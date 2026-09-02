Xbox慶祝25週年　推Series X半透明限量版　配復古手掣更送Halo

微軟宣佈，為慶祝Xbox品牌誕生25周年推出的限量版Xbox Series X主機，官方定價899美元（約7000港元），8月27日起在全球部分地區開放預購。



這款紀念主機以經典「初代Xbox綠」（OG Green）為靈感，採用半透明綠色外殼，盡顯懷舊質感。內置1TB存儲空間，並隨附一份《最後一戰：戰役進化（Halo: Combat Evolved）》完整遊戲下載碼，致敬傳奇開篇。

微軟宣佈，為慶祝Xbox品牌誕生25周年推出的限量版Xbox Series X主機。（微軟）

設計團隊從過去25年間最具標誌性的Xbox主機中汲取靈感，將經典元素融入現代機身。

限量版Xbox Series X主機細節圖片▼▼▼

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配套無線手柄首次採用透明後蓋與電池倉設計，若隱若現的經典Xbox標誌與復古配色的ABXY按鍵相映成趣，喚醒玩家共同的品牌記憶。

預購已正式啟動，產品定於11月13日全球發售。

此外，同系列Xbox無線控制器——X25特別版亦將單獨發售，目前已在部分市場開啟預售，滿足收藏玩家的多元需求。

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