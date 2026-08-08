童年回憶！《新烏龍派出所》動漫30周年重磅回歸　4主角聲優全換

你我的童年經典《烏龍派出所》即將以全新面貌回歸，官方於近日宣布全新動畫作品《新烏龍派出所》（新こちら葛飾区亀有公園前派出所）將於9月5日舉辦新卡司發表會，屆時將正式公開兩津勘吉、中川圭一、秋本麗子以及大原大次郎等四名主要角色的新任聲優。



經典派出所成員迎來全新聲優

本次活動名為「《新烏龍派出所》新卡司發表會～啟動！令和烏龍派出所大作戰～」，預計於2026年9月5日中午在東京都內舉行，詳細地點僅會通知成功中選的觀眾。

活動當天，為兩津勘吉、中川圭一、秋本麗子及大原大次郎配音的四名新聲優將首次公開亮相，並帶來動畫最新情報。以熱愛《烏龍派出所》聞名的搞笑藝人組合「インポッシブル」成員ひるちゃん，也將以特別嘉賓身分登台。

《新烏龍派出所》將於9月5日舉辦新卡司發表會。（X@Kochikame_info）

漫畫連載50周年、舊版動畫開播30周年

《烏龍派出所》由秋本治創作，故事以位於東京葛飾區龜有的派出所為舞台，描寫愛錢又經常突發奇想的警察兩津勘吉，與同事、居民們引發的一連串誇張騷動。

回顧《烏龍派出所》的精彩畫面▼▼▼

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原作自1976年開始連載，並於2016年結束長達40年的固定連載，單行本累計超過200集，是日本漫畫史上最具代表性的長壽作品之一。

為紀念原作漫畫迎來50周年，以及1996年開播的電視動畫即將迎接30周年，官方於2025年宣布啟動全新動畫企劃，並預計於2026年正式展開相關活動。

新版動畫依舊交由曾製作舊版電視動畫的Studio Gallop操刀。

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