ELDEN RING艾爾登法環：褪色者版實測｜SWITCH 2魂系大作表現驚人

ELDEN RING艾爾登法環：褪色者版實測｜由宮崎英高製作，被視為近代魂系遊戲神作的《艾爾登法環ELDEN RING》，推出至今已有4年半，From Software日前推出SWITCH 2版本《艾爾登法環：褪色者版》，收錄遊戲正篇、DLC資料片《黃金樹幽影》、4套新裝備、兩種初始職業（伊德斯騎士、重裝騎士）及設定靈馬「托雷特」外觀等，究竟SWITCH 2版本表現如何呢？



SWITCH 2版加入《黃金樹幽影》內容

用JOY-CON 2玩很累？

《艾爾登法環》作為魂系動作遊戲的標桿，講求玩家準確判斷及操控手感，PC、Xbox Series X及PS5版流暢度當然被看高一線,以「效能模式」穩定行60 FPS,「畫質模式」約40 FPS，小編認為SWITCH 2版的畫質，即使不及PC及家用版，但未算是模糊難看，遠景細節稍為不足，這不足以影響玩家觀感；流暢度大致維持30 FPS，部分BOSS戰、進入背景較複雜地區（包括《黃金樹幽影》區域），偶然掉幀到20 FPS。

SWITCH 2版遠景細節稍為不足

考慮到SWITCH 2機能限制，小編覺得遊戲流暢度算穩定，但《艾爾登法環》畢竟是要求玩家，有精準操作的魂系大作，小編相信部分玩家對這版本，僅維持約30 FPS未必收貨。

SWITCH 2版仍有其好處，例如玩家可拿出戶外玩，配合主機SLEEP MODE休眠模式（不用重新讀取地圖），方便玩家間中刷寶打小怪。然而玩家出街玩《艾爾登法環》,即手提模式又可能遇到另一問題，就是JOY-CON 2操作手感，小編覺得用JOY-CON 2去玩這類魂系遊戲，長時間會有點累，理論上轉用PRO手掣會舒服得多，但用PRO手掣又不方便帶出街玩。換言之，小編傾向出街是打小怪、搜索冒險刷寶為主，打BOSS戰就轉回桌面模式、或駁底座輸出電視(再轉用PRO手掣)較好。

新職業伊德斯騎士、重裝騎士

SWITCH 2版新增兩種初始職業，即是伊德斯騎士、重裝騎士，以及靈馬「托雷特」三種設定。小編先強調這不是SWITCH 2版獨佔元素，其他平台版本更新為v1.17也會追加。伊德斯騎士屬於高機動性、可快速連續出招的騎士，可配備輕裝大劍「伊德斯劍」；重裝騎士就傾向高防禦、強力打擊，以重型武器及厚盔甲為裝備，速度相對較慢。

SWITCH 2版已有兩種初期職業

SWITCH 2版亦收錄《黃金樹幽影》DLC，包括引入「幽影之地」新劇情及新裝備，值得留意的是玩家要先玩主線，在打敗兩個BOSS（碎星拉塔恩、鮮血君王蒙格）才可進入「幽影之地」，玩家無法在遊戲初期就先玩DLC。

伊德斯騎士初期等級為7

總結：值得購買嗎？

小編覺得SWITCH 2版《艾爾登法環》表現比預期好，但未去到完美，是否值得入手，取決於玩家是否很想帶著SWITCH 2出街玩，若果大家不介意流暢度僅得30 FPS，又習慣長時間用JOY-CON 2手掣作精準操控，SWITCH 2版依然值得大家考慮，記得此作屬KEY CARD，主機/記憶卡要預留40.1GB容量。若大家早已購買PS5、XBOX SERIES X或PC版本，只追求60 FPS流暢度，那麼就沒有必要再買多次。

SWITCH 2版方便在街上刷寶