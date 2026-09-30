近年的日本足球隊在世界盃屢創佳績，確實一舉帶動了經典足球漫畫《足球小將》的討論熱度。不過，若提到當今 Gen Z 真正為之瘋狂的足球動漫作品，絕對非《藍色監獄》（BLUE LOCK / ブルーロック）莫屬。由《幪面超人 Zero-One》高橋文哉擔演的真人版電影《藍色監獄》，在日本撞正蜘蛛俠跟Chiikawa雙重夾擊，依然靠實力突破11億票動，本作已在10月30日起在香港及澳門上映，即睇觀後感！



要「一齊贏」就要夠「獨食」？

拋棄團隊友誼 300人封閉設施培育「自私鬼」

有別於傳統日本少年漫畫死守的「團隊友誼」與「絆」精神，《藍色監獄》開宗明義告訴你：想贏，就要夠「獨食」。故事講述日本足球聯盟為了在世界盃奪冠，啟動了一項極端機密計畫，將全國300名高中生前鋒召集並關進封閉設施「藍色監獄」，透過殘酷的淘汰賽強制培育成世界第一的「自私鬼（Egoist）」前鋒。

有別於傳統日本少年漫畫死守的「團隊友誼」與「絆」精神，《藍色監獄》開宗明義告訴你：想贏，就要夠「獨食」。

真人版電影特別選中曾飾演《幪面超人 Zero-One》的男神高橋文哉擔綱主角「潔世一」。私底下的高橋文哉本身就有足球底子，這次為了電影更在開拍前接受長達一年半的魔鬼特訓，片中多場高強度的激烈競技場面均由他親身上陣。

日本足協將全國300名高中生前鋒關進封閉設施「藍色監獄」，透過殘酷的淘汰賽強制培育成世界第一的「自私鬼（Egoist）」前鋒。

窪田正孝神還原毒舌教練 被封全片真正 MVP

入場前原本對漫改電影抱持懷疑態度的觀眾，看完後幾乎一致給予好評。高橋文哉精準捕捉到潔世一從平凡高中生到覺醒「自私」本能的眼神變化，對抗299名天才前鋒時的狠勁相當具說服力。

高橋文哉精準捕捉到潔世一從平凡高中生到覺醒「自私」本能的眼神變化。

不過，許多看完電影的朋友與原作粉絲都公認，全片真正的「神還原 MVP」絕對是飾演總教練「繪心甚八」的實力派演員窪田正孝。無論是招牌的瘦削僵硬肢體動作、眼神中的狂氣，還是那種近乎毒舌冷血的說話語氣，窪田正孝簡直就像直接從動漫圖框裡走出來一樣。

足球對抗節奏極爽 徹底釋放「Egoist」狂氣

在視覺呈現方面，電影由打造《王者天下》及《國寶》等票房神話的知名製作公司 CREDEUS 操刀，場面調度極具速度感與肉搏張力。足球在球員腳下快速運轉，配上極具視覺衝擊力的快鏡剪輯，將原作中不顧一切、只為自己破門得分的「自私鬼」企圖心發揮得淋漓盡致。

足球在球員腳下快速運轉，配上極具視覺衝擊力的快鏡剪輯，場面調度極具速度感與肉搏張力。

視覺呈現方面，電影由打造《王者天下》及《國寶》等票房神話的知名製作公司 CREDEUS 操刀

鮮豔髮型略顯尷尬 中二台詞考驗適應力

當然，作為動漫改編作品，本片依然有些許令人會心一笑的微妙缺點。例如部分動漫專屬的鮮豔髮型（如紅髮的千切豹馬），在大銀幕的實景光線下被部分觀眾認為帶有些許微小的假髮感與尷尬感。

部分動漫專屬的鮮豔髮型（如紅髮的千切豹馬），在大銀幕的實景光線下被部分觀眾認為帶有些許微小的假髮感與尷尬感。

鮮豔髮型略顯尷尬 中二台詞考驗適應力

此外，某些極端中二的動漫專屬台詞由真人演員親口講出來時，對非重度動漫迷來說，確實需要一點時間適應。而且作品本身不是正式的90分鐘足球賽，而是類於「生存遊戲」式的對戰，沒過原作的觀眾有可能會覺得劇情推進單調重複，但整體娛樂性與視覺衝擊依然高於預期。

沒過原作的觀眾有可能會覺得劇情推進單調重複，但整體娛樂性與視覺衝擊依然高於預期。

Ado 雙神曲加持｜Gen Z足球動漫封神

《藍色監獄》電影兩首主題曲，更震撼邀請到當代 Gen Z 的音樂代表、億級歌姬 Ado 獻唱主題曲〈Monstruo〉。Ado 以極具爆發力的獨特嗓音與拉丁節奏，唱出喚醒內心「怪物」的野性，將全片推向最極致的熱血高潮。

《藍色監獄》電影兩首主題曲，更震撼邀請到當代 Gen Z 的音樂代表、億級歌姬 Ado 獻唱主題曲〈Monstruo〉

撞正《蜘蛛俠》加吉伊卡哇兩大強敵夾擊？漫改大黑馬憑狂氣逆襲

改編自賣破 6500 萬本同名神作的《藍色監獄》真人版電影，在日本上映初期正撞《蜘蛛俠4》以及《劇場版吉伊卡哇》，雙重強敵夾擊下讓本片開局票房壓力山大。然而，電影靠著實打實的口碑逐漸逆襲，票房順利突破 11 億日圓，證明這部作品的底子極佳。

實際入場觀影後，覺得《藍色監獄》真人版水準不俗，核心精神也拿捏得當，中二與熱血也能完美並存。許多原著黨看完鬆了一口氣，讚賞電影成功保留了原作最精髓的熱血與面白度，並未因真人化而失去核心魅力。不論是想看高橋文哉特訓一年半的球技成果，還是想親眼見證窪田正孝神級演技的觀眾，都值得親自走進戲院感受這場狂熱的足球風暴。