（T2）展現出極其強硬的法律手段。據God is a Geek的最新追蹤，Rockstar正透過自動化版權系統全球巡邏，X（前稱Twitter）、Reddit、YouTube等平台上的相關影片及高畫質截圖均被迅速下架。

然而，這次洩密似乎演變成一場惡意勒索行為。黑客組織CYBERLEEK不僅聲稱手中握有更多未公開的「雷昂尼達州」（Leonida，遊戲中以佛羅里達州為原型的虛構州份）完整地圖與劇情片段，更開啟了加密貨幣投票，企圖向急於搶先看新畫面的玩家籌款，藉此決定下一步要釋出日間駕駛還是夜間槍戰影片。

洩露的地圖全圖。（微博）

警方與業界資深分析師警告，此類網站往往夾帶惡意軟體或加密貨幣詐騙。R星官方目前尚未對此公開表態，但預計會在接下來的官方宣傳活動中以高畫質的全新預告片正面擊退洩密的陰影。

來源：Bilibili、God is a Geek、Push Square