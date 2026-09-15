足球小將2：世界群星 評測｜無視紅牌！功夫殺人射球任你玩

足球小將2：世界群星 評測｜日本傳奇足球漫畫《足球小將》，誕生至今45周年，BANDAI NAMCO早前推出《隊長小翼2：世界群星》，備有SWITCH、PS5、Xbox Series X|S及STEAM版本，遊戲將動漫畫那種天馬行空、極度誇張的功夫足球風格，呈現玩家眼前，可惜未能趕到美墨加世界盃熱潮。究竟今作比前作有甚麼改進呢？是否值得入手呢？小編跟大家分析一下。



玩家在故事模式先自創角色

動畫風格呈現

小編算是《足球小將》早期粉絲，80、90年代有追看漫畫，相比起世青篇、奧運篇，其實小編鍾情的是戴志偉（大空翼）領軍的南葛隊，與東邦的小志強（日向小次郎）比拼，而紅白機時代《足球小將》那種動畫式射球，至今仍是經典。

故事初期已加入巴西聖保羅，做戴志偉隊友，教練是勞比度

說回今集《世界群星》，小編比較欣賞是遊戲依然呈現那種誇張風格，不僅是各前鋒的超必殺射球，連部分中場球員的必殺傳球、部分後衛將對手撞開，遊戲亦一一呈現，更重要是玩家不用擔心領紅牌出場，就算從後剷跌對手，亦是家常便飯。這類誇張兼失實的玩法，相信玩家會很滿意。

立花兄弟彈跳射球

若說2020年首集《新秀崛起》，玩家是傾向必殺射球，那麼今次續集《世界群星》較為全方位，玩家主要控制球員的射球、傳球、盤帶、搶球及衝刺，例如玩家（攻方）在盤球期間，對方按A鍵飛剷搶球，玩家看準時機按鍵，就有機會成功避開對方；若玩家（攻方）按X鍵快速衝刺，對方較遲按鍵衝刺，也有機會將玩家的皮球搶走。換言之，今集傾向考驗玩家臨場反應，按掣是否及時。

玩家要選擇射門方向

射球方面，玩家按緊Y鍵可儲氣，儲氣愈多，射球自然有更大力量，而部分球員有特定必殺技，戴志偉的衝力射球、小志強的猛虎 / 雷獸射球，立花兄弟的彈跳射球等，當然一一收錄。如上文所說，部分中場及後衛球員同樣有必殺技，例如高大魁梧的次藤，其必殺技是強行撞開對手；南葛的梁仔（石崎了）以臉部擋開對手射球等。

立花兄弟遇上小志強及守門員健威

射球及守門方面，今集引入「方向」元素，玩家（攻方）射球要選擇方向，而對方守門員亦要選擇方向。假設玩家射球是左上角，守門員選了右下角，理論上守門員仍有機會截到皮球，但其體力值會大減，再擋球就可能失波。反觀玩家射球與守門員的方向相同，即代表守門員「捉到路」接實皮球，其體力值只消耗一點，之後失波的風險就不大。

故事模式夠吸引

《世界群星》故事模式相當豐富，遊戲主線是世青篇，但加入原創劇情，而玩家在初期要設計一個原創角色，他被設定為天才，一開始已被送去巴西聖保羅，成為戴志偉的短暫隊友，玩家在遊戲初期可挑戰球會，又或者觀看日本中學（南葛、東邦、花輪、富良野國中等）之間比賽。

不同篇章任玩

之後玩家就會參加世青盃比賽，今集收錄22支國家隊，有戴志偉為核心的日本、巴西（神之子卡洛斯）、德國（皇帝施奈德），中國（主力為肖俊光）等。值得留意是今集新增IF劇情，由原作者高橋陽一監修，而玩家透過Rivals Episode支線章節，更可了解其他國家隊球員的心境。

有戴志偉與大頭妹早苗的感情描寫

粉絲值得支持

小編覺得《世界群星》比起6年前的《新秀崛起》，無論內容及操控都有大幅改善，相信喜歡《足球小將》的粉絲會滿意，沒看過動漫畫的玩家就未必有興趣，畢竟此作並非EA《FIFA》、KONAMI《eFootball / PES》那種傳統足球遊戲。

藍色讀取畫面出得太密

要數缺點的話，《世界群星》是最大敗筆是LOADING太長，當比賽中插入必殺射球畫面，遊戲就會出現藍色LOADING畫面，PS5版算是讀取速度快，SWITCH版真是等得不耐煩，由於這類讀碟次數較密、需時又長，的確打亂整個賽事節奏。

迎戰不同國家隊