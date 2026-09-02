春麗招牌大腿怎樣練？《街霸》女演員日食12隻蛋　腿圍暴增6.5cm

春麗招牌大腿怎樣練？近期《街頭霸王》（Street Fighter）真人版影視作品的最新消息流出，飾演春麗的女演員為了在視覺上完全還原角色的地獄級腿肌，進行了一段長達數月的極限體型改造。不僅每天在健身房被教練折磨，還要一日食夠12顆雞蛋。結果相當驚人，她的雙腿圍度硬生生增加了6.5公分（約2.5吋），呈現出結實又具爆發力的線條。



女演員為了在視覺上完全還原角色的地獄級腿肌，進行了一段長達數月的極限體型改造。（X）

電影春麗宣傳圖。（X）

格鬥遊戲界始祖級女神「春麗」，除了包包頭與高衩旗袍，最標誌性的絕對是那雙能踹飛一切強敵的超強健肌肉腿。Capcom（卡普空）在最新作《街頭霸王6》（Street Fighter 6）中甚至進一步強化了她的下肢線條。要將這種「二次元誇張身材」搬上大銀幕，對任何真人演員來說都是一場噩夢級別的物理考驗。

最標誌性的絕對是那雙能踹飛一切強敵的超強健肌肉腿。（X）

荷里活傳奇影業（Legendary Pictures）籌備多年的《街頭霸王》（Street Fighter）真人版電影預計於2026年底上映。飾演春麗的華裔女演員Callina Liang（卡莉娜·梁），近日接受權威電影雜誌《Empire》專訪時透露，為了完全還原這位「世界上最強女人」的招牌雙腿，她經歷了一段近乎自虐的體型改造工程。

飾演春麗的華裔女演員Callina Liang生活照。（Instagram）

每天12隻蛋吃到快吐？地獄級高蛋白質飲食法

「春麗全都是踢擊動作，所以我們做了大量的跆拳道、泰拳和武術訓練，每天練足兩小時。」Callina Liang坦言，光靠苦練無法讓肌肉快速增長，最痛苦的其實是配合訓練的極端飲食計畫。

在增重增肌（Bulking）階段，她被要求每天必須吃下12顆雞蛋，而且每隔2小時就必須進食一次。「我當時簡直處於隨時要吐出來的邊緣，但它真的有效。」她笑著回憶。到了拍攝結束時，Callina Liang的雙腿大腿圍各自硬生生增加了6.5公分（約2.5吋），線條結實且充滿爆發力。

Callina Liang被要求每天必須吃下12顆雞蛋。（Instagram）

錄下PS5遊戲招式！慢動作逐幀研究「百裂腳」

除了肉體上的極限鍛鍊，Callina Liang還特地把歷代《街頭霸王》遊戲全部下載到自己的PlayStation 5主機上，並用手機將春麗的所有招式與招牌「百裂腳」錄下來，以慢動作逐幀播放研究。這種連招式幀數都不放過的敬業態度，一經IGN等主流遊戲媒體報導後，立刻在國外論壇Reddit的格鬥遊戲社群引爆熱烈討論。

春麗招牌「百裂腳」。（遊戲圖片）

玩家態度大轉變：這才是真人化該有的態度！

過去不少動漫或遊戲改編的荷里活電影，常因演員身材與原作相差太遠而遭到玩家唾棄。這次《街頭霸王》真人版消息一出，許多玩家雖然對角色妝造問題頗有微詞，但在看到Callina Liang為了角色瘋狂增粗腿圍6.5公分的報導後，紛紛倒戈支持。

有網民笑稱：「這下真的不用擔心春麗踢不破磚頭了！」不過健身專家也特別提醒，一般民眾若沒有專業教練與飲食團隊的實時監控，切勿盲目模仿「日食12蛋」的極端增肌法，以免血脂飆升或引發腸胃不適。

這部匯聚了Callina Liang、諾亞·森迪尼奧（Noah Centineo）、The Rock同門摔角手羅曼·雷恩斯（Roman Reigns）等星級陣容的真人電影，能否打破遊戲改編電影的魔咒？單看這雙增加了6.5公分的粗壯肌肉腿，至少在誠意上已經賺足了全球玩家的眼球。

17個真人版《街霸》造型（點圖放大睇全相）