《EA FC 27》評測｜球場體驗明顯進步　防守AI更醒目、進攻更流暢

一年一度的足球遊戲又來了。對於《EA Sports FC》系列老玩家而言，每年新作最大的問題往往不是有甚麼新模式，而是實際落場踢起來究竟有沒有進步。《EA Sports FC 27》Rush、Rivals、Clubs等熟悉玩法依然存在，但今集從防守AI、進攻走位、戰術系統以至傳中等細節着手改善，再加入全新的社交空間The Grounds。實際玩下來，未必每項改動都令人眼前一亮，但今集球場上的控制感及比賽節奏，的確比上集更成熟。



今集重點放回球場

體育遊戲每年推出新作，很難期望每一代都有翻天覆地的改變，《EA Sports FC 27》亦不例外。整體框架與《EA Sports FC 26》相當接近，Rush、Rivals及Clubs等主要玩法仍然保留，只是在不同位置加入調整及新內容。不過今集比較令人滿意的地方，是改動並非全部集中在選單、卡牌或遊戲模式，而是實際落場踢波時都感受到分別。

玩家對球員的控制感有所提升，電腦控制隊友亦減少了一些令人摸不着頭腦的決定。對於每年都玩系列新作的玩家而言，這些看似細微的變化，反而可能比新增一兩個模式更加重要。

The Grounds登場 100名玩家同場的足球社交空間

今集最明顯的新內容之一，就是The Grounds。概念有點類似近年《NBA 2K》的The City，玩家可以帶着自己建立的球員，在一個大型社交空間內四處活動、遇見其他玩家，再參與不同足球活動。

進入The Grounds後，更會遇到昔日《The Journey》主角Alex Hunter。如今他已經退役，並擔任引導玩家認識新世界的角色，期間亦會遇上Kylian Mbappé、Chloe Kelly等熟悉面孔。

The Grounds主要分為三個不同環境，包括充滿英國酒吧及商店風格的Parkside、以法國城市為靈感的Montclair，以及帶有阿根廷街頭氣氛、甚至有人在街上燒烤的Zeiza，另設主要Hub供玩家聚集。

不只踢11人足球 3對3、1對1都有得玩

The Grounds最多可以容納100名玩家，除了四處探索，亦可以參與多種小遊戲。當中包括3對3、1對1街頭足球，亦有加入類似籃球玩法及不同技術挑戰，令玩家不用每次登入都一定要踢完整11人比賽。Clubs亦正式在The Grounds找到新「基地」，玩家可以直接帶自己建立的球員參與11對11比賽，甚至與隨機玩家組隊。

這個新模式的方向頗有潛力，地圖內亦藏有不同足球小知識供玩家發掘。不過目前整個空間的熱鬧程度仍然稍嫌不足，部分地方未有完全發揮「100人足球社交世界」應有的感覺。後續賽季會否加入更多活動及內容，將會直接影響The Grounds的長期吸引力。

防守AI終於少啲自爆 陣形更加完整

過往系列其中一個令人頭痛的地方，就是電腦控制的後衛偶爾會突然離開位置，無故留下大片空間，玩家明明沒有犯錯，防線卻自己製造危機。今集這方面有所改善，AI後衛不再如此頻繁地突然走位，整體防守陣形亦變得更加緊密。面對對手將皮球送入禁區，以及進攻球員不斷盤扭時，處理起來都相對合理。

進攻流暢不少 AI隊友終於識走位

今集整體進攻動作變得更加流暢，過往一些過於固定、容易打斷節奏的動作動畫減少，電腦控制的隊友亦會更加主動作出有用走位，而不是站在原地等玩家自己解決問題。傳中及角球亦有所改善，玩家可以更仔細控制皮球送入禁區的位置及方式。單獨來看可能只是小修改，但配合AI走位及比賽控制感改善後，實際比賽的變化就比較容易察覺。對經常從兩翼組織攻勢，或者喜歡利用死球製造機會的玩家而言，這些改動比單純加入更多花式動作來得實際。

戰術設定不再只是「設定完就算」

玩家可以更加深入地調整球隊踢法，因應比賽情況選擇較進取或保守的戰術。更重要的是，今次設定上的改變能夠較明顯地反映在實際比賽之中。換言之，戰術不再只是開賽前調整一堆選項，然後落場感覺分別不大。當玩家改變球隊取向後，球員在場上的選擇及整體比賽方式亦會隨之改變。對喜歡研究陣式及臨場調動的玩家而言，這種改善可以令每場比賽多一層策略考慮。

Ultimate Team新增Gallery Mode 似儲足球貼紙

Ultimate Team當然繼續回歸，今集介面經過重新整理，同時加入部分新功能。其中比較特別的是Gallery Mode，玩法有點像傳統足球貼紙簿。玩家需要收集指定組合的球員，再將收藏提交換取獎勵。現階段這項功能的實際用途未算非常突出，不過隨着玩家經過數個月累積愈來愈多球員，收集及完成不同組合的玩法，有機會逐漸變成Ultimate Team另一個令人沉迷的長線目標。

畫面未有大革新 但運行更流暢

視覺效果方面，《EA Sports FC》系列本身已經有一定水準，因此今集並沒有再來一次大幅度圖像革新。相比追求「第一眼就看得出的次世代畫面」，FC 27更像將原有基礎進一步打磨。整體畫面較乾淨，運行表現亦更加順暢，而載入時間縮短，對經常長時間遊玩的玩家而言反而是比較實際的改善。

聲效方面，球場觀眾聲、比賽氣氛及各種現場效果依然有相當高水準，遊戲亦繼續收錄大量授權音樂。比較可惜的是旁述部分新鮮感不足，玩得多的系列玩家可能仍然會頻繁聽到熟悉的說話，這方面如果日後能有更大幅度更新，對提升比賽臨場感會更加明顯。

《EA Sports FC 27》並不是一次徹底改革，從模式架構到不少玩法，老玩家一開Game仍然會有很強烈的熟悉感。The Grounds是今集最大型的新嘗試，將Clubs、街頭足球、小遊戲及多人社交空間放在一起，概念有潛力，只是目前內容及人氣仍需要時間累積。

真正令今集體驗有所提升的，反而是那些沒有太華麗宣傳效果的改動：後衛較少突然失位、AI隊友懂得作出更合理走位、進攻更加流暢、傳中及角球改善，而戰術調整亦開始真正影響場上表現。